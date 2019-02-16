20+ актеров, которым пришлось сильно «постареть» ради роли

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Каждому из нас, в том числе и людям искусства, хотя бы раз в жизни хотелось заглянуть в будущее и узнать, как мы будем выглядеть спустя годы. В этом могут помочь гримеры: они способны добавить несколько десятков лет любому человеку. Но одного грима недостаточно: перед актером стоит сложная задача вжиться в создаваемый образ, что некоторые делают просто блестяще. Например, в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» Кейт Бланшетт и Брэд Питт убедительно сыграли персонажей вдвое старше себя.

AdMe.ru вдохновился блестящими перевоплощениями актеров и решил продемонстрировать их вам.

Мерил Стрип — Ведьма, «Чем дальше в лес...»

Андрей Чернышов — Егор, «Непридуманная жизнь»

Кейт Бланшетт — Дэйзи Фуллер, «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Елена Яковлева — Ванга, «Вангелия»

Милла Йовович — Алиса, «Обитель зла: Последняя глава»

Брэд Питт — Бенджамин Баттон, «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Кристин Скотт Томас — Клементина Черчилль, «Темные времена»

Гэри Олдмен — Уинстон Черчилль, «Темные времена»

Джим Керри — граф Олаф, «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Николь Кидман — Джулия Эдвардс, «Вершина озера»

Сигурни Уивер — Клаудиа Хоффман, «Белоснежка: Страшная сказка»

Вайнона Райдер — Ким Боггс, «Эдвард Руки-ножницы»

Деми Мур — Лаура Куинн, «Без изъяна»

Дженнифер Коннелли — Алисия Нэш, «Игры разума»

Наоми Уоттс — Хелен Гэнди, «Дж. Эдгар»

Ксения Лукьянчикова — Регина Збарская, «Красная королева»

Леонардо Ди Каприо — Эдгар Гувер, «Дж. Эдгар»

Максим Аверин — Петр Битков, «Фурцева. Легенда о Екатерине»

Арми Хаммер — Клайд Толсон, «Дж. Эдгар»

Гэри Олдмен — Дракула, «Дракула»

Хелена Бонэм Картер — Дженни, «Крупная рыба»

Джулианна Мур — Лора Браун, «Часы»

А какое перевоплощение больше всего понравилось вам?

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