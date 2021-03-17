20+ фактов, которые доказывают, что Чулпан Хаматова — актриса с золотым сердцем

Многие знают Чулпан Хаматову не только как блистательную актрису, но и как человека с добрым сердцем. Ведь свою успешную театральную деятельность и работу в кино Чулпан умудряется совмещать с помощью детям, которые более всего нуждаются в поддержке. Артистка вместе со своей подругой Диной Корзун стала учредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», который занимается сбором средств для тяжелобольных детей.

Мы в AdMe.ru убеждены, что Чулпан Хаматова не только талантливая актриса, но и прекрасный человек, который делает этот мир гораздо добрее.

Чулпан Хаматова родилась в Казани в семье инженеров. Ее родители были довольно далеки от мира искусства и не считали профессию актрисы серьезной.

В школе Чулпан училась хорошо, ее любимыми предметами были математика и литература. Однако примерным поведением девочка не отличалась.

Будучи подростком, любила рок, ходила в рваных джинсах. Родителям советовали сводить ее к психиатру. Они не повели. Позже актриса призналась, что мама всегда пыталась понять свою неординарную дочь.

Чулпан Хаматова с мамой.

В 12 лет впервые пришла на спектакль и тогда же поняла, что хочет стать актрисой. Однако Чулпан испытывала некоторые сомнения. И тогда, прогуливаясь по улице и проходя мимо казанского ТЮЗа, она загадала: «Увижу сейчас, как из служебного входа выйдет Роза Хайруллина — стану актрисой». И она вышла.

Родители прочили дочери карьеру финансиста. Чулпан даже поступила в финансовую академию, но вскоре забрала оттуда документы и перешла в театральное училище, куда с легкостью выдержала экзамен. Актриса рассказывала: «Было страшно сказать, что я сейчас из высшего учебного заведения перейду в ПТУ. Папа год со мной не разговаривал».

Позже перешла в столичный ГИТИС. Во время учебы весь курс, на котором училась Чулпан, пригласили на кинопробы. Так вот, некий режиссер, возглавлявший их, сказал начинающей актрисе, что у нее абсолютно невыразительные глаза, и посоветовал Чулпан вообще не думать об этой профессии, но девушку это не остановило.

«Я не отношусь к себе как к актрисе серьезно. Я люблю свою профессию и очень ею дорожу, но никаких иллюзий по поводу высшего актерского предназначения у меня нет». Чулпан Хаматова

Актриса проснулась по-настоящему знаменитой после выхода на экраны фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих», в котором сыграла роль Риты. В картине ей предстояло общаться с глухонемой Яей, которую исполнила Дина Корзун, для этого Чулпан пришлось выучить язык жестов.

Кадры из фильмов «Время танцора», «Страна глухих», «Лунный папа».

Возможно, актриса могла стать звездой за рубежом , ведь она неоднократно снималась в европейских фильмах. Например, в немецких картинах «Тувалу» (1999), «Англия!» (2000), «Гуд бай, Ленин!» (2003). А в 2018 году ей посчастливилось сыграть в фильме Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон».

Чулпан Хаматова Нередко принимала участие в съемках клипов российских исполнителей. Так, например, звезду российского кинематографа можно увидеть в клипах ДДТ («Где мы летим»), «Ночных снайперов» («Иди ко мне») и «Несчастного случая» («Суета сует»).

Кадр из к/ф «Тувалу».

Актриса не любит рассказывать о своей личной жизни. Известно, что Чулпан два раза была замужем, у нее трое дочерей: Арина (2002 г. р.), Ася (2003 г. р.) и Ия (2010 г. р.).

В 2006 году подруги Чулпан Хаматова и Дина Корзун, которые, кстати, снимались вместе в фильме «Страна глухих», стали учредителями фонда «Подари жизнь». Но их благотворительная работа началась еще раньше, в 2005 году, когда сегодняшние ключевые лица фонда проводили одноименные мероприятия и концерты в поддержку детей, больных раком.

Так, на первом благотворительном концерте Хаматова и Корзун решили собрать $ 75 тыс. на аппарат для облучения донорской крови. Но им удалось собрать в 4 раза больше, и это позволило им приобрести еще одно дорогостоящее оборудование.

Старшие дочери Чулпан родились за несколько лет до создания фонда «Подари жизнь», поэтому про эту часть маминой работы они знают с пеленок. Так, средняя дочь в школьном сочинении о том, кем работают родители, написала, что ее мама работает в фонде «Подари жизнь», и даже не упомянула об актерской деятельности.

«Мои дети появились вместе с фондом, и другой жизни они не видели. Они все время вовлечены в мои дела, держат руку на пульсе. Они знают диагнозы, знают, от чего выпадают волосы при химиотерапии. Да, наверное, они страдают из-за того, что время, которое уделяется мною чужим детям, забирается у них. Но шаг за шагом к ним пришло понимание, что по-другому нельзя. Нельзя жить только собственной жизнью: это неинтересно и нечестно». Чулпан Хаматова

Чулпан с дочерьми Асей и Ией.

Дети Чулпан понимают, что нужно думать не только о себе. У них даже есть подруги в больницах, с которыми они поддерживают связь. Актриса рассказывала: «Мои девочки хорошо знают, что болезнь — это не ущербность, а явление временное. К счастью, они недолго пребывали в ступоре из-за того, что к нам в дом приходят дети в масках».

В средних классах дочь Чулпан Арина организовывала многочисленные ярмарки, в которых принимали участие дети и родители. Сейчас девушке 19 лет, и она продолжает заниматься благотворительностью. Арина признавалась, что интерес помогать у нее был всегда, она стала делать это не по маминым убеждениям, а по своим собственным.

Чулпан с дочерью Ариной.

По мнению актрисы : «В сегодняшней ситуации благотворительность должна быть громкой. Чем больше людей найдут в себе силы сказать: „Да, помог, ну и что? Что тут такого? Всего лишь помог“, — тем больше шанс, что благотворительность станет самым обычным делом, и можно будет помочь большему количеству людей».

В одном из интервью она рассказала, что после знакомства с тяжелобольными детьми многому научилась и многое поняла. «Научилась различать, что́ есть ерунда и глупость, ничтожная суета, банальный эгоизм, а что — действительно важное и безотлагательное. Нужно помнить, что нет ничего главнее в жизни, чем здоровье людей, которые вокруг нас», — считает актриса.

«То, что я делаю, я делаю не для того, чтобы меня хвалили те, кому помогает фонд „Подари жизнь“. Я делаю это потому, что не могу этого не делать, и потому, что мне будет плохо, если я наплюю на чей-то телефонный звонок с просьбой о помощи. Но я не хочу страдать. Поэтому то, что я делаю, я делаю в какой-то степени и для себя». Чулпан Хаматова

Сегодня актриса продолжает играть в театре «Современник». После спектаклей зрители одаривают ее многочисленными букетами. Однако, как признавалась сама актриса, во многие букеты люди вкладывают конверты с деньгами, на которых написано лишь одно слово — «Детям». Все эти средства перечисляются в благотворительный фонд.

В 2012 году Чулпан Хаматовой присвоили звание народной артистки России. А в 2014 году она вошла в первую 20-ку списка «100 самых влиятельных женщин России» по версии радиостанции «Эхо Москвы», журнала «Огонек» и агентства «Интерфакс».

«Мне не нравится слово „звезда“. Когда меня начинают приравнивать к этому эталону, мне даже становится грустно. Потому что я ищу в своей жизни каких-то других олимпов. Подлинных, настоящих, когда ты на самом деле врачуешь души и достукиваешься до кого-то». Чулпан Хаматова

В 2020 году на экраны вышел биографический фильм «Доктор Лиза», в котором актриса сыграла роль правозащитницы и филантропа Елизаветы Глинки. Чулпан рассказывала: «После премьеры огромное количество незнакомых людей подходили ко мне и говорили: „Можно вас обнять? Так хочется обниматься после этого фильма“. Мне кажется, это уже победа».

В одном из интервью у актрисы спросили, какой опыт она хотела бы передать своим дочерям, и она не задумываясь ответила: «Не бояться жить. Я бы хотела их научить не бояться жить, слушать себя, не ориентироваться на то, что, кто и как скажет. Жить без страха».