20 фактов из жизни лучших подруг Сальмы Хайек и Пенелопы Крус, которые докажут, что дружба в Голливуде существует
Сальма Хайек и Пенелопа Крус — одни из самых востребованных актрис Голливуда. Однако они не только коллеги, но и лучшие подруги, которые берегут свою дружбу с середины 1990-х годов. В своих интервью они с большой любовью отзываются друг о друге, а в постах в инстаграме нередко выкладывают совместные фото с признаниями в любви.
Мы в AdMe.ru на примере Сальмы и Пенелопы попытались разобраться, как же возможно так долго дружить в таком непростом и конкурентном мире Голливуда.
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В 1991 году Сальма Хайек переехала из Мексики в США. Пенелопа Крус покинула свою родину, Испанию, в 1994-м и тоже переехала в Соединенные Штаты.
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Начинающие актрисы познакомились в середине 1990-х на первой пробе Крус в Голливуде. Более опытная Сальма предложила Пенелопе свою помощь. В одном из интервью Крус вспоминала: «Я помню, когда я путешествовала с обратным билетом по США, и Сальма предложила остаться в своем доме».
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Когда Пенелопа приехала в Голливуд, то знала, как сказать по-английски всего две фразы: «Как дела?» и «Хочу сниматься с Джонни Деппом». Она так вспомнает тот период своей жизни: «Первое время я чувствовала себя очень одиноко, и мне было приятно, что я могу говорить по-испански с таким приветливым человеком, как Сальма».
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Хайек помогла подруге адаптироваться к жизни в Нью-Йорке. Они много гуляли, вместе тусовались и даже спали в одной кровати.
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Девушки называли друг друга «яйцами», а все из-за их привычки долго нежиться по утрам в кровати, как яйца в гнезде. Как вспоминала Пенелопа: «Мы спали на одной кровати очень много раз, и обычно Сальма меня будила, приговаривая: „Вставай, яйцо!“ Это был наш способ называть друг друга ленивыми».
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Вторым этапом их сближения стали совместные съемки в картине «Бандитки». В ней испанка и мексиканка сыграли налетчиц, перед чьей красотой никто не мог устоять. Забавно то, что героиня Крус — мексиканка, хотя сама актриса из Испании, а персонаж мексиканки Хайек — испанка.
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Во время съемок фильма самолет, доставлявший девушек к месту съемки, едва не разбился. Крус рассказывала: «Тогда мне пришла в голову мысль, что, если бы я покинула этот мир, то сделала бы это с лучшей подругой».
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Они доверяют друг другу. В одном из интервью Крус говорила: «Мне нравится моя профессия, но также я люблю делать людей красивыми. Как-то в доме Сальмы отключилось электричество, а ее гример не смог прийти. Поэтому она позвонила мне и сказала: „Ты должна подготовить меня к одному мероприятию“. Я пришла, зажгла несколько свечей, сделала ей прическу и макияж. Никто не заметил, что это сделал непрофессионал, поэтому я этим очень горда».
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Они любят подшучивать друг над другом. Так, в 2006 году Пенелопа разыграла Сальму в шоу Punk’d. Розыгрыш был не самым приятным, поэтому после всего Пенелопа извинилась перед подругой, а та с улыбкой сказала, что Пенелопа еще долго будет платить за это.
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Сальма Хайек рассказывала, что лучшее в чувстве юмора Пенелопы заключается в том, что она умеет посмеяться над собой.
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Для многих людей худшие качества другого человека стали бы сущим кошмаром, но только не для этих подруг. Так, Сальма однажды признавалась, что Пенелопа любит спойлерить сериалы: «У нее есть такая привычка — она рассказывает вам конец каждой серии. А еще она подолгу разговаривает по телефону, а я ненавижу телефон».
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Они всегда говорят друг другу правду. В одном из интервью Пенелопа рассказывала: «Мы уважаем друг друга, но если одна задает вопрос другой, мы точно знаем, что услышим правду. И я думаю, что именно поэтому мы близкие друзья и сближаемся с каждым днем все больше и больше».
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В 2017 году Сальма Хайек написала колонку в The New York Times о непристойном поведении продюсера Харви Вайнштейна во время ее съемок в фильме «Фрида» (2002 г.). Когда Крус об этом узнала, она очень разозлилась на то, что Хайек не рассказала ей об этом раньше. Но одновременно с этим она разместила в своем инстаграме фото Сальмы в образе Фриды Кало и подписала: «Люблю тебя, моя прекрасная подруга».
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Сальма и Пенелопа радуются успехам друг друга. В одном из интервью Хайек сказала о Крус: «Приятно видеть, что кто-то, кто, по вашему мнению, этого заслуживает, получает все, о чем когда-либо мечтал. Это волшебно. Это вселяет надежду».
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Иногда их путают. Так, например, в 2014 году на церемонии вручения «Оскара» Крус приняли за Хайек. В официальном аккаунте «Оскара» в инстаграме было выставлено фото Роберта де Ниро с Пенелопой Крус, которое подписали следующим образом: «Сальма Хайек и Роберт де Ниро готовятся выйти на сцену». Позднее фото удалили.
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Подруги всегда готовы заявить о своей дружбе. Так, в январе 2017 года Крус и Хайек синхронно выложили совместные фото. Первая сопроводила его надписью: «Добрый день! #друзья #навсегда #сальма», а вторая написала: «Хорошие друзья навсегда». Ну а поздравить друг друга с днем рождения в инстаграме для них — привычное дело.
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В 2020 году на экраны вышел фильм «Неизбранные дороги», в котором Сальма Хайек сыграла с Хавьером Бардемом, мужем Пенелопы Крус. Актриса вспоминала: «Было очень нелегко, потому что мы очень любим друг друга, а в картине должны кричать, ссориться и страдать. Помню, как впервые приехала на съемки и мы с Хавьером пошли на обед, после чего начали звонить Пенелопе, смеялись, дурачились, корчили ей рожицы. Она смотрела на нас по ту сторону экрана и наконец сказала: „Ребята, у вас ничего не выйдет“. Но на следующий день произошло что-то невероятное: мы вышли из наших актерских трейлеров, встали перед камерой и Хавьер стал Лео, а я — Долорес. Мы были актерами, которые впервые встретились на съемочной площадке: просто два посторонних человека, выполняющих свою работу».
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В феврале 2020 года Сальма Хайек поделилась совместной фотографией с Пенелопой Крус с церемонии вручения «Оскара» 2005 года. В посте она отметила, что безумно счастлива встретиться с подругой на этой премии в 2020 году.
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Встреча в 2020 году прошла очень трогательно: актрисы тепло поприветствовали друг друга объятиями, чем умилили всех. Ну а чуть позже в менее формальной обстановке покормили друг друга с ложечки.
В одном из интервью на вопрос журналиста, кто из женщин больше всего повлиял на становление личности Сальмы, актриса, кроме бабушки, мамы, дочери и тети, отметила Пенелопу Крус. «Мы дружим уже так долго, что я даже не помню сколько. И мы становимся все ближе и ближе друг к другу, хотя, по идее, должны были враждовать из-за ролей. А мы сразу полюбили друг друга, Пенелопа стала моим партнером по жизни, она для меня очень важный человек».
А у вас есть друзья, с которыми вы дружите уже очень много лет?