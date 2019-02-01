20+ эффектных киноляпов, которые достойны отдельной награды

14

9

12.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ошибки встречаются даже в крутых фильмах. Оно и понятно: съемки одной и той же сцены могут потребовать сотни дублей или даже проходить в разные дни. Но иногда попадаются такие фееричные киноляпы, что их хочется собрать в отдельную коллекцию. Например, вы замечали, что в «Острове проклятых» пациентка пьет из невидимого стакана, а в «Бойцовском клубе» видно, что вместо Эдварда Нортона падает каскадер?

Мы в AdMe.ru внимательно пересмотрели любимые фильмы и обнаружили несколько ярких киноляпов.

1. Угнать за 60 секунд. Гаечные ключи меняют свое положение, хотя ими никто не пользуется

2. Дорога перемен. Галстук Фрэнка меняется в течение одного рабочего дня

3. Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит. Когда миссис Ловетт угощает мальчика пирожком, тот сразу съедает его почти наполовину, но в следующем кадре пирожок оказывается практически целым

4. Отель «Гранд Будапешт». Когда месье Густав берет визу, отчетливо видно, что один ее край согнут. Но на следующем кадре бумага оказывается без заломов

5. Грань будущего. Расстегнутая пуговица на пиджаке Кейджа в следующем кадре уже застегнута

6. Достучаться до небес. Матовые очки одного из бандитов внезапно становятся глянцевыми, а в их отражении можно заметить съемочную команду

7. Особо опасен. Распущенные волосы Фокс при смене кадра уже собраны в хвост

8. Бойцовский клуб. Камера видеонаблюдения запечатлела саму себя

9. Бойцовский клуб. В сцене на лестнице видно, что вместо Эдварда Нортона падает каскадер

10. Ромео + Джульетта. Расстегнутая рубашка героя при смене кадра оказывается застегнутой

11. Квант милосердия. Уборщик на заднем плане старательно заметает нечто, видимое только ему одному

12. Бэтмен возвращается. Черный грим под глазами героя исчезает при смене кадра

13. Реквием по мечте. В зеркале отчетливо виден корсет телесного цвета, который актриса носила, чтобы казаться толще

14. Остров проклятых. Когда пациентка пьет воду, видно, что в руке ничего нет. Через секунду она ставит на стол уже пустой стакан, причем другой рукой

15. Совокупность лжи. Пока Феррис пьет кофе, его кружка меняется

16. Интерстеллар. Когда Купер успокаивает Мерф, ее цепочка находится то над футболкой, то под ней

17. 1+1. Дрисс протягивает Филиппу зеленую конфету, но в следующем кадре она меняет цвет на желтый

18. Драйв. Коричневая нашивка героя Райана Гослинга оказывается то справа, то слева

19. Марсианин. Когда Марк приходит в себя после бури и встает, в отражении на его шлеме можно увидеть оператора

20. Игра престолов. Грязный бок лошади Бриенны неожиданно становится чистым

21. Великий Гэтсби. Герой полностью промок под дождем, а в следующем кадре он уже сухой

Признавайтесь, сколько из этих киноляпов заметили вы во время просмотра фильмов?