20 актеров, которые оказались лучшими друзьями на экране и в жизни

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Есть мнение, что настоящие друзья в актерской среде — большая редкость и коллеги по фильмам и сериалам чаще всего бывают соперниками. На самом деле это не так, ведь даже самые известные звезды — это прежде всего люди. AdMe.ru нашел для вас 10 примеров того, что из актеров выходят прекрасные друзья, которые умеют поддерживать теплые отношения на протяжении долгих лет.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек

Эти знойные красавицы появились вместе в фильме «Бандитки» в роли напарниц, ставших лучшими подругами, а их реальная дружбы продолжается вот уже 20 лет. По признанию Пенелопы, в прежние времена, когда у них еще не было детей, они с Сальмой шутливо называли друг друга «яйца» (huevos по-испански) за привычку подолгу нежиться в кровати, словно яйца в гнезде.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Актеры сыграли друзей Уилла и Чакки в драме «Умница Уилл Хангтинг», появились вместе в фильме «Догма» в роли падших ангелов, а в реальной жизни они дружат более 35 лет. «Мы выросли вместе, — говорит Мэтт Деймон. — Мы оба были рождены с любовью к одним и тем же вещам — актерству и созданию фильмов. Именно это и связало нас на всю жизнь».

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон

Снявшись в сериале «Друзья», Кортни и Дженнифер стали друзьями и в жизни. И они не просто приятельницы, проводящие время за чашечкой кофе. За 20 с лишним лет актрисы стали очень близкими людьми. Неудивительно, что Дженнифер пригласила Кортни стать подружкой невесты на своей свадьбе, а Кортни захотела, чтобы именно Дженнифер была крестной матерью ее дочери.

Камерон Диас и Дрю Бэрримор

Некоторые думают, будто актрисы познакомились и подружились во время съемок «Ангелов Чарли», но на самом деле Камерон и Дрю встретились еще раньше — они буквально столкнулись друг с другом в кафе. По словам Дрю Бэрримор, Камерон — самая верная и надежная подруга, на которую можно рассчитывать в любой ситуации: «Не то чтобы кто-то из нас собирается в тюрьму, но все же... Если я вдруг туда попаду, она тут же примчится и вытащит меня. Я уверена в этом на 100 %».

Джеймс Франко и Сет Роген

Дружба двух этих шутников началась в начале 2000-х, когда они снимались в сериале «Хулиганы и ботаны». Позже они приняли участие в еще нескольких картинах, а в свободное время друзья развлекаются тем, что создают пародии на знаменитостей, например таких как Ким Кардашьян и Канье Уэст.

Брэд Питт и Джордж Клуни

Актеры подружились во время съемок «Одиннадцати друзей Оушена» (кстати, там же они оба подружились и с Мэттом Деймоном). Питт и Клуни всячески подшучивали друг над другом и сошлись на том, что их чувство юмора очень похоже. Поговаривали, что их дружбе чуть было не пришел конец, так как Анджелина Джоли на дух не переносила Амаль Клуни. Впрочем, сейчас Брэд свободен и может навещать семью Джорджа в любое удобное время.

Эшли Тисдейл и Ванесса Хадженс

Девушки познакомились на съемках диснеевского телефильма «Классный мюзикл» и стали лучшими подругами. Они проводили вместе каникулы, поддерживали друг друга во время сердечных драм и даже решили скрепить свою дружбу, сделав татуировки у одного и того же мастера. И разумеется, Ванесса стала подружкой невесты, когда Эшли вышла замуж за музыканта Кристофера Френча.

Тоби Макгуайр и Леонардо Ди Каприо

Тоби и Леонардо познакомились в конце 1980-х во время прослушивания, почти сразу же стали друзьями и остаются ими по сей день. Актеры неоднократно снимались вместе, но самой запоминающейся из их совместных работ стал «Великий Гэтсби», во время съемок которого они поклялись быть всегда честными друг с другом.

Том Хиддлстон и Крис Хемсворт

Парни познакомились на съемках фильма «Тор», причем изначально роль Тора планировалось отдать Тому, а в итоге ее получил Крис. Но это не помешало актерам завязать дружеские отношения и прекрасно проводить время после съемок. «Когда снимали „Царство тьмы“ в Исландии, нас с Крисом поселили в маленьком домике у подножья вулкана. Мы каждый день готовили кулинарные шедевры, а потом всю ночь напролет болтали о жизни и пили вино. Давно я так не веселился!»

Сандра Буллок и Райан Рейнольдс