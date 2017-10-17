19 актеров, которые сыграли реальных людей: найдите отличия

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Чтобы вжиться в роль на 100 % и сыграть реального человека, требуется мастерская работа актера. Чтобы быть ближе к образу, кто-то худеет, кто-то толстеет, а кто-то оттачивает соответствующие навыки. AdMe.ru собрал фотографии актеров и настоящих людей, в которых они на время перевоплотились. Посмотрите сами, насколько удачно прошло преображение.

Хью Гласс — Леонардо Ди Каприо

Вестерн «Выживший» 2015 года частично основан на жизни колониста Хью Гласса. Получив тяжелые ранения в схватке с медведицей, он был оставлен умирать своими товарищами, но сумел преодолеть более 300 км по дикой местности без еды и воды.

Жаклин Кеннеди — Натали Портман

Драматический фильм-биография «Джеки» (2016) рассказывает о первой леди Жаклин Кеннеди и самом трагичном периоде ее жизни, последовавшем после убийства мужа, президента Кеннеди.

Че Гевара — Гаэль Гарсиа Берналь

Биографический фильм «Че Гевара: Дневники мотоциклиста» (2004) описывает путешествия молодого Эрнесто Геваре с его другом Альбертом Гранадо по странам Латинской Америки. Это турне оказало большое влияние на взгляды будущего лидера Кубинской революции и позволило ему увидеть жизнь простых латиноамериканцев.

Робин Дэвидсон — Миа Васиковска

В 1977 году юная Робин Дэвидсон в одиночку пересекла Австралию. Тяготы дороги длиной в 2 700 км с ней разделили собака и 4 верблюда. В пути ее периодически навещал фотограф «National Geographic» Рик Смолан, делающий репортажи. Спустя несколько десятилетий эта история легла в основу фильма «Тропы» (2013).

Эдвард Сноуден — Джозеф Гордон-Левитт

В июне 2013 года Эдвард Сноуден совершил крупнейшее разоблачение в мировой истории, передавав прессе секретные документы Агентства национальной безопасности США. После этого он был вынужден бежать из страны. В фильме «Сноуден» (2016) рассказывается об этих событиях от первого лица.

Джой Мангано — Дженнифер Лоуренс

Фильм «Джой» (2015) рассказывает о простой девушке Джой Мангано, которая в 1990 году изобрела самоотжимающуюся чудо-швабру. Изобретательница с деловой хваткой смогла основать собственное предприятие и добиться успеха, облегчив жизнь миллионам домохозяек.

Кэтрин Джонсон, Дороти Воган, Мэри Джексон — Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне

Действие фильма «Скрытые фигуры» (2016) разворачивается в начале 1960-х годов, когда в НАСА готовились к запуску ракеты в первый космический полет. Большую роль в подготовке сыграли 3 афроамериканских женщины-математика. Однако в своей работе им пришлось столкнуться с проявлениями расизма и сексизма.

Джулиан Ассанж — Бенедикт Камбербэтч

«Пятая власть» (2013) — биографическая лента, посвященная проекту WikiLeaks и его основателю Джулиану Ассанжу. На сайте стартапа регулярно появлялась информация, раскрывающая все грязные секреты государственных служб и крупных корпораций. Что не могло остаться незамеченным.

Махавир Пхогата — Аамир Кхан

Фильм «Дангал» (2017) основан на реальной истории бывшего индийского борца по вольной борьбе. Всю жизнь он мечтал о сыне, чтобы передать свое мастерство и вырастить чемпиона. Судьба в насмешку подарила ему 4 дочерей. Но кто сказал, что девочки годны только на кухне?

Чарльз Бронсон — Том Харди

«Бронсон» (2008) — художественный фильм о жизни знаменитого заключенного Чарльза Бронсона. Родившись в благополучной британской семье, он стал самым опасным преступником Великобритании и провел за решеткой почти всю свою жизнь.

Чесли Салленбергер — Том Хэнкс

В 2009 году произошло событие, которое вскоре назовут «Чудом на Гудзоне». В одноименном фильме пилот Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. Никто из 155 пассажиров рейса не пострадал. Но карьера командира все равно оказалась под угрозой.

Пабло Эскобар — Вагнер Моура

Первые 2 сезона телесериала «Нарко» (2015) рассказывают о реальных событиях из жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. В основе сюжета — кровавое противостояние главы Медельинского кокаинового картеля и агентов Управления по борьбе с наркотиками.

Стив Джобс — Майкл Фассбендер

Фильм «Стив Джобс» (2015) раскрывает подробности из жизни гениального основателя бренда Apple Стива Джобса. Кроме этого, он дает возможность заглянуть за кулисы компании Apple.

Эйнар Вегенер, Лили Эльбе — Эдди Редмэйн

Действия фильма «Девушка из Дании» (2015) разворачиваются в Копенгагене в 1920-х годах. Лили Эльбе, ранее известная как Эйнар Вегенер, стала первой трансгендерной женщиной, успешно пережившей операцию по коррекции пола.

Арон Ралстон — Джеймс Франко

В основу фильма «127 часов» (2010) легла подлинная история альпиниста Арона Ралстона. Почти 6 дней он провел в горной расщелине без еды и питья, когда его рука оказалась зажата камнем. Как не потерять надежду и выжить, показывает главный герой.

Джордан Белфорт — Леонардо Ди Каприо

История фильма «Волк с Уолл-стрит» (2013) основана на одноименных мемуарах Джордана Белфорта, бывшего нью-йоркского брокера. Он основал одну из крупнейших брокерских контор и параллельно вел праздный образ жизни. Пока его быстрым обогащением не заинтересовались сотрудники ФБР.

Шерил Стрэйд — Риз Уизерспун