20+ деталей из «Гарри Поттера», которые все это время были у нас под носом. А мы их не замечали

Книги и фильмы о Мальчике, Который Выжил, можно изучать бесконечно: так много всего в них спрятано. И даже те, кто по сто раз перечитывал и пересматривал «Гарри Поттера», могут при каждом повторном знакомстве с франшизой найти для себя что-то новое. А если они еще и поделятся своим открытием с миром, то им вообще цены не будет.