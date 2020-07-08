20 человек с восторгом рассказали о фильмах, пересматривать которые слишком тяжело
Когда мы решаем, что посмотреть вечером, перед нами стоит выбор: оценить новую картину или в очередной раз пересмотреть кино, которое мы уже видели до этого. Как ни странно, зачастую мы выбираем второе. Это неудивительно: к по-настоящему впечатляющим творениям режиссеров хочется возвращаться снова и снова. Но бывает и обратная ситуация: замечательный фильм занимает почетное место в нашем сердце, но смотреть его еще раз мы отказываемся. И вовсе не из-за того, что уже знаем сюжет.
AdMe.ru собрал мнения пользователей сети о том, какие фильмы они считают лучшими из лучших, но при этом никогда не решатся пересмотреть: слишком уж сильные эмоции они вызывают.
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«Дорога грома» (2018). Он буквально меня сломал. Я в курсе, что это комедия, но я очень сопереживала главному герою. Его мама напомнила мне мою собственную, а еще я тогда переживала разрыв с партнером, почти как главный герой, и мои эмоции от фильма просто зашкаливали. В общем, если вы его еще не смотрели, посмотрите обязательно. Но только если вы не в депрессии. © Thearchetype14 / Reddit
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— Мне очень понравилась картина «Мама!» (2017). То есть я понимаю, почему фильм разбил зрителей на два лагеря, но мне он определенно пришелся по душе. Дженнифер Лоуренс сыграла потрясающе, да и остальные актеры тоже были на высоте. Конечно, пересматривать его я не буду. © thatoneasian9600 / Reddit
— Абсолютно согласен! Это один из немногих фильмов, которые затягивают с головой и заставляют чувствовать дискомфорт и смущение. Я определенно не готов пережить такое снова. © aequanimis / Reddit
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У фильма «В центре внимания» (2015) сюжет настолько закручен, что я был полностью вовлечен в разворачивающееся на экране расследование от начала и до конца. А концовка... Боже мой. Думаю, этот фильм не предназначен для пересмотра. © devakto / Reddit
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В свое время сильное впечатление произвел фильм «Темная вода» (2005), просто до дрожи. Для меня это было связано с потерей близкого человека. После фильма рыдала и отходила очень долго. Другим мощным фильмом для меня оказался «Дом из песка и тумана» (2003). Эти два фильма я точно пересматривать не буду. © Katka_rrr / AdMe
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«Лабиринт фавна» (2006) трогает до глубины души и оставляет тяжелый осадок. Смотрела много лет назад и больше не пересматривала: нет желания испытывать те чувства от просмотра снова. © Anneta Privalova / Facebook
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Вообще-то я запоем смотрю и пересматриваю хорроры, но не могу заставить себя еще раз увидеть «Техасскую резню бензопилой» (1974). Эта картина заставляет чувствовать тот редкий вид страха, который буквально заползает под кожу. Обожаю этот фильм, но я бы сказал, что он сделан чересчур хорошо. © atclubsilencio / Reddit
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Считаю, что «Иди и смотри» (1985) — это лучший антивоенный фильм, который когда-либо был снят. Он показывает Вторую мировую войну с точки зрения мальчика, который ушел в партизанский отряд после того, как его деревню оккупировали фашисты. Фильм абсолютно прямолинейный, его смотришь с затаенным дыханием. А режиссер Элем Климов не снял после него ни одной картины, потому что чувствовал, что ему больше нечего сказать. © EbmocwenHsimah / Reddit
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Не смогу еще раз посмотреть «Старое ружье» (1975) из-за атмосферы безысходности. Еще тяжелее становится, когда узнаешь, что в кино показана реальная история деревни Орадур-сюр-Глан.
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Любое кино о Холокосте сложно смотреть, но фильм «Пианист» (2002) выжег меня изнутри и парализовал, когда я впервые посмотрел его в 17 лет. Спустя годы я пересмотрел его, пропуская все жестокие сцены, и все равно фильм ввел меня в ступор. Он совершенно необычайный. Это глубоко личная история, которой режиссер Роман Полански добавил холодного, почти психопатического шарма. И именно поэтому я никогда, никогда-никогда, НИКОГДА не посмотрю этот фильм снова. © firesoforion / Reddit
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Недавно посмотрела «3096 дней» (2013) — фильм, основанный на истории Наташи Кампуш, которую похитили, когда она была ребенком. Название — это то, сколько дней девочка провела в плену. Антония Кэмпбелл-Хьюз в главной роли была великолепна, но вряд ли у меня хватит отваги пересмотреть этот фильм. Он неописуемо тревожный. А еще актриса специально голодала для съемок, и в фильме она настолько хрупкая, что больно на нее смотреть. © Marie-Schrader / Reddit
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«Охотник на оленей» (1978). Возможно, я был слишком молод, когда посмотрел этот фильм. Он длинный и медленный, но к концу я был эмоционально опустошен. © Pork_Chap / Reddit
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Фильм «Жить» (2012) российского производства. Не знала, о чем он, и мы с подругами пошли на него в кинотеатр. Этот фильм показывает зрителю голую реальность и в конце убивает последний лучик надежды, как бы говоря: в этом мире нет справедливости, нет морали, нет принципов — живите с этим, как хотите. До сих пор холодок по коже, когда его вспоминаю.
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«Тегеран-43» (1980). Тяжелый фильм, особенно в конце. Очень заворожила атмосфера ужаса. Хочу его пересмотреть, но уже несколько лет не могу собраться с силами. © Александра Соклакова / Vk
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«Лучшее предложение» (2013). За пять минут до конца сюжет буквально одним кадром разворачивается в совершенно другую сторону. Просто сердце обрывается. © Аня Темес / Яндекс.Кью
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«Маяк» (2019) вызывает желание отвернуться и скукожиться, но фильм не отпускает. А потом — продолжительное ощущение пустоты. © Стас Федоров / Vk
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«Зеленая миля» (1999) — один из моих самых любимых фильмов всех времен и народов, но еще раз кататься на этих эмоциональных американских горках я больше не хочу. © Sinnuh / Reddit
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«Мост в Терабитию» (2007) — как обухом по голове дали после просмотра. Еще и потому, что рассчитывал посмотреть легкое фэнтези. Нравится, но боюсь пересматривать. © дядь Миша / AdMe
А у вас было такое, что вы смотрите фильм-шедевр, но понимаете, что во второй раз не отважитесь посмотреть его? Что это был за фильм?