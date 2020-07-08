20 человек с восторгом рассказали о фильмах, пересматривать которые слишком тяжело

Считаю, что «Иди и смотри» (1985) — это лучший антивоенный фильм, который когда-либо был снят. Он показывает Вторую мировую войну с точки зрения мальчика, который ушел в партизанский отряд после того, как его деревню оккупировали фашисты. Фильм абсолютно прямолинейный, его смотришь с затаенным дыханием. А режиссер Элем Климов не снял после него ни одной картины, потому что чувствовал, что ему больше нечего сказать. © EbmocwenHsimah / Reddit

Не смогу еще раз посмотреть «Старое ружье» (1975) из-за атмосферы безысходности. Еще тяжелее становится, когда узнаешь, что в кино показана реальная история деревни Орадур-сюр-Глан.

Любое кино о Холокосте сложно смотреть, но фильм «Пианист» (2002) выжег меня изнутри и парализовал, когда я впервые посмотрел его в 17 лет. Спустя годы я пересмотрел его, пропуская все жестокие сцены, и все равно фильм ввел меня в ступор. Он совершенно необычайный. Это глубоко личная история, которой режиссер Роман Полански добавил холодного, почти психопатического шарма. И именно поэтому я никогда, никогда-никогда, НИКОГДА не посмотрю этот фильм снова. © firesoforion / Reddit