20 цитат из фильмов, которые сможет вспомнить только настоящий любитель современного кино

Наверняка в мозгу каждого человека есть участок, который отвечает за запоминание и хранение цитат из фильмов. Потому что ничем другим невозможно объяснить тот факт, что, забывая порой ПИН-код собственной банковской карты, мы без труда можем вспомнить, что сказал когда-то Джек Воробей. О, простите, капитан Джек Воробей.

AdMe.ru предлагает вам освежить в памяти цитаты из любимых фильмов, пройдя наш тест. Условия простые: выберите подходящий, по вашему мнению, вариант для пропущенного слова.

1.

— Как тебя вообще занесло в испанский монастырь?

— Я принял его за (...). Легко спутать.

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© Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides/The Walt Disney Company  

2.

— Телефон меня сам позвал и звонил, звонил, звонил...

— Извините, мне звонит моя (...).

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© Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain/Miramax Films  

3.

— В какой-то момент я подумал, что ты собираешься меня съесть.

— Я не ем (...).

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© Ice Age/Blue Sky Studios  

4. «У меня (...). Я вас не знаю. Вы не существуете»

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© The Hangover/Warner Bros.  

5.

— Прости, но ты не в моем вкусе.

— А кто в твоем вкусе?

— (...).

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© Ted/Universal Pictures  

6. «Самое полезное в жизни — это (...)»

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© Million Dollar Baby/Warner Bros.  

7.

— А чего ты хочешь?

— (...)! И прямо сейчас!

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© Public Enemies/Universal Pictures  

8. «Всю ночь мы будем разговаривать, а утром я... (...)»

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© Shrek/DreamWorks Animation  

9. «(...) - лучшая из вещей. Она никогда не умирает»

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© The Shawshank Redemption/Warner Bros.  

10. «Ты мой личный сорт (...)»

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© Twilight/Summit Entertainment  

11.

— Куда, мисс?

— К (...)!

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© Titanic/20th Century Fox  

12. «Нужно полюбить все вокруг, не обращать внимания на негатив. Быть счастливым — значит быть (...)»

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© Hachi: A Dog’s Tale/Stage 6 Films  

13.

— Вы любите живопись?

— Да, очень. Люблю Рафаэля.

— А мне больше нравятся другие (...).

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© Intouchables/Gaumont  

14. «Где плюхнулся — там и (...)!»

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© The Lion King/Walt Disney Pictures  

15. «Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос и живут так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума. Или становятся (...)»

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© Legends of the Fall/TriStar Pictures  

16. «Ты возьмешь вершину! И плевать, что у тебя сломаны (...)!»

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© The Truman Show/Paramount Pictures  

17. «На каждого психа найдется своя (...)»

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© Silver Linings Playbook/The Weinstein Company  

18. «(...) обладает такой силой, которая способна перевернуть нашу жизнь»

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© The Holiday/Columbia Pictures  

19. «Немного (...) полезно для сердца, кровообращения и кожи»

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© Lola rennt/X-Filme Creative Pool  

20. «Обожаю (...): только они понимают окружающий нас мир, только с ними я могу найти общий язык»

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© Alice in Wonderland/Walt Disney Pictures  

Сколько у вас верных ответов? Делитесь своими успехами в комментариях!

Фото на превью Ted/Universal Pictures

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  • 11 мая 2018
  • 2546

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