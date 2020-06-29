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20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы

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В любом, даже знакомом с детства фильме можно найти скрытый смысл. Вспомните «Один дома» — казалось бы, там все понятно: непослушный мальчишка загадывает желание, чтобы его семья исчезла, желание сбывается, но главному герою от этого плохо. Вроде как он наказал себя сам. А теперь посмотрите на его семью: над ребенком смеются почти все родственники, родители, не разобравшись в ситуации, наказывают его, а потом и вовсе забывают, отправляясь в путь. Похоже, главному герою не очень повезло с родителями.

Мы в AdMe.ru любим отыскивать что-то новое в фильмах, пересмотренных кучу раз. Но в этот раз решили дать слово остроумным пользователям соцсетей.

1.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© fe_city_boy / Twitter

2.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© Dindonator / Pikabu

3.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© kotalkin / Twitter

4.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© glavvvrach / Twitter

5.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© humortranslate / Twitter

6.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© KR..18.06.2020 / Pikabu

7.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© Fabien1309 / Wikimedia, © AnnTommo / Pikabu

8.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© O_oDillinger / Twitter, © Conan the Barbarian / Universal Pictures

9.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© kotalkin / Twitter, © Raossa / Pikabu, © Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II / Warner Bros. Pictures

10.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© Император лени / Twitter

11.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© metashot / Twitter, © metashot / Twitter

12.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© SidorowSlava / Twitter

13.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© Cahek1310 / Pikabu, © Teenage Mutant Ninja Turtles / New Line Cinema

14.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© varlamov / Twitter

15.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© jul_iss / Twitter

16.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© leprasorium / Twitter

17.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© ja_ogurcov / Twitter, © The Lion King / Walt Disney Pictures

18.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© zabuivchivaya / Twitter, © Star Wars: The Last Jedi / Lucasfilm

19.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© McJesse / Twitter

20.

20 твитов, после которых вы не сможете воспринимать по-прежнему даже любимые фильмы
© gnooskov / Twitter

Расскажите нам о ваших любимых фильмах.

Фото на превью олеsя / Twitter, Star Wars: The Last Jedi / Lucasfilm
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