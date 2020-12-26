20 отечественных актрис, которым уже за 70, но время над ними не властно

«Служебный роман», «Девчата», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Морозко» — список фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа, можно продолжать бесконечно. Объединяет эти полюбившиеся всем картины и то, что актрисы, сыгравшие в них, уже перешагнули 70-летний рубеж. Не верится? Нам тоже. Энергичные и сияющие, они выглядят по-прежнему прекрасно.

Мы в AdMe.ru потеряли дар речи, когда узнали, сколько на самом деле лет нашим любимым артисткам. О них наша сегодняшняя подборка.

Светлана Крючкова

Ирина Муравьева

Ирина Купченко

Наталья Варлей

Ольга Остроумова

Марина Неелова

Наталья Селезнева

Инна Чурикова

Вера Алентова

Людмила Чурсина

Лариса Голубкина

Светлана Светличная

Галина Польских

Светлана Немоляева

Ада Роговцева

Валентина Талызина

Светлана Дружинина

Алиса Фрейндлих

Зинаида Кириенко

Вера Васильева