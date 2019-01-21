20 актеров, которые так реалистично сыграли исторических личностей, что мы уже не уверены, кто есть кто
Играть исторических личностей всегда непросто. Актеру, который берется за такую роль, нужно в первую очередь заставить нас поверить, что на экране и правда Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри или Джеймс Дин. Мастерство перевоплощения удается только лучшим из лучших. Именно такие таланты мы хотим показать.
AdMe.ru выбрал самые удачные роли в биографическом кино. Если вы не видели какой-то из этих фильмов, смело планируйте просмотр.
1. Мерил Стрип в роли Маргарет Тэтчер («Железная леди»)
2. Рами Малек в роли Фредди Меркьюри («Богемская рапсодия»)
3. Эмма Стоун и Стив Карелл в роли Билли Джин Кинг и Бобби Риггса («Битва полов»)
© Battle of the Sexes / Fox Searchlight Pictures © Bobby Riggs vs. Billie Jean King: Tennis Battle of the Sexes / ABC Sports
4. Николь Кидман в роли Грейс Келли («Принцесса Монако»)
5. Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы («Диана: История любви»)
6. Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди («Джеки»)
7. Джеймс Франко в роли Джеймса Дина («Джеймс Дин»)
8. Джеффри Раш в роли Альберта Эйнштейна («Гений»)
9. Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро («7 дней и ночей с Мэрилин»)
10. Бен Кингсли в роли Махатмы Ганди («Ганди»)
11. Марго Робби в роли Тони Хардинг («Тоня против всех»)
12. Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд («Джуди»)
13. Пенелопа Крус в роли Донателлы Версаче («Американская история преступлений»)
14. Шарлиз Терон в роли Эйлин Уорнос («Монстр»)
15. Дэниел Дэй-Льюис в роли Линкольна («Линкольн»)
16. Сиенна Миллер в роли Эди Седжвик («Я соблазнила Энди Уорхола»)
17. Дэвид Ойелоуо в роли Мартина Лютера Кинга («Сельма»)
18. Гэри Олдмен в роли Уинстона Черчилля («Темные времена»)
19. Александр Петров в роли Николая Гоголя (серия фильмов «Гоголь»)
20. Уиллем Дефо в роли Винсента Ван Гога («Ван Гог. На пороге вечности»)
Может, вы добавили бы еще кого-нибудь в этот список? Кого именно?