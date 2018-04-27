19 веселых твитов от циников, которые поняли всю суть известных фильмов

У каждого зрителя всегда складывается свое мнение о кино: кто-то видит в «Титанике» романтичную историю любви, а кто-то — как богатая женщина позволяет умереть бедному парню. Пользователи твиттера поделились своим особым взглядом на популярные фильмы, используя хештег #explainafilmplotbadly («перескажи сюжет фильма неудачно»). Получилось забавно, однако не обошлось без спойлеров.

AdMe.ru выбрал самые креативные твиты, которые позволят по-новому взглянуть на сюжеты известных фильмов.

Тор: Рагнарек

Титаник

Белоснежка и охотник

Прибытие

Красавица и чудовище

Стокгольмский синдром — психологический термин, описывающий симпатию, возникающую между жертвой и агрессором.

Мстители: Эра Альтрона

Форсаж-8

Интерстеллар

Черная Пантера

Голодные игры

Оно

Аватар

Форма воды

Темный рыцарь

Король Лев

ВАЛЛ-И

Звездные войны

Звездные войны: Последние джедаи

Сумерки

Пересказ какого фильма понравился вам больше всего? Слабо сочинить свой вариант в комментариях?

Фото на превью Cynthia/twitter, The Hunger Games/lionsgate

25 На склад!
9 Комментарии
  • 27 апреля 2018
  • 9
  • 25995

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