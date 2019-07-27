20+ фактов о Брэде Питте, о которых вы могли не знать (Ему пожизненно закрыт въезд в Китай)

23 0 18 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В это сложно поверить, но одному из главных секс-символов Голливуда уже исполнилось 55 лет. За время, прошедшее с момента его первого появления на экране, он стал настоящим кумиром миллионов, первоклассным актером и продюсером. А скоро в прокат выходит долгожданный фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях.

Мы в AdMe.ru с нетерпением ждем выхода нового фильма и предлагаем вспомнить самые яркие факты из жизни актера.

Начало карьеры

Уильям Брэдли Питт родился в 1963 году в небольшом оклахомском городке Шони в религиозной семье баптистов.

После школы Уильям изучал журналистику и рекламу в университете, но не стал работать по профессии, а отправился покорять Голливуд с $ 325 в кармане. В это же время он отказался от полного имени и стал Брэдом Питтом.

Прежде чем стать звездой, юный Брэд успел поработать грузчиком, водителем и даже зазывалой в костюме гигантского цыпленка в сети ресторанов El Pollo Loco. Ему нужны были деньги на оплату актерских курсов и жилья. Вскоре юношу заметили и стали приглашать на эпизодические роли в кино и сериалы.

«Пришлось танцевать в костюме цыпленка перед фастфудом для привлечения публики. Так я на практике узнал, что такое реклама, которой учился 4 года в университете». Брэд Питт

Первый полнометражный фильм с участием Питта — «Темная сторона Солнца» вышел только спустя 10 лет после съемок, потому что часть пленки потерялась в ходе работы.

В начале карьеры Питт был занят в довольно необычном проекте под названием «Параллельный мир», где были смешаны актеры и мультяшные персонажи. Увы, картина провалилась в прокате.

Признание и настоящая слава

Актер проснулся по-настоящему знаменитым после роли в культовом фильме «Интервью с вампиром», где сыграл вместе с уже именитыми Антонио Бандерасом и Томом Крузом.

«Я узнал от тибетских монахов, что три самые страшные вещи, которые могут произойти с человеком, — это красота, слава и богатство». Брэд Питт

Далее последовала целая серия отличных актерских работ в таких легендарных картинах, как «Легенды осени», «Семь», «Знакомьтесь, Джо Блэк». А после съемок в фильме «7 лет в Тибете» актеру навсегда запретили посещать Китай из-за политических разногласий. Кстати, Брэд Питт хорошо владеет японским языком.

Чтобы довести свой экранный образ до совершенства, актер обзавелся белоснежной голливудской улыбкой. Однако вскоре его пригласили сниматься в фильме «Бойцовский клуб». Конечно, его герой, отвязный Тайлер Дёрден, никак не мог иметь идеально ровные зубы. Поэтому Брэду пришлось просить дантиста сделать скол на его переднем зубе.

Ради съемок в фильме «Троя», где актер сыграл Ахиллеса, он набрал 10 кг мышечной массы и по странному стечению обстоятельств порвал себе ахиллово сухожилие.

Питт — единственный в мире человек, который дважды был признан самым сексуальным мужчиной из ныне живущих по версии журнала People.

«Знаете, что такое быть Брэдом Питтом? Это заходить с парадного входа, только когда перед ним красная дорожка, а по бокам — фотографы и толпа. Это знать все черные ходы и лифты для персонала и вжиматься в угол, когда горничная вкатывает в лифт свою тележку. В конце концов, это снимать мотоциклетный шлем, уже промахав весь холл гостиницы и 15 этажей на лифте!» Брэд Питт

Парадокс, но у Брэда до сих пор нет «Оскара» за актерскую работу, хотя он был номинирован трижды. Первый раз — в 1996 году за роль второго плана в фильме «12 обезьян». Во второй раз он мог получить статуэтку в 2009 году за главную роль в «Загадочной истории Бенджамина Баттона». Через 3 года актер был выдвинут на соискание «Оскара» дважды: как продюсер в номинации «Лучший фильм» и как актер за роль в драме «Человек, который изменил все». Удача улыбнулась Брэду только в 2014-м: он все-таки получил долгожданную статуэтку, но не как актер, а как продюсер картины «12 лет рабства».

Кстати, эта же церемония запомнилась коллективным поеданием пиццы, которую заказала в зал ведущая Эллен Дедженерес. Как видно, Питт явно неравнодушен к этому блюду, и, говорят, он оставил доставщику щедрые чаевые.

В Голливуде есть теория «континуума Питта — Хэнкса», которая объясняет отсутствие «Оскара» за актерскую работу у Брэда. Согласно ей, существует 2 типажа актеров: первый типаж напоминает Брэда Питта, второй — Тома Хэнкса. Так вот актеры типа Питта могут годами демонстрировать шикарные актерские работы, но так и не получить за них заслуженную награду. В то время как актеры типа Хэнкса с легкостью завоевывают «Оскар» за первую же успешную работу.

Недавно пользователь Reddit провел любопытное исследование: он посчитал, сколько съедают персонажи Питта в разных фильмах. Выяснилось, что фильмы, где актер больше ест, лучше показывают себя в прокате и сильнее нравятся зрителям. В общей сложности за всю карьеру Брэд съел на экране 4 986 ккал. Больше всего калорий он употребил в фильме «Человек, который изменил все». Согласно исследованию, чаще всего на экране актер ест индейку — так было в 5 его картинах.

Личная жизнь

В молодости у Питта была репутация ловеласа. Так, в 80-х он встречался с будущей женой легендарного боксера Майка Тайсона, известной моделью Робин Гивенс.

Позднее у него был недолгий роман с актрисой Кристиной Эпплгейт. История любви закончилась тем, что девушка публично порвала с Брэдом прямо на церемонии MTV Awards.

Во время совместной работы в триллере «Семь» Брэд начал встречаться с Гвинет Пэлтроу. Молодые люди даже были помолвлены, но вскоре расстались без объяснения причин.

С Дженнифер Энистон популярный актер познакомился довольно необычно: их агенты устроили звездам что-то вроде свидания вслепую. В 2000 году пара сыграла свадьбу на радость всем поклонникам, но через 5 лет брак распался. Кстати, в 2001 году Питт и Энистон основали весьма успешную продюсерскую компанию Plan B. Благодаря ей были сняты такие известные фильмы, как «Троя», «Отступники», «Чарли и шоколадная фабрика», «Лунный свет», «Война миров Z», и другие.

Брэд Питт познакомился с Анджелиной Джоли во время съемок в картине «Мистер и миссис Смит», а через год в Намибии у них родилась дочь. Позднее актер стал отцом двойняшек, а также усыновил приемных детей Анджелины. Сейчас у Джоли и Питта 6 детей: 3 девочки и 3 мальчика. Все носят двойную фамилию Джоли-Питт.

«Отцовство — это лучшее, в чем я когда-либо участвовал. Это меняет вашу точку зрения. Вы можете написать книгу, вы можете сделать фильм, вы можете нарисовать картину, но иметь детей — действительно самая необычная вещь, которую я делал». Брэд Питт

Пара официально зарегистрировала брак спустя 10 лет совместной жизни. Помолвочное кольцо, которое Питт преподнес супруге, было выполнено по эскизам самого актера. Ювелиры работали над подарком почти год. Брачный договор пары составил 101 страницу.

Перед расставанием супруги снялись вместе в фильме «Лазурный Берег». По иронии судьбы картина рассказывает историю пары, которая пытается спасти свой брак. Увы, такая терапия не сработала: фильм получил низкие оценки, а Джоли и Питт развелись.

«Когда-нибудь мы все расстанемся. С детьми, с теми, кого любим. Действительно, смерти я боюсь до смерти. А вот жизни — нет, не боюсь». Брэд Питт

Увлечения и слабости

Брэд Питт страстно любит мотоциклы. У него в коллекции есть даже машина марки «Урал» Ирбитского мотоциклетного завода.

«Я езжу на мотоцикле. Знаете, это такое наслаждение свободой: ты стоишь на светофоре рядом с чьей-то машиной, слышишь, что там по радио слушают. И под шлемом можешь быть собой». Брэд Питт

Брэд Питт владеет винодельней в Провансе и выпускает розовое вино под маркой Miraval.

Актер серьезно увлечен архитектурой, брал уроки компьютерного дизайна у известного архитектора Фрэнка Гери и даже стал соавтором монографии, посвященной дому Роберта Роу Блэкера. В 2006 году Питт основал фонд, который занимается финансированием доступного жилья в Новом Орлеане, пострадавшем от урагана «Катрина».

«Это все здоровый эгоизм, который понимаешь только после 40, — использовать мир в собственных целях, главная из которых — быть полезным миру». Брэд Питт

В 2013 году Брэд Питт принял участие в российском телевизионном шоу «Вечерний Ургант», когда прилетал в Москву презентовать свой фильм «Война миров Z».

В 2018 году актер пытался купить «свидание» с актрисой Эмилией Кларк за $ 120 тыс. в рамках благотворительного аукциона для фонда помощи Гаити. Однако Питт уступил этот лот анонимному покупателю, который предложил $ 180 тыс. Позднее Кларк призналась, что сожалеет о том, что Брэд проиграл.

Какая роль Брэда Питта вам нравится больше всего? Ждете выхода нового фильма с ним?