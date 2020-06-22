20+ человек рассказали о фильмах, которые они обожают, но понимают, почему другие их терпеть не могут
На знаменитом сайте о кинематографе IMDb есть антирейтинг — список неполюбившихся зрителям фильмов, возглавляемый комедией «Нереальный блокбастер». Но наверняка существуют те, кто обожает эти фильмы, даже понимая, что в них вызывает раздражение у всех остальных.
AdMe.ru заглянул на одну из страничек Reddit, где пользователи назвали свои любимые киноленты, причину нелюбви к которым они вполне могут понять.
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Честно говоря, я люблю первые 2 части «Сумерек» и пересматриваю их постоянно. Я включаю их, когда работаю, потому что в этих фильмах нет громких звуков, а цветовая гамма довольно приятная. © ratchnad
А мне нравятся пейзажи и декорации. За них и за музыку я готов простить глупые диалоги. Да и спецэффекты с волками и вампирами сделаны великолепно. Я мужчина, мне 31 год, и моя девушка подтрунивает надо мной из-за того, что у меня есть «Сумерки» на Blue-ray. © Maestrosc
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«Эффект бабочки». Наверное, потому что этот фильм очень депрессивный. А воспоминания о финале режиссерской версии еще долго заставляли меня еще содрогаться. В этом варианте главный герой возвращается в материнскую утробу и обвивает пуповину вокруг своей шеи. © LocusAintBad, © _____-____-____-____, © fzero127
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«Реквием по мечте». Так прекрасно и так печально. Это, пожалуй, единственный фильм, который я очень люблю, но никогда не буду пересматривать. © THeRUSH12, © commaspace1
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«Достать ножи». Великолепный детектив, но я понимаю, почему кому-то он может не нравиться. Не все любят сюжеты, где убийца известен с самого начала. © Letitia_Wright, © nr1122
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«Высший пилотаж». Это глупая подростковая комедия с глупыми подростковыми шутками. Но мне она кажется забавной. © PM_ME_LIGER_PHOTOS
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«Тело Дженнифер». Сейчас этот фильм стал культовым, но я могу понять, почему его ненавидели. Обилие ненужных откровенных сцен и странных диалогов вызывало у людей как минимум недоумение. © RoyalImagination
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«Тайная жизнь Уолтера Митти». Пытался показать жене, а она сказала, что это чертовски скучно. Это вполне понятно: фильм довольно странный и неторопливый. Но я его люблю. © D1rrtyharry
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Шведская лента «Девушка с татуировкой дракона». Фильм снят практически в точности по книге, правда, сцены насилия слишком реалистичные. Но я люблю это кино, потому что это история о том, как люди могут восстать против своих обидчиков и отомстить им. © Blanky-Staring
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«Человек — швейцарский нож». Прекрасный правдивый фильм о дружбе. Но я понимаю, что он не на любой вкус. © _Akoran_
Мы с женой как-то начали его смотреть, но выключили: она сказала, что фильм откровенно дурацкий. © BossLove1829
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Корейский фильм «Олдбой». Это «слегка» чокнутое кино, которое, конечно, понравится далеко не каждому. © Cursed2020
После просмотра этого фильма я воскликнул: «Что это вообще такое было? Что я только что посмотрел?» Хотя, конечно, некоторые сцены драк были очень крутыми. © little_hippo
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«Могила светлячков». Многие люди не в силах вынести настолько грустную историю. © Varvatos_Vex
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«Моя большая греческая свадьба». Обратите внимание: я 36-летний мужчина, который служил в армии, а теперь работает механиком. Это чересчур слащавый фильм, но мне он кажется очень милым. © Mac2311
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«Всем парням, которых я любила раньше». Фильм так себе, но какая-то часть моего мозга говорит: «Он тебе нравится». Я смотрела его каждый день в течение недели и рассталась с парнем, потому что поняла, как плохо он со мной обращается. © ladybug180
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«Вечное сияние чистого разума». Мне кажется, многие люди смотрят на этот фильм на как не очень хорошую мелодраму, но для меня это иллюстрация того, что бывает, когда люди по какой-то причине цепляются за отношения, которые зашли в тупик. © clocksailor
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«Малхолланд-драйв». Это один из моих самых любимых фильмов, но, когда кто-то говорит, что не любит его, я прекрасно понимаю. Это нервирующая, смущающая, напряженная и, пожалуй, самая линчевская картина. © symbiosa
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«Солнцестояние». Это, пожалуй, единственный фильм, который заставил меня думать примерно так: «Ух ты, какое красивое кино с очень интересным сюжетом... Но я его ненавижу!» Там есть очень много моментов, которые заставили меня поежиться. В общем, я считаю «Солнцестояние» прекрасным кинопроизведением, но пересматривать его не буду никогда. © Terraform_Venus, © _hanner
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«Реальные упыри». Это один из моих самых любимых фильмов, но, когда я показал его родным, они буквально его возненавидели. © onlyherefortheparty
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«История рыцаря». Лично я его очень люблю, но, по правде говоря, это ужасный фильм. © Dahlias_and_roses
Мне кажется, люди ненавидят этот фильм потому, что ожидают от него исторической точности. Но он и не должен был быть таким. Он был создан для того, чтобы смешить. © squishysalmon
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«Отель „Гранд Будапешт“». Этот фильм шедеврален, и я думал, что большинство людей со мной согласно. Но когда моя девушка заснула во время совместного просмотра, то я понял, что некоторым людям он может казаться слишком затянутым. © falcoBags22
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«Люси». Я знаю, что большая часть людей ненавидит этот фильм. Мне кажется, это из-за озвученной там теории об использовании человеком только 5 % своего мозга. А я просто принял этот факт как часть сюжета, да и сам фильм довольно приятный, и у главной героини есть прогресс, что тоже бывает не всегда. © Yoinkie2013
А вы можете назвать фильм, который вы смотрели с восторгом, а кто-то искренне не любит?
Фото на превью Jennifer's Body / 20th Century Studios