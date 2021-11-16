20+ деталей из «Гарри Поттера», которые все это время были у нас под носом. А мы их не замечали
Книги и фильмы о Мальчике, Который Выжил, можно изучать бесконечно: так много всего в них спрятано. И даже те, кто по сто раз перечитывал и пересматривал «Гарри Поттера», могут при каждом повторном знакомстве с франшизой найти для себя что-то новое. А если они еще и поделятся своим открытием с миром, то им вообще цены не будет.
Так и поступили 20+ героев сегодняшней подборки AdMe.ru. Им удалось рассмотреть в серии фильмов о юном волшебнике то, что многие из нас попросту проморгали. 50 очков Гриффиндору!
Можно подумать, что в этой сцене тетя Петуния занимается готовкой. Но на самом деле она перекрашивает старую одежду Дадли, чтобы сделать из нее школьную форму для Гарри. Об этом упоминается в 1-й книге
В 3-й части фильма каждый раз, когда Гермиона появляется в классе из ниоткуда, на ее шее виден маховик времени, который она обычно сразу же прячет
Сцена, в которой Волан-де-Морт обнимает Драко в финале «Даров смерти», является полной импровизацией. Потому она и выглядит такой неловкой
В «Узнике Азкабана» рядом с портретом Полной дамы висит картина, на которой изображены реальные жена и дочь режиссера фильма Альфонсо Куарона
В «Принце-полукровке», когда Гораций Слизнорт превращается в кресло с целью маскировки, его обувь остается видна
Дедушка актера Тома Фелтона (Драко Малфой), известный геофизик Найджел Энсти, снялся в эпизодической роли в 1-й картине. Он сыграл учителя
В финальных кадрах шрам Гарри едва различим. Это отсылка к последней строчке серии романов: «Шрам не болел уже 19 лет. Все было хорошо»
Рэйф Файнс (Волан-де-Морт) попросил добавить к своей палочке крючок, чтобы он мог двигать ею более плавно, по-змеиному, и чтобы она при этом не выпадала из рук
На собраниях «Отряда Дамблдора» Гарри носит кардиган, чтобы быть похожим на Люпина. Это была идея Дэниела Рэдклиффа, поскольку он думал, что Гарри может захотеть подражать любимому преподавателю
Когда Златопуст Локонс высвобождает пикси, Гермиона единственная, кто немедленно сбрасывает свои книги с парты, потому что знает, что те испоганят все, что лежит на виду
В «Философском камне» шрам Гарри начинает гореть не из-за взгляда Снейпа, а из-за того, что Квиррелл, в чьем затылке скрывался Волан-де-Морт, повернул голову
Роли некоторых участников группы «Ведуньи» в «Кубке огня» исполнили известные музыканты, среди которых члены групп Radiohead и Pulp
В 1-й части «Даров смерти» Добби погибает, нарушив обещание, данное им Гарри Поттеру в серии о тайной комнате. Он заверил, что больше никогда не будет пытаться спасти тому жизнь
В 1-м фильме, когда Фред и Джордж пытаются запутать свою маму, чтобы она не смогла определить, кто из них кто, на их чемоданах можно увидеть их инициалы
Во 2-й части Почти Безголовый Ник приветствует идущих вместе Перси Уизли и Пенелопу Кристал. В книге Джинни сообщает остальным, что эти двое встречаются
Основание палочки Горация Слизнорта имеет форму огромного рогатого слизня. Его фамилия в оригинале означает «рог слизня»
В 1-й части франшизы у Дурслей и всех их соседей машины одинаковых моделей. Это еще одна попытка быть как можно более нормальными
В «Узнике Азкабана» на уроке по защите от темных искусств Драко толкает Невилла своей «раненой» рукой, что доказывает, что с ней все в порядке
Когда ученики только бросают свои имена в Кубок огня, Невилл уже читает книгу, благодаря которой он поможет Гарри при выполнении 2-го задания турнира
Арфу, которую использовали, чтобы усыпить Пушка в 1-й части, можно увидеть рядом с исчезательным шкафом в Выручай-комнате, когда Гарри и Джинни избавляются от учебника принца-полукровки
В 1-й части «Даров смерти» фотография семьи маглов в газете не движется подобно остальным снимкам. Это потому, что она была сделана на магловскую камеру
Когда Хагрид впервые отводит Гарри в «Дырявый котел», можно увидеть волшебную вывеску у его входа. Информация на ней отражается только тогда, когда рядом проходит маг
Какие детали в истории о Гарри Поттере вы смогли подметить только после повторного прочтения книг или просмотра фильмов?
Фото на превью Harry Potter and the Half-Blood Prince / Warner Bros.
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