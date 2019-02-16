20+ актеров, которым пришлось сильно «постареть» ради роли
Каждому из нас, в том числе и людям искусства, хотя бы раз в жизни хотелось заглянуть в будущее и узнать, как мы будем выглядеть спустя годы. В этом могут помочь гримеры: они способны добавить несколько десятков лет любому человеку. Но одного грима недостаточно: перед актером стоит сложная задача вжиться в создаваемый образ, что некоторые делают просто блестяще. Например, в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» Кейт Бланшетт и Брэд Питт убедительно сыграли персонажей вдвое старше себя.
AdMe.ru вдохновился блестящими перевоплощениями актеров и решил продемонстрировать их вам.
Мерил Стрип — Ведьма, «Чем дальше в лес...»
Андрей Чернышов — Егор, «Непридуманная жизнь»
Кейт Бланшетт — Дэйзи Фуллер, «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Елена Яковлева — Ванга, «Вангелия»
Милла Йовович — Алиса, «Обитель зла: Последняя глава»
Брэд Питт — Бенджамин Баттон, «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Кристин Скотт Томас — Клементина Черчилль, «Темные времена»
Гэри Олдмен — Уинстон Черчилль, «Темные времена»
Джим Керри — граф Олаф, «Лемони Сникет: 33 несчастья»
© MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News © Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events / Paramount Pictures © Everett Collection / East News
Николь Кидман — Джулия Эдвардс, «Вершина озера»
Сигурни Уивер — Клаудиа Хоффман, «Белоснежка: Страшная сказка»
Вайнона Райдер — Ким Боггс, «Эдвард Руки-ножницы»
Деми Мур — Лаура Куинн, «Без изъяна»
Дженнифер Коннелли — Алисия Нэш, «Игры разума»
Наоми Уоттс — Хелен Гэнди, «Дж. Эдгар»
Ксения Лукьянчикова — Регина Збарская, «Красная королева»
Леонардо Ди Каприо — Эдгар Гувер, «Дж. Эдгар»
Максим Аверин — Петр Битков, «Фурцева. Легенда о Екатерине»
Арми Хаммер — Клайд Толсон, «Дж. Эдгар»
Гэри Олдмен — Дракула, «Дракула»
Хелена Бонэм Картер — Дженни, «Крупная рыба»
Джулианна Мур — Лора Браун, «Часы»
А какое перевоплощение больше всего понравилось вам?