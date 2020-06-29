20+ деталей, которые выдают режиссера фильма с головой

Много ли есть русских режиссеров, оказавших влияние на таких мастодонтов, как Кристофер Нолан, Ларс фон Триер, Алехандро Гонсалес Иньярриту и Квентин Тарантино? Мы знаем как минимум одного — это Андрей Тарковский. Быть может его фильмы не так легки для понимания, но работы этого режиссера уже давно стали классикой и оценить их стоит всем, кто интересуется кинематографом.

Фильмы Тарковского неспешны и немного гипнотичны, и все они пронизаны темой познания мира и самого себя. Есть в них и более узнаваемые общие черты. Однажды режиссер сказал, что смысл жизни человека состоит в том числе в духовном возвышении. Возможно, именно поэтому он добавлял в свои работы сцены с левитацией.