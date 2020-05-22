20+ актрис отечественного кино, которые стареют вдохновляюще красиво
Многие женщины элегантного возраста чрезвычайно обеспокоены продлением молодости и всеми силами стремятся выглядеть на десяток-другой лет моложе, чем есть на самом деле. И знаменитости в этом задают тон. Но героини нашей статьи, кажется, не слишком беспокоятся по поводу цифр в паспорте — оттого и годы им к лицу.
Мы в AdMe.ru воодушевляемся примером отечественных знаменитых женщин и любим их еще больше.
Елена Сафонова, 63 года
Евгения Симонова, 64 года
Наталья Андрейченко, 64 года
Лариса Удовиченко, 65 лет
Ирина Алферова, 69 лет
Наталья Варлей, 72 года
Ольга Остроумова, 72 года
Ирина Купченко, 72 года
Марина Неёлова, 73 года
Наталья Селезнева, 74 года
Анастасия Вертинская, 75 лет
Инна Чурикова, 76 лет
Екатерина Жемчужная, 76 лет
Барбара Брыльска, 78 лет
Людмила Чурсина, 78 лет
Светлана Светличная, 80 лет
Светлана Немоляева, 83 года
Светлана Дружинина, 84 года
Алиса Фрейндлих, 85 лет
Наталья Фатеева, 85 лет
Зинаида Кириенко, 86 лет
Татьяна Доронина, 86 лет
Ирина Скобцева, 92 года
Пример какой актрисы вас особенно вдохновляет?
Фото на превью Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм, East News