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20+ актеров, которых даже родная мама не узнала бы в гриме, но вы-то точно сможете

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Многие голливудские знаменитости являются эталонами мужской и женской привлекательности для миллионов поклонников во всем мире. Однако часто звезды идут на смелые эксперименты и готовы пожертвовать своей красотой ради искусства, чтобы измениться на экране практически до неузнаваемости.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы знаете кинозвезд и легко ли вам их распознать, даже если их лицо покрыто несколькими слоями пластического грима или преображено с помощью хитрых компьютерных технологий.

1. Здесь гримеры постарались на славу

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© Norbit / Dreamworks Pictures, © Kristin Callahan/Everett Collection/East News

2. Сегодня она одна из Мстителей. А одно из первых ее появлений на экране было именно таким

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© Shallow Hal / Twentieth Century Fox, © Invision/Invision/East News

3. Немногие вспомнят, что знаменитый комик когда-то снялся в фильме про Бэтмена

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© Batman Forever / Warner Bros., © Matrix Media Group/fac/e to face/FaceToFace/REPORTER/East News

4. Актрису из «Гарри Поттера», конечно, трудно узнать в таком образе

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© Planet of the Apes / Twentieth Century Fox, © AUG/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

5. Актер из «Фантастических тварей» в этом фильме выглядит не менее устрашающе

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© Tusk / SModcast Pictures, © Stefano Costantino / MEGA/Mega Agency/East News

6. Над этим образом хорошо потрудились не только гримеры, но и специалисты по компьютерным эффектам

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© The Cat in the Hat / Imagine Entertainment, © Invision/Invision/East News

7. Такую роль может профессионально сыграть только великая актриса

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© Suspiria / Frenesy Film Company, © VALERY HACHE/AFP/East News

8. В этой рыжей кошке не сразу можно разглядеть популярную певицу

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© Cats / Working Title Films, © Invision/Invision/East News

9. Легендарный комик может рассмешить зрителя даже без слов, и данный образ тому подтверждение

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© Night at the Museum: Secret of the Tomb / Twentieth Century Fox, © O'Connor/AFF-USA.com / MEGA/Mega Agency/East News

10. Даже сильно «постаревшая» с помощью грима актриса смогла сохранить узнаваемые черты лица

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© Resident Evil: The Final Chapter / Screen Gems, © Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

11. Капитан Крюк в исполнении этого актера заслуживает отдельного упоминания

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© Hook / Amblin Entertainment, © Kristin Callahan/Everett Collection/East News

12. Трудно поверить, что перед нами актер, а не актриса

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© The Nutty Professor / Imagine Entertainment, © Invision/Invision/East News

13. Только если досмотришь фильм до самых титров, поймешь, какая знаменитость скрывается за этим огромным костюмом

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© Austin Powers in Goldmember / New Line Cinema, © Invision/Invision/East News

14. Эта актриса была на пике славы в 90-х, и нам совсем не просто свыкнуться с мыслью, что она сыграла мужчину

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© The Associate / Hollywood Pictures, © Lev Radin/PACIFIC PRESS/SIPA/Sipa Press Russia/East News

15. С пышными волосами и такой бородой мало кто узнает этого актера

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© The Jackal / Universal Pictures, © Brian Douglas/EFO Films/MoviePass Films/Potato Eater Productions/East News

16. Неожиданный и смелый образ для актрисы, которую все помнят по ролям совершенно иного плана

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© The Nutcracker and the Four Realms / Walt Disney Pictures, © Cyril Pecquenard/KCS/East News

17. В этом маленьком гоблине только единицы узнают здоровяка из фильмов про супергероев

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© Fantastic Beasts and Where to Find Them / Warner Bros., © Invision/Invision/East News

18. Актриса так достоверно сыграла злую колдунью, что мы не могли не влюбиться в нее

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© Oz the Great and Powerful / Walt Disney Pictures, © Invision/Invision/East News

19. Легендарная актриса сделала свое короткое появление на экране максимально запоминающимся

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© Angels in America / HBO Films, © VALERIE MACON/AFP/East News

20. Как вы думаете, перед вами актриса или все-таки актер?

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© I'm Not There / Endgame Entertainment, © Invision/Invision/East News

21. А сейчас вы уверены, что перед вами точно мужчина?

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© Cloud Atlas / X-Filme Creative Pool, © Jordan Strauss/Invision/AP/East News

22. Актер, которого мы все помним по съемкам в боевиках, открылся для нас с совершенно другой стороны

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© Hairspray / New Line Cinema, © OConnor/AFF-USA.com / MEGA/Mega Agency/East News

23. В этом бородатом пирате трудно разглядеть черты лица знаменитой актрисы

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© Hook / Amblin Entertainment, © FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

24. Звезда, которая затмевает всех на красной дорожке, не побоялась предстать перед зрителями в образе старухи

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© Stardust / Paramount Pictures, © Jeffrey Mayer/Broad Image/East News

Признайтесь, но только честно, скольких звезд вы смогли узнать за тонной макияжа?

Фото на превью Suspiria / Frenesy Film Company, The Associate / Hollywood Pictures
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