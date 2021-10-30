20+ актеров, которых даже родная мама не узнала бы в гриме, но вы-то точно сможете
Многие голливудские знаменитости являются эталонами мужской и женской привлекательности для миллионов поклонников во всем мире. Однако часто звезды идут на смелые эксперименты и готовы пожертвовать своей красотой ради искусства, чтобы измениться на экране практически до неузнаваемости.
Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы знаете кинозвезд и легко ли вам их распознать, даже если их лицо покрыто несколькими слоями пластического грима или преображено с помощью хитрых компьютерных технологий.
1. Здесь гримеры постарались на славу
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2. Сегодня она одна из Мстителей. А одно из первых ее появлений на экране было именно таким
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3. Немногие вспомнят, что знаменитый комик когда-то снялся в фильме про Бэтмена
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4. Актрису из «Гарри Поттера», конечно, трудно узнать в таком образе
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5. Актер из «Фантастических тварей» в этом фильме выглядит не менее устрашающе
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6. Над этим образом хорошо потрудились не только гримеры, но и специалисты по компьютерным эффектам
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7. Такую роль может профессионально сыграть только великая актриса
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8. В этой рыжей кошке не сразу можно разглядеть популярную певицу
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9. Легендарный комик может рассмешить зрителя даже без слов, и данный образ тому подтверждение
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10. Даже сильно «постаревшая» с помощью грима актриса смогла сохранить узнаваемые черты лица
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11. Капитан Крюк в исполнении этого актера заслуживает отдельного упоминания
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12. Трудно поверить, что перед нами актер, а не актриса
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13. Только если досмотришь фильм до самых титров, поймешь, какая знаменитость скрывается за этим огромным костюмом
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14. Эта актриса была на пике славы в 90-х, и нам совсем не просто свыкнуться с мыслью, что она сыграла мужчину
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15. С пышными волосами и такой бородой мало кто узнает этого актера
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16. Неожиданный и смелый образ для актрисы, которую все помнят по ролям совершенно иного плана
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17. В этом маленьком гоблине только единицы узнают здоровяка из фильмов про супергероев
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18. Актриса так достоверно сыграла злую колдунью, что мы не могли не влюбиться в нее
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19. Легендарная актриса сделала свое короткое появление на экране максимально запоминающимся
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20. Как вы думаете, перед вами актриса или все-таки актер?
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21. А сейчас вы уверены, что перед вами точно мужчина?
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22. Актер, которого мы все помним по съемкам в боевиках, открылся для нас с совершенно другой стороны
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23. В этом бородатом пирате трудно разглядеть черты лица знаменитой актрисы
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24. Звезда, которая затмевает всех на красной дорожке, не побоялась предстать перед зрителями в образе старухи
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Признайтесь, но только честно, скольких звезд вы смогли узнать за тонной макияжа?
Фото на превью Suspiria / Frenesy Film Company, The Associate / Hollywood Pictures
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