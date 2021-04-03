20 фактов из жизни лучших подруг Сальмы Хайек и Пенелопы Крус, которые докажут, что дружба в Голливуде существует

В 2020 году на экраны вышел фильм «Неизбранные дороги», в котором Сальма Хайек сыграла с Хавьером Бардемом, мужем Пенелопы Крус. Актриса вспоминала: «Было очень нелегко, потому что мы очень любим друг друга, а в картине должны кричать, ссориться и страдать. Помню, как впервые приехала на съемки и мы с Хавьером пошли на обед, после чего начали звонить Пенелопе, смеялись, дурачились, корчили ей рожицы. Она смотрела на нас по ту сторону экрана и наконец сказала: „Ребята, у вас ничего не выйдет“. Но на следующий день произошло что-то невероятное: мы вышли из наших актерских трейлеров, встали перед камерой и Хавьер стал Лео, а я — Долорес. Мы были актерами, которые впервые встретились на съемочной площадке: просто два посторонних человека, выполняющих свою работу».