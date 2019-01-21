20 актеров, которые так реалистично сыграли исторических личностей, что мы уже не уверены, кто есть кто

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Играть исторических личностей всегда непросто. Актеру, который берется за такую роль, нужно в первую очередь заставить нас поверить, что на экране и правда Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри или Джеймс Дин. Мастерство перевоплощения удается только лучшим из лучших. Именно такие таланты мы хотим показать.

AdMe.ru выбрал самые удачные роли в биографическом кино. Если вы не видели какой-то из этих фильмов, смело планируйте просмотр.

1. Мерил Стрип в роли Маргарет Тэтчер («Железная леди»)

2. Рами Малек в роли Фредди Меркьюри («Богемская рапсодия»)

3. Эмма Стоун и Стив Карелл в роли Билли Джин Кинг и Бобби Риггса («Битва полов»)

4. Николь Кидман в роли Грейс Келли («Принцесса Монако»)

5. Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы («Диана: История любви»)

6. Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди («Джеки»)

7. Джеймс Франко в роли Джеймса Дина («Джеймс Дин»)

8. Джеффри Раш в роли Альберта Эйнштейна («Гений»)

9. Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро («7 дней и ночей с Мэрилин»)

10. Бен Кингсли в роли Махатмы Ганди («Ганди»)

11. Марго Робби в роли Тони Хардинг («Тоня против всех»)

12. Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд («Джуди»)

13. Пенелопа Крус в роли Донателлы Версаче («Американская история преступлений»)

14. Шарлиз Терон в роли Эйлин Уорнос («Монстр»)

15. Дэниел Дэй-Льюис в роли Линкольна («Линкольн»)

16. Сиенна Миллер в роли Эди Седжвик («Я соблазнила Энди Уорхола»)

17. Дэвид Ойелоуо в роли Мартина Лютера Кинга («Сельма»)

18. Гэри Олдмен в роли Уинстона Черчилля («Темные времена»)

19. Александр Петров в роли Николая Гоголя (серия фильмов «Гоголь»)

20. Уиллем Дефо в роли Винсента Ван Гога («Ван Гог. На пороге вечности»)

Может, вы добавили бы еще кого-нибудь в этот список? Кого именно?

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