19 веселых твитов от циников, которые поняли всю суть известных фильмов
У каждого зрителя всегда складывается свое мнение о кино: кто-то видит в «Титанике» романтичную историю любви, а кто-то — как богатая женщина позволяет умереть бедному парню. Пользователи твиттера поделились своим особым взглядом на популярные фильмы, используя хештег #explainafilmplotbadly («перескажи сюжет фильма неудачно»). Получилось забавно, однако не обошлось без спойлеров.
AdMe.ru выбрал самые креативные твиты, которые позволят по-новому взглянуть на сюжеты известных фильмов.
Тор: Рагнарек
Титаник
Белоснежка и охотник
Прибытие
Красавица и чудовище
Стокгольмский синдром — психологический термин, описывающий симпатию, возникающую между жертвой и агрессором.
Мстители: Эра Альтрона
Форсаж-8
Интерстеллар
Черная Пантера
Голодные игры
Оно
Аватар
Форма воды
Темный рыцарь
Король Лев
ВАЛЛ-И
Звездные войны
Звездные войны: Последние джедаи
Сумерки
Пересказ какого фильма понравился вам больше всего? Слабо сочинить свой вариант в комментариях?
Фото на превью Cynthia/twitter, The Hunger Games/lionsgate