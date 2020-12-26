20 человек, которые случайно обнаружили в мультфильмах крайне любопытные детали

Хотя мультфильмы рассчитаны на детскую аудиторию, их создатели понимают, что юные зрители, скорее всего, будут смотреть их вместе с родителями. Поэтому мультипликаторы не упускают возможности спрятать в своих творениях любопытные детали и пасхалки, которые вряд ли поймут малыши, но точно заметят и оценят взрослые. А иногда авторы допускают такие уморительные ошибки, что нам остается лишь диву даваться, как их могли упустить из виду.

Мы в AdMe.ru были поражены, осознав, сколько нюансов ускользнуло от нашего взгляда при просмотре любимых мультфильмов. А все благодаря пользователям сети, у которых на них уже наметан глаз.

1. «В новом полнометражном мультфильме „Том и Джерри“ Джерри использует AirPods в качестве колонок»

2. «В мультфильме „Рога и копыта“ Отис — корова, но мужского пола. У меня сейчас мозг сломался»

3. «Я понял, почему в мультике „Маша и Медведь“ волки живут в машине скорой помощи. Потому что волк — санитар леса!»

4. «Когда Аладдин предлагает Жасмин прокатиться на волшебном ковре, она спрашивает, безопасно ли это. И это та, которая держит тигра в качестве домашнего животного»

5. «Парень с мороженым из мультфильма „Лило и Стич“ никогда не носит майку, но имеет вот такой загар»

6. «Ник из „Зверополиса“ с детства хранит свой платок от скаутской униформы, а его рубашка имеет тот же цвет и рисунок, что и обои в доме, где он вырос»

7. «Радость из мультфильма „Головоломка“ — единственная эмоция, которая не отбрасывает тень. Все потому, что она сама излучает свет»

8. «В „Русалочке“ Урсула использует для приготовления зелья бабочку, символ трансформации, чтобы превратиться в Ванессу. „Ванесса“ — это также название разновидности бабочек»

9. «В „Аладдине“ Джин поет: „У Шахерезады была тысяча сказок“»

«На самом деле в арабском фольклоре Шахерезада рассказывала 1 001 сказку, но Аладдин был героем одной из них, поэтому персонажи мультфильма знали только о 1 000».

10. «В мультфильме „Роботы“ можно заметить Сида из „Ледникового периода“»

11. «В одной из сцен „В поисках Немо“ акула Брюс плачет, говоря, что он никогда не знал своего отца. А все потому, что самцы акул бросают самок, когда те беременеют»

12. «В мультфильме „Миньоны“ можно заметить маленького Грю с его мамой, которые покупают замораживающий луч у молодого доктора Нефарио»

13. «Во время полета над Грецией на волшебном ковре Аладдин бросает Жасмин яблоко. В Древней Греции этот жест расценивался как предложение руки и сердца»

14. «В „Моане“ во время исполнения песни „We Know the Way“ ни у кого из персонажей нет татуировок. Они появляются лишь после того, как герои поселяются на острове»

«Все потому, что во время путешествия у них не было ресурсов для того, чтобы освоить технику нанесения татуировок».

15. «В мультфильме „Атлантида: Затерянный мир“, прежде чем подняться на поверхность, все члены команды получают в подарок по кристаллу»

«Когда герои возвращаются домой, можно заметить, что каждый из них сделал из кристалла какое-то украшение — серьгу, брошь, колье».

16. «В мультфильме „Angry Birds в кино“ можно заметить отсылку на „Пятьдесят оттенков серого“»

«Пятьдесят оттенков зеленого».

17. «В одной из сцен „Монстров на каникулах“ Мэвис заявляет своему отцу: „Мне уже не 83, могу делать что хочу!“ По сюжету ей 118, что по вампирским меркам эквивалентно 18 человеческим годам»

«Таким образом, она имела в виду, что ей уже не 12».

18. «Цвет платьев Роксаны на протяжении мультфильма меняется в соответствии с ее отношением к Мегамозгу»

«В самом начале мы видим героиню в красном платье — тогда она воспринимала Бернарда как своего врага. Когда персонажи знакомятся ближе, на Роксане фиолетовый наряд — смесь красного и синего оттенков. В конце на девушке синее платье — фирменный цвет Мегамозга».

19. «Моя 8-летняя дочь заметила, что волшебный цветок из мультфильма „Рапунцель: Запутанная история“ расцветает вновь на острове Те Фити в „Моане“»

20. «Создатели „Зверополиса“ наконец-то показали своим коллегам, как животные должны пользоваться наушниками»