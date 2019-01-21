20 актеров, которые так реалистично сыграли исторических личностей, что мы уже не уверены, кто есть кто

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Играть исторических личностей всегда непросто. Актеру, который берется за такую роль, нужно в первую очередь заставить нас поверить, что на экране и правда Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри или Джеймс Дин. Мастерство перевоплощения удается только лучшим из лучших. Именно такие таланты мы хотим показать.