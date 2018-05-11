20 цитат из фильмов, которые сможет вспомнить только настоящий любитель современного кино
Наверняка в мозгу каждого человека есть участок, который отвечает за запоминание и хранение цитат из фильмов. Потому что ничем другим невозможно объяснить тот факт, что, забывая порой ПИН-код собственной банковской карты, мы без труда можем вспомнить, что сказал когда-то Джек Воробей. О, простите, капитан Джек Воробей.
AdMe.ru предлагает вам освежить в памяти цитаты из любимых фильмов, пройдя наш тест. Условия простые: выберите подходящий, по вашему мнению, вариант для пропущенного слова.
1.
— Как тебя вообще занесло в испанский монастырь?
— Я принял его за (...). Легко спутать.
2.
— Телефон меня сам позвал и звонил, звонил, звонил...
— Извините, мне звонит моя (...).
3.
— В какой-то момент я подумал, что ты собираешься меня съесть.
— Я не ем (...).
4. «У меня (...). Я вас не знаю. Вы не существуете»
5.
— Прости, но ты не в моем вкусе.
— А кто в твоем вкусе?
— (...).
6. «Самое полезное в жизни — это (...)»
7.
— А чего ты хочешь?
— (...)! И прямо сейчас!
8. «Всю ночь мы будем разговаривать, а утром я... (...)»
9. «(...) - лучшая из вещей. Она никогда не умирает»
10. «Ты мой личный сорт (...)»
11.
— Куда, мисс?
— К (...)!
12. «Нужно полюбить все вокруг, не обращать внимания на негатив. Быть счастливым — значит быть (...)»
13.
— Вы любите живопись?
— Да, очень. Люблю Рафаэля.
— А мне больше нравятся другие (...).
14. «Где плюхнулся — там и (...)!»
15. «Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос и живут так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума. Или становятся (...)»
16. «Ты возьмешь вершину! И плевать, что у тебя сломаны (...)!»
17. «На каждого психа найдется своя (...)»
18. «(...) обладает такой силой, которая способна перевернуть нашу жизнь»
19. «Немного (...) полезно для сердца, кровообращения и кожи»
20. «Обожаю (...): только они понимают окружающий нас мир, только с ними я могу найти общий язык»
Сколько у вас верных ответов? Делитесь своими успехами в комментариях!
Фото на превью Ted/Universal Pictures