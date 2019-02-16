20+ актеров, которым пришлось сильно «постареть» ради роли

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Каждому из нас, в том числе и людям искусства, хотя бы раз в жизни хотелось заглянуть в будущее и узнать, как мы будем выглядеть спустя годы. В этом могут помочь гримеры: они способны добавить несколько десятков лет любому человеку. Но одного грима недостаточно: перед актером стоит сложная задача вжиться в создаваемый образ, что некоторые делают просто блестяще. Например, в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» Кейт Бланшетт и Брэд Питт убедительно сыграли персонажей вдвое старше себя.