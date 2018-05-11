20 цитат из фильмов, которые сможет вспомнить только настоящий любитель современного кино

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Наверняка в мозгу каждого человека есть участок, который отвечает за запоминание и хранение цитат из фильмов. Потому что ничем другим невозможно объяснить тот факт, что, забывая порой ПИН-код собственной банковской карты, мы без труда можем вспомнить, что сказал когда-то Джек Воробей. О, простите, капитан Джек Воробей.

AdMe.ru предлагает вам освежить в памяти цитаты из любимых фильмов, пройдя наш тест. Условия простые: выберите подходящий, по вашему мнению, вариант для пропущенного слова.

1. — Как тебя вообще занесло в испанский монастырь? — Я принял его за (...). Легко спутать.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides/The Walt Disney Company

2. — Телефон меня сам позвал и звонил, звонил, звонил... — Извините, мне звонит моя (...).

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain/Miramax Films

3. — В какой-то момент я подумал, что ты собираешься меня съесть. — Я не ем (...).

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Ice Age/Blue Sky Studios

4. «У меня (...). Я вас не знаю. Вы не существуете»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © The Hangover/Warner Bros.

5. — Прости, но ты не в моем вкусе. — А кто в твоем вкусе? — (...).

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Ted/Universal Pictures

6. «Самое полезное в жизни — это (...)»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Million Dollar Baby/Warner Bros.

7. — А чего ты хочешь? — (...)! И прямо сейчас!

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Public Enemies/Universal Pictures

8. «Всю ночь мы будем разговаривать, а утром я... (...)»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Shrek/DreamWorks Animation

9. «(...) - лучшая из вещей. Она никогда не умирает»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © The Shawshank Redemption/Warner Bros.

10. «Ты мой личный сорт (...)»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Twilight/Summit Entertainment

11. — Куда, мисс? — К (...)!

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Titanic/20th Century Fox

12. «Нужно полюбить все вокруг, не обращать внимания на негатив. Быть счастливым — значит быть (...)»

13. — Вы любите живопись? — Да, очень. Люблю Рафаэля. — А мне больше нравятся другие (...).

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Intouchables/Gaumont

14. «Где плюхнулся — там и (...)!»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © The Lion King/Walt Disney Pictures

15. «Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос и живут так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума. Или становятся (...)»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Legends of the Fall/TriStar Pictures

16. «Ты возьмешь вершину! И плевать, что у тебя сломаны (...)!»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © The Truman Show/Paramount Pictures

17. «На каждого психа найдется своя (...)»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Silver Linings Playbook/The Weinstein Company

18. «(...) обладает такой силой, которая способна перевернуть нашу жизнь»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © The Holiday/Columbia Pictures

19. «Немного (...) полезно для сердца, кровообращения и кожи»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Lola rennt/X-Filme Creative Pool

20. «Обожаю (...): только они понимают окружающий нас мир, только с ними я могу найти общий язык»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Alice in Wonderland/Walt Disney Pictures

Сколько у вас верных ответов? Делитесь своими успехами в комментариях!