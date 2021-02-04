20+ доказательств того, что на съемках фильмов творится настоящая магия

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Глядя на эти кадры, мы невольно вспомнили выражение «магия кино». Ведь то, что вытворяют студии спецэффектов, иначе как волшебством не назовешь. Изменение локаций, создание новой внешности, даже превращение собаки в монстра — все по плечу современным кинематографистам.

Мы в AdMe.ru обожаем смотреть, как создаются наши любимые фильмы. А вы? Кстати, в конце статьи вас ждет бонус, из которого вы узнаете секрет великой «Матрицы».

Сериал «Мандалорец»: Ожидание vs. Реальность

Кто бы знал, что происходит на съемках «Доктора Стрэнджа»

Сказка «Мэри Поппинс возвращается»

Коллаж из фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

«Джуманджи: Новый уровень»: действительно новый уровень

«Мег: Монстр глубины»: монстр не так уж и пугает

«Охотники за привидениями» (2016): так вот как выглядит этот человечек в реальности

«Алиса в Зазеркалье» не перестает удивлять

Мстители эпичны даже на зеленом фоне

Масштабный и пугающий «Голос монстра»

«Гемини» с молодым и постаревшим Уиллом Смитом

Режиссер Тайка Вайтити баюкает малыша Йоду

«Новый Человек-паук» с Эммой Стоун: здесь даже лифт нарисованный

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с зелеными человечками

«Зов предков»: настоящая магия

«Человек из стали»: до и после

Кто знает, что за разметка у Марка Руффало на лице? А именно она помогает создать образ Халка

«Валериан и город тысячи планет»: как создавали инопланетную расу

Так вот как снимают крупные планы водителя

А как же Starbucks?

«Алита: Боевой ангел»: как актриса превращается в анимационный персонаж

«Благие знамения»: кинематографисты знают, как из собаки сделать монстра

Сладкая парочка Вижн и Ванда

Бонус: чтобы создать код для «Матрицы» (1999), художник-постановщик сканировал символы из кулинарных книг своей жены, а затем изменил их