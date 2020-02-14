20+ фактов, которые долгие годы скрывали от зрителей создатели любимых передач нашего детства
В этом году «Полю чудес» стукнет 30 лет, «Что? Где? Когда?» — 45, а «Умницам и умникам» — четверть века. Все эти и многие другие передачи-долгожители на протяжении нескольких десятков лет вызывают неизменный интерес не только у зрителей, но и у профессионалов телевидения, которые вручают им престижную премию «ТЭФИ».
Мы в AdMe.ru решили разузнать любопытные факты об этих передачах.
1. Поле чудес
- Инициаторами создания «Поле чудес» стали Анатолий Лысенко и Владислав Листьев, которые, отдыхая в одном из парижских отелей, случайно увидели по телевидению американскую передачу Wheel of Fortune («Колесо фортуны»). Она и стала прообразом «Поля чудес». Первый выпуск вышел в эфир 26 октября 1990 года.
- Первым ведущим стал Владислав Листьев, а в 1991 году он передал свой пост Леониду Якубовичу, который сначала, кстати, отказался. Рассматривали кандидатуру и Игоря Угольникова, однако он уже был занят на своем проекте «Оба-на!». После долгих уговоров нынешний ведущий «Поля чудес» согласился на предложение Листьева.
- Обычно снимается 2–3 выпуска в день. Сама запись одной передачи длится до 3 часов, а в эфир попадают 52 минуты.
- Вопросы, которые Леонид Якубович задает игрокам, выносят ведущему в папке прямо перед игрой, так что ни тем, ни заданий он заранее не знает.
- Перед игрой все участники заполняют анкеты, в которых указывают, какие подарки они собираются вручить. Ну а если им нечего презентовать, то эту проблему решают редакторы. Они подбирают подарки в соответствии с местом, откуда приехал игрок.
- Один из игроков капитал-шоу признавался: «Там меня нарядили цыганом, надели красную рубаху, поскольку я собирался спеть песню „Гитара“ Успенской. За кулисами велели: „Говори, что ты приехал из Иркутска. Вот твоя клюква, вот грибы“. Мне неловко стало, подарки вроде как не мои. Ну ладно... Вышел, покрутил барабан, отгадал 2 буквы. Мне DVD-плеер дали и турнули оттуда. А Чуна — городок, в котором я 10 лет жил, — после этой передачи меня освистала. За то, что я сказал в эфире, что я из Иркутска».
- Нередко перед зрителями рассказывают стихотворения и поют песни дети игроков. Поначалу они стесняются, в таких случаях Леонид Аркадьевич уводит их за кулисы и просит показать свое выступление в более спокойной обстановке. После этого дети раскрепощаются и спокойно выступают уже в студии.
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Как-то бессменный ведущий капитал-шоу рассказывал: «Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху. Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: „Осторожно, детей не задавите!“ Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается».
- В одном из интервью Леонид Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска своей программы.
- Музей «Поля чудес» реально существует. Самые странные и непонятные подарки, хранящиеся там, — статуя Будды с малосольными огурцами внутри, кусок асфальта с детским рисунком и скульптура «Писающий дрозд», изготовленная из высушенного навоза.
2. Пока все дома
- Первый выпуск «Пока все дома» вышел в эфир в 1992 году. После распада СССР, когда позитив на ТВ был в большом дефиците, воскресные посиделки Тимура Кизякова со звездными гостями стали настоящей отдушиной.
- Режиссер Юлия Косарева вспоминала, что изначально съемочная группа была против Кизякова в качестве ведущего: «Все-таки мы приходим в гости к знаменитым артистам, музыкантам. И я видела на месте ведущего человека искусства, который был бы хорошо подкован в этой области. Однако популярной передача стала во многом благодаря тому, что ее ведет человек из зрителей, а не из богемной тусовки».
- Некоторые звездные гости отказывались сниматься у себя на кухне, считая это банальным. Так, Стас Садальский выдвинул предложение провести съемку в мраморной ванне, Евгений Осин — на голубятне, а Наталья Штурм — на лошади.
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Съемки одной программы ведутся порядка 2 часов и более, а в эфир попадает 35–37 минут. За годы существования «Пока все дома» съемочная группа заглянула в гости в более чем к 800 семьям. Программа выходит утром, но сами съемки проводятся чаще всего глубоким вечером.
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Непосредственно перед выездом к героям съемочная бригада продумывает все до мелочей. Вплоть до того, что приезжает со своими тапочками. Так, увидев, что все привезли с собой тапки, Геннадий Хазанов воскликнул: «Вот это профессионалы!»
3. Что? Где? Когда?
- Первый выпуск «Что? Где? Когда?» вышел в эфир 4 сентября 1975 года. Это была викторина, в которой 2 семьи играли против друг друга. Ведущего не было, съемки проводились дома у каждой из семей.
- Первый волчок производства завода «Красный пролетарий» был приобретен Владимиром Ворошиловым в детском магазине. «Как-то зашел в Дом игрушки, чтобы купить что-нибудь в подарок моему приятелю 3 лет. Увидел волчок с прыгающей лошадкой и купил сразу 2: второй — себе. Играл, не выходя из дома, дней 10».
- Изначально волчок был с 2 стрелками — первая указывала на игрока, который будет отвечать, а вторая — на знатока, который ответит в случае неудачи первого. Тогда игра была командной — игроки играли один против другого.
- В своем нынешнем виде передача «Что? Где? Когда?» вышла в 1977 году. Первые вопросы придумывали редакторы программы, Владимир Ворошилов и 12-летний Борис Крюк. Как-то нынешний ведущий вспоминал: «Я написал шахматную задачку. Это был самый первый вопрос в самой первой игре. Я был первым телезрителем, который выиграл у знатоков».
- В 1980-х годах группа математиков прислала в редакцию «Что? Где? Когда?» письмо, в котором высказалась о том, что во вращении волчка есть некая заданность. Их тут же пригласили в студию, где они убедились, что игра ведется по-честному.
- Съемки проходят в небольшом Охотничьем домике в Нескучном саду. Один из телезрителей, которому посчастливилось оказаться на съемках передачи, рассказывал: «Из-за оптики на камерах и выставленного света по ТВ он кажется весьма просторным, но на деле народ там еле-еле помещается. Кресла весьма низкие, а игровой стол высотой примерно по колено. Все это сделано, наверное, для придания объема помещению. Во всей этой обстановке было весьма душновато, но спасали рекламные паузы, во время которых двери открывали на проветривание, а желающие могли выйти на улицу».
- Подсчитано, что на 1 стоящий вопрос от телезрителя приходится примерно 4 999 откровенно плохих и повторяющихся вопросов.
- «Что? Где? Когда?» является одним из рекордсменов по обладанию телевизионной премии «ТЭФИ». Их в копилке программы 6 штук.
4. Умницы и умники
- Сложно в это поверить, но первый режиссер, которого привлекли к разработке концепции будущей викторины, хотел дать ей не образовательный, а комедийный уклон. Юрий Вяземский настоял на смене режиссера. Первый выпуск «Умниц и умников» вышел в эфир в 1995 году.
- Практически все вопросы к телевикторине придумывает сам Юрий Вяземский, а определиться с лучшими ему помогает супруга Татьяна Смирнова. Она же является шеф-редактором «Умниц и умников» и сидит в жюри.
- Как-то один журналист в беседе с Юрием Вяземским намекнул на то, что его жена очень уж строга с участниками не в пример ему, на что ведущий ответил: «Она же следит за порядком! Если с детьми либеральничать, то порядка не будет и хуже будет в первую очередь им самим. А любит Татьяна их гораздо сильнее, чем я, лучше их чувствует и определяет, скажем, очередность ответов, она видит, человек знает или нет. Она очень добрая, но строгая».
- За несколько дней до съемок Юрий Вяземский и его помощники проводят с будущими участниками мини-собеседование. Им задают вопросы и исходя из их ответов определяют, может ли школьник появиться на экранах телевизоров.
- За 3 дня снимается 12–15 выпусков, которые показывают по ТВ несколько месяцев.
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Одна из участниц «Умниц и умников» поделилась своими откровениями: «Огромный зал, где снимается передача, на самом деле малюсенький. Дорожки, на которых стоят участники, адово нагреваются. Я была в девчачьих туфлях и не могла ровно стоять, подпрыгивала все время, как идиот. На полуфинал, кстати, я уже предусмотрительно пошла в ботинках на толстой подошве».
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Еще одна участница рассказывала: «Когда я вышла на дорожку, Вяземский держал в руках карточки так, что написанные на них ответы было видно. Я начала смущаться, отворачиваться, чтобы отвечать самостоятельно, хотя, наверное, многие подсматривали».
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За всю историю существования программы известен 1 случай, когда ученик отказался от «заветного билета» в МГИМО. Им стал Андрей Виноградов, который в дальнейшем стал успешным историком.
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Случались здесь и курьезы, и вот один из них. Иногда редакторы проводят собеседования по телефону. Так вот, однажды по результатам одного из них на съемку пригласили обладательницу высокого молодого голоса. Оказалось, что ей было 73 года, но об этом узнали уже по факту ее приезда.
5. КВН
- Прообразом КВН стала программа «Вечер веселых вопросов», за образец была взята чешская передача «Гадай, гадай, гадальщик». Инициаторами ее создания стали журналист Сергей Муратов, врач-реаниматолог Альберт Аксельрод и инженер Михаил Яковлев.
- Под своим нынешним названием КВН вышел на экраны в 1961 году. Передаче дали имя в честь марки первого советского черно-белого телевизора «КВН-49».
- В 1970-х игроков буквально заставляли сбривать бороду и усы, так как советские функционеры видели в них насмешку и издевательство над Карлом Марксом.
- Сегодня кавээнщики показывают свои номера в рамках одной игры как минимум 5 раз. Это 2 прогона перед редакторами, 1 — перед Александром Масляковым, 2 репетиции на сцене и только после этого показ перед зрителями.
- В среднем дорога на экранный КВН занимает 5 лет. Так что за это время игроки успевают обзавестись семьями.
- Более 100 человек после участия в юмористической игре стали известными и популярными людьми в мире телевидения.
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Сегодня в базе данных Международного союза КВН числится свыше 7 000 команд. Аналоги этой игры выходят на армянском, казахском и индийском телевидении.
6. Доброе утро
- Прообраз «Доброго утра» — «60 минут», программа, которая выходила по утрам с 1986 года. В общей сложности она сменила название 8 раз, а под нынешним стала выходить с 1997 года.
- К 13:00 ведущие приезжают в Останкино, гримируются, обсуждают рабочие моменты, затем записывают интервью с гостями. В 21:00 начинается прямой эфир на Дальний Восток, в 1:00–2:00 ночи он завершается, ведущие идут спать (в Останкино предусмотрены специальные раскладушки). В 4:00 подъем, а в 5:00 прямой эфир на Москву.
- На протяжении нескольких лет одна часть программы выходит с останкинской студии, другая — с передвижной, которая каждую неделю меняет свое местоположение в Москве. Она представляет собой синий 39-тонный фургон, который телевизионщики любовно называют «сосиской».
- Счастливчик, которому удалось заглянуть на передвижную студию, рассказывал: «Студия скромная. Кругом куча проводов, стол чуть ли не из фанеры, и в целом все кажется довольно хлипким. И фотообои с травкой на вид самые обычные — видел похожие в хозяйственном магазине. Но в кадре все это выглядит более чем респектабельно. Главная фишка — прозрачный задник, „обеспечивающий“ живую панораму Москвы за спинами ведущих».
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К каждой программе редакторы готовят подробнейшие сценарии, однако экспромт от ведущих всегда приветствуется. По словам одного из ведущих Романа Будникова, к импровизациям они готовятся, пока идет сюжет: «Зрители смотрят ролик, а мы думаем, что будем говорить через минуту».
Какие из этих программ вы смотрите регулярно? А может быть, у вас есть свой список любимых передач-долгожителей?
Фото на превью Поле Чудес / Первый канал