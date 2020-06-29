20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
В любом, даже знакомом с детства фильме можно найти скрытый смысл. Вспомните «Один дома» — казалось бы, там все понятно: непослушный мальчишка загадывает желание, чтобы его семья исчезла, желание сбывается, но главному герою от этого плохо. Вроде как он наказал себя сам. А теперь посмотрите на его семью: над ребенком смеются почти все родственники, родители, не разобравшись в ситуации, наказывают его, а потом и вовсе забывают, отправляясь в путь. Похоже, главному герою не очень повезло с родителями.
Мы в AdMe.ru любим отыскивать что-то новое в фильмах, пересмотренных кучу раз. Но в этот раз решили дать слово остроумным пользователям соцсетей.
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Фото на превью олеsя / Twitter, Star Wars: The Last Jedi / Lucasfilm