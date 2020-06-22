20+ человек рассказали о фильмах, которые они обожают, но понимают, почему другие их терпеть не могут

Честно говоря, я люблю первые 2 части «Сумерек» и пересматриваю их постоянно. Я включаю их, когда работаю, потому что в этих фильмах нет громких звуков, а цветовая гамма довольно приятная. © ratchnad

А мне нравятся пейзажи и декорации. За них и за музыку я готов простить глупые диалоги. Да и спецэффекты с волками и вампирами сделаны великолепно. Я мужчина, мне 31 год, и моя девушка подтрунивает надо мной из-за того, что у меня есть «Сумерки» на Blue-ray. © Maestrosc

«Эффект бабочки». Наверное, потому что этот фильм очень депрессивный. А воспоминания о финале режиссерской версии еще долго заставляли меня еще содрогаться. В этом варианте главный герой возвращается в материнскую утробу и обвивает пуповину вокруг своей шеи. © LocusAintBad, © _____-____-____-____, © fzero127

«Реквием по мечте». Так прекрасно и так печально. Это, пожалуй, единственный фильм, который я очень люблю, но никогда не буду пересматривать. © THeRUSH12, © commaspace1

«Достать ножи». Великолепный детектив, но я понимаю, почему кому-то он может не нравиться. Не все любят сюжеты, где убийца известен с самого начала. © Letitia_Wright, © nr1122