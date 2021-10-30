20+ актеров, которых даже родная мама не узнала бы в гриме, но вы-то точно сможете

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Многие голливудские знаменитости являются эталонами мужской и женской привлекательности для миллионов поклонников во всем мире. Однако часто звезды идут на смелые эксперименты и готовы пожертвовать своей красотой ради искусства, чтобы измениться на экране практически до неузнаваемости.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы знаете кинозвезд и легко ли вам их распознать, даже если их лицо покрыто несколькими слоями пластического грима или преображено с помощью хитрых компьютерных технологий.

1. Здесь гримеры постарались на славу

2. Сегодня она одна из Мстителей. А одно из первых ее появлений на экране было именно таким

3. Немногие вспомнят, что знаменитый комик когда-то снялся в фильме про Бэтмена

4. Актрису из «Гарри Поттера», конечно, трудно узнать в таком образе



5. Актер из «Фантастических тварей» в этом фильме выглядит не менее устрашающе

6. Над этим образом хорошо потрудились не только гримеры, но и специалисты по компьютерным эффектам

7. Такую роль может профессионально сыграть только великая актриса

8. В этой рыжей кошке не сразу можно разглядеть популярную певицу

9. Легендарный комик может рассмешить зрителя даже без слов, и данный образ тому подтверждение

10. Даже сильно «постаревшая» с помощью грима актриса смогла сохранить узнаваемые черты лица

11. Капитан Крюк в исполнении этого актера заслуживает отдельного упоминания

12. Трудно поверить, что перед нами актер, а не актриса

13. Только если досмотришь фильм до самых титров, поймешь, какая знаменитость скрывается за этим огромным костюмом

14. Эта актриса была на пике славы в 90-х, и нам совсем не просто свыкнуться с мыслью, что она сыграла мужчину

15. С пышными волосами и такой бородой мало кто узнает этого актера

16. Неожиданный и смелый образ для актрисы, которую все помнят по ролям совершенно иного плана

17. В этом маленьком гоблине только единицы узнают здоровяка из фильмов про супергероев

18. Актриса так достоверно сыграла злую колдунью, что мы не могли не влюбиться в нее

19. Легендарная актриса сделала свое короткое появление на экране максимально запоминающимся

20. Как вы думаете, перед вами актриса или все-таки актер?

21. А сейчас вы уверены, что перед вами точно мужчина?

22. Актер, которого мы все помним по съемкам в боевиках, открылся для нас с совершенно другой стороны

23. В этом бородатом пирате трудно разглядеть черты лица знаменитой актрисы

24. Звезда, которая затмевает всех на красной дорожке, не побоялась предстать перед зрителями в образе старухи