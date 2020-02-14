20+ фактов, которые долгие годы скрывали от зрителей создатели любимых передач нашего детства

За 3 дня снимается 12–15 выпусков, которые показывают по ТВ несколько месяцев.

Одна из участниц «Умниц и умников» поделилась своими откровениями: «Огромный зал, где снимается передача, на самом деле малюсенький. Дорожки, на которых стоят участники, адово нагреваются. Я была в девчачьих туфлях и не могла ровно стоять, подпрыгивала все время, как идиот. На полуфинал, кстати, я уже предусмотрительно пошла в ботинках на толстой подошве».

Еще одна участница рассказывала: «Когда я вышла на дорожку, Вяземский держал в руках карточки так, что написанные на них ответы было видно. Я начала смущаться, отворачиваться, чтобы отвечать самостоятельно, хотя, наверное, многие подсматривали».

За всю историю существования программы известен 1 случай, когда ученик отказался от «заветного билета» в МГИМО. Им стал Андрей Виноградов, который в дальнейшем стал успешным историком.