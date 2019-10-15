20+ деталей, которых вы не знали о Киану Ривзе (А вы пойдете в кино на «Матрицу»?)

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Есть фильмы, которые, кажется, будут актуальны всегда, и «Матрица» в их числе (кстати, недавно этот фильм повторно вышел в российский прокат). Исполнитель главной роли в картине Киану Ривз после премьеры стал суперзвездой, а позже — любимцем всего интернета. Но, несмотря на пафосные экранные образы, в жизни Киану — простой, деликатный человек, от искреннего и спокойного поведения которого все остаются в полном восторге. Историй о Киану Ривзе не может быть слишком много.

AdMe.ru покопался в его биографии и пересказывает вам самое любопытное.

Киану Ривза назвали в честь дяди — Генри Киану Ривза, а того — в честь прапрадяди актера, гавайца Киавиахеулу.

В детстве хотел играть за олимпийскую сборную Канады и до сих пор любит смотреть трансляции Олимпиады по телевизору.

Зарабатывал на жизнь заточкой коньков.

Его мать, Патрисия Тейлор, создавала костюмы для рок-звезд, в том числе для Элиса Купера.

У Киану есть шрам на животе, оставшийся после аварии на мотоцикле. Когда прибыла бригада скорой помощи, стажер-медик уронил свою сторону носилок, на которых уже лежал актер. Он вспоминал, что смеялся, хотя с трудом мог дышать. Из-за перелома ребер и травмы селезенки ему пришлось неделю провести в больнице.

Когда 20-летний Киану приехал покорять Лос-Анджелес, ему сложно было привыкнуть к новому месту, поэтому, однажды увидев на заправке парней с хоккейной экипировкой в багажнике, он спросил, может ли играть с ними. Они приняли его в команду и играли с ним последующие 10 лет каждое воскресенье.

Любимые фильмы: «Таксист», «Апокалипсис сегодня», «Заводной апельсин», «Строшек». А если говорить о фильмах про боевые искусства, то это ленты «Выход дракона», «Кулак легенды» и «Мастер тай-цзи». Из аниме — «Призрак в доспехах».

Первый компьютер, а заодно и электронная почта появились у Киану только в конце 2000-х, и то потому, что компьютер этот ему подарил друг.

Киану сохранил у себя некоторый реквизит со съемок: плащ Нео, зажигалку и часы Константина, меч с постановки «Гамлета», футболку из «Дублеров», шорты Теда, а куртку, оставшуюся после участия в «Моем личном штате Айдахо», он отдал другу.

Первый агент Киану посчитал его имя чересчур экзотичным, так что в титрах своих первых фильмов он упоминается под псевдонимами К. С. Ривз, Чак Спадина и Норман Кривз.

Мог сыграть Росомаху в «Людях Икс».

Чад Стахелски, режиссер всех 3 фильмов о Джоне Уике, вспоминал, как перед съемками третьей части он сел и составил список всех навыков Киану, которые эффектно смотрелись бы на экране. Так появился эпизод, в котором Джон Уик скачет на лошади.

В этом году в Глазго прошел фестиваль, посвященный исключительно фильмам с Киану Ривзом. Такой же фестиваль запланирован и на 2020 год.

А теперь наша любимая часть: истории людей, жизнь которых Киану Ривз изменил к лучшему

Когда мне было 12 лет, в моей комнате висел плакат с Киану Ривзом. Период был сложный: родители разводились, атмосфера в доме была соответствующая. Приходя из школы, я запирался в комнате и рассказывал Киану с плаката все свои мысли и печали, и он всегда терпеливо слушал. Что-то среднее между ведением дневника и сеансами у психотерапевта. Эти разговоры помогли мне сохранить здравый рассудок. © Cow_Catcher / Reddit

Много лет назад мы оба присутствовали на одном мероприятии и разговорились о животных. Он спросил, есть ли у меня фотографии моей собаки в костюме. Они были. Он показался мне человеком очень доброй души. © melanielynskey / Twitter

3 года назад Киану Ривз общался со своим другом в кафе и пил то ли чай, то ли кофе. Наша компания только что завершила свой бранч с шампанским и была пьяна. Мы увидели Киану и несколько раз прошлись мимо, чтобы убедиться в том, что это он, а потом минут 5 общались с ним. Мы уже ушли, когда моя подруга Джессика спохватилась и предложила сфотографироваться с ним, так что мы вернулись и напросились на фото. Сейчас понимаю, что, скорее всего, мы вели себя довольно раздражающе, но он был терпелив и добр. © deleted user / Reddit

Я женился благодаря Киану Ривзу. Первый курс в колледже, первый день в театральном кружке, мы играем в шарады. Она загадала фильм «Мой личный штат Айдахо» и не знала, как его объяснить. Просто указала на себя, и я прокричал название фильма, сразу угадав. Она ошарашенно посмотрела на меня и сказала «да». Мы уже 22 года вместе. © skraptastic / Reddit

Я была костюмером на съемках «Джона Уика» и занималась одеждой Киану. Однажды ночью мы остались вдвоем, и я, преодолев застенчивость, рассказала, как много он значит для меня. Он искренне поблагодарил меня и поцеловал в щеку. Он очень добрый. © amae / Twitter

Встретил Киану в Австралии, когда тот снимался в «Матрице». Я знал, кто он такой, но, когда спросил, чем он зарабатывает на жизнь, Киану ответил, что он — музыкант, который пока не стал популярным. Мне показалось, что это мило. © mangocurry / Reddit

Он был тайным Сантой для девочки, больной раком. Они встретились, когда Киану снимался в «Цепной реакции», долго разговаривали за обедом, а потом Киану вручил ей книгу стихов со своей подписью. © LoftusCharlotte / Twitter

В этом благотворительном магазине во всех рамках установлены фотографии Киану.

Самолет, на котором летел автор снимка, по техническим причинам посадили в запасном аэропорту далеко от пункта назначения. Разумеется, пассажиры не были от этого в восторге, но, когда обнаружилось, что на борту присутствует Киану Ривз, их настроение сразу улучшилось.

Есть ли у вас история, связанная с Киану Ривзом? О чем она?