20+ деталей, которые выдают режиссера фильма с головой
Культовые режиссеры получают свой звездный статус неспроста: в арсенале каждого из них всегда найдется как минимум пара-тройка приемов, благодаря которым они выделяются среди всех остальных.
Мы в AdMe.ru уже рассказывали о режиссерских фишках здесь и здесь, но мы так страстно любим кино, а хороших режиссеров так много, что не удержались и сделали новый материал на эту тему. Устраивайтесь поудобнее, вас ждет погружение в закулисье кино.
Стивен Спилберг
- Культовый режиссер и признанный маэстро Голливуда любит рассказывать свои истории через эмоции людей. Поэтому одним из его излюбленных приемов стал максимально крупный план лица: обычно в этот момент герой чем-то удивлен или испуган, а камера медленно приближается к его лицу. Этот прием даже получил название по фамилии режиссера и стал известен как «спилберговское лицо» (Spielberg Face). Но, конечно же, Спилберг далеко не первый и не последний режиссер, который применяет эту фишку в своих картинах.
- Еще один прием, характерный для Спилберга, — это игра с отражениями. Они могут появляться где угодно: в зеркалах, стеклах автомобилей и витрин, на любых отражающих поверхностях. Благодаря этой особенности мы получаем возможность увидеть в одном кадре и персонажа, и заинтересовавший его объект, и его реакцию, а значит, глубже понимаем героя и его чувства.
Стэнли Кубрик
- Прежде чем начать карьеру в кино, Стэнли Кубрик работал фотографом, и эта деятельность наложила огромный отпечаток на работу режиссера: он уделял огромное внимание постановке и красоте кадра. Пожалуй, самый узнаваемый прием Кубрика — перспектива в одну точку и симметрия в кадре. Это выглядит красиво и вместе с тем создает необходимую атмосферу тревоги и беспокойства.
- Стэнли Кубрику тоже нравится использовать крупный план лица, но очень часто его герои при этом смотрят прямо в камеру. Этот прием не только ломает четвертую стену, но и добавляет напряжения в кадр.
Сэм Мендес
- В кино Мендес пришел после 30 лет, будучи уже успешным театральным режиссером. Его дебют — это ставшая впоследствии культовой картина «Красота по-американски», за которую режиссер получил «Оскар». Фильмы режиссера не похожи друг на друга, но порой встречаются и схожие черты. Так, если в истории присутствует драма или некое сражение, то с высокой долей вероятности Мендес добавит в фильм сцену с фигурой на фоне огненного зарева.
Дэвид Линч
- Про Дэвида Линча можно говорить много и долго: мы писали о нем здесь и здесь. У режиссера, безусловно, есть свой яркий кинопочерк, и мы расскажем лишь о некоторых его особенностях. Линч любит использовать в своих картинах красный и синий цвета, часто противопоставляя их друг другу и придавая кадру нотку безумия. Красный занавес также давно стал фирменным линчевским приемом: увидеть его можно не только в сериале «Твин Пикс», но и в «Синем бархате».
- В картинах Линча много мистицизма и символизма, тайн и загадок. Далеко не все из них объясняются режиссером, а некоторые могут и вовсе поставить в тупик. К примеру, в кадре может появиться лошадь или зрителю и вовсе предложат понаблюдать за диалогом людей, переодетых в кроликов.
- Вселенная Линча наполнена неординарными, колоритными или просто пугающими персонажами. Режиссер приглашает на съемки людей с необычной внешностью или прибегает к помощи сложного грима. Тем интереснее в кадре смотрится контраст с героями, обладающими безупречной голливудской внешностью, которые, однако, скрывают пугающие и отталкивающие тайны.
Вонг Карвай
- Знаменитый на весь мир китайский режиссер и один из любимых постановщиков Квентина Тарантино снимает поэтичные и просто красивые картины, которые довольно легко узнать среди прочих. Обычно действие происходит в вечернее или ночное время, что, разумеется, сопровождается огнями города, светом фонарей или люминесцентных ламп. Сюжет многих картин Карвая разворачивается в Гонгконге, любимом городе режиссера.
- Еще один излюбленный прием режиссера — это помещение героев в дополнительные рамки. При помощи окон, дверных проемов, узких коридоров и прочих рамок Карвай как бы «зажимает» своих героев, тем самым подчеркивая те обстоятельства, в которых они оказались. Особенно этот прием заметен в «Любовном настроении», где герои «стиснуты» обстоятельствами.
- Часто в фильмах этого режиссера можно увидеть и отражения, а порой и настоящие зазеркалья.
Андрей Тарковский
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Много ли есть русских режиссеров, оказавших влияние на таких мастодонтов, как Кристофер Нолан, Ларс фон Триер, Алехандро Гонсалес Иньярриту и Квентин Тарантино? Мы знаем как минимум одного — это Андрей Тарковский. Быть может его фильмы не так легки для понимания, но работы этого режиссера уже давно стали классикой и оценить их стоит всем, кто интересуется кинематографом.
Фильмы Тарковского неспешны и немного гипнотичны, и все они пронизаны темой познания мира и самого себя. Есть в них и более узнаваемые общие черты. Однажды режиссер сказал, что смысл жизни человека состоит в том числе в духовном возвышении. Возможно, именно поэтому он добавлял в свои работы сцены с левитацией.
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В своих картинах Тарковский часто показывает воду и дождь, частенько обливая своих персонажей с ног до головы. Прибавьте к этому дотошность и перфекционизм маэстро, и вы не позавидуете актерам, которым приходилось дубль за дублем сниматься под дождем.
Очень важным символом всех фильмов Тарковского является образ дома. Герои его фильмов ищут свой утерянный дом, пытаются восстановить воспоминания о нем — это место всегда имеет важное значение для персонажей. Символично, что в последнем фильме режиссера «Жертвоприношение» главный герой сжигает свой дом
Братья Коэн
- Братья Коэн снимают фильмы разных жанров, но режиссерский почерк и стиль считываются прекрасно. Их персонажи часто ошибаются, и вряд ли вы встретите в фильмах братьев излюбленный голливудский прием «как персонаж преодолел трудности и преграды и стал лучше». Есть у братьев Коэн и излюбленные визуальные приемы. В первую очередь это небанальный взгляд камеры и необычные ракурсы. К примеру, мы можем наблюдать за происходящим как глазами ребенка, так и... изнутри шара для боулинга (в фильме «Большой Лебовски»).
- Режиссерам также полюбился уже знакомый нам прием «спилберговское лицо»: камера приближается к персонажу максимально близко и старается запечатлеть всю гамму эмоций, а они в картинах братьев Коэн то и дело зашкаливают.
Джеймс Кэмерон
- Узнать фильмы Джеймса Кэмерона легко по их масштабности и зрелищности: чаще всего это картины с дорогими и самыми передовыми спецэффектами. Режиссер подходит к съемкам максимально скрупулезно, стараясь как можно лучше изучить материал. Так, для съемок фильма «Титаник» Кэмерон спускался к обломкам настоящего «Титаника».
- Сейчас этим никого не удивишь, но когда-то такой прием был в новинку. Почти в каждом фильме Джеймса Кэмерона есть сильный женский персонаж. Вспомните Розу из того же «Титаника»: она не покорилась выбору своей семьи, а в сложный момент не побоялась рискнуть и спасла своего возлюбленного.
Альфред Хичкок
- Хичкок был мастером саспенса и умел мастерски нагнетать атмосферу в кадре. В этом ему помогали, казалось бы, обычные предметы и вещи, только вот обстоятельства при этом были весьма загадочные или вовсе пугающие. К примеру, чулки: в фильмах режиссера они пропадают, становятся уликами или даже орудием убийства. Особое место во вселенной Хичкока занимают птицы: одноименная картина считается чуть ли не лучшей работой режиссера. Птицы встречаются и в других картинах, но везде они выступают в качестве неподвластной человеку силы, которую почти невозможно укротить.
- В фильмах Хичкока есть множество самодостаточных женских образов, которые ничуть не уступают мужчинам. Для них даже сложился отдельный термин — «хичкоковская блондинка». Режиссер действительно обычно снимал блондинок с нордической красотой, спокойных внешне, но в действительности решительных и смелых героинь. Любимицей режиссера была Грейс Келли. После того как актриса вышла замуж за князя Монако, ей пришлось завершить актерскую карьеру, и даже уговоры Хичкока не позволили Келли нарушить королевский протокол.
Дэмьен Шазелл
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Этот молодой, но уже «оскароносный» режиссер пока что в процессе формирования своего почерка, но в его картинах есть любопытные фишки. С ранних лет Шазелл увлекался не только кино, но и музыкой, поэтому большинство его историй вертятся вокруг музыкантов. Так было в его дебютной работе «Гай и Мэдлин на скамейке в парке», в «Одержимости», «Ла-Ла Ленде», а сейчас режиссер снимает сериал «Бар „Эдди“» про пианиста из Нью-Йорка.
Есть и еще одна любопытная деталь: каждый фильм Шазелла заканчивается безмолвным диалогом, когда герои молча смотрят друг другу в глаза и ставят символическую точку в истории.
Чей режиссерский стиль вам кажется наиболее интересным? Поделитесь в комментариях своим мнением.