20+ актрис отечественного кино, которые стареют вдохновляюще красиво

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие женщины элегантного возраста чрезвычайно обеспокоены продлением молодости и всеми силами стремятся выглядеть на десяток-другой лет моложе, чем есть на самом деле. И знаменитости в этом задают тон. Но героини нашей статьи, кажется, не слишком беспокоятся по поводу цифр в паспорте — оттого и годы им к лицу.