20+ актеров, которые воссоединились с напарниками спустя много лет после завершения съемок

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Группа ученых под руководством американского профессора Кристел Антонии Рассел провела исследование на тему того, почему мы любим пересматривать фильмы и сериалы, перечитывать книги или возвращаться в понравившиеся места для отдыха. Одной из причин является то, что мы можем оценить перемены в жизни, используя книгу или фильм в качестве измерителя.

Выбрав любимые фильмы и сериалы, мы в AdMe.ru решили не только вспомнить свою жизнь, но и посмотреть, изменились ли актеры, которые встретились снова через много лет после совместных съемок.

1. «Когда Гарри встретил Салли», 1989 и 2019

Премьера романтического фильма «Когда Гарри встретил Салли» состоялась 30 лет назад. В честь этого 71-летний Билли Кристал и 57-летняя Мег Райан впервые за долгое время вместе появились на красной дорожке. 11 апреля этого года они посетили гала-вечер, посвященный годовщине киноленты и открытию фестиваля Turner Classic Movies.

2. «Американский пирог», 1999 и 2019

В этом году комедии «Американский пирог» исполнилось 20 лет. В честь этого Entertainment Tonight организовали встречу актеров, на которой они собрались в полном составе. Групповое селфи со съемок, которое Элисон Ханниган опубликовала в твиттере, быстро разлетелось по сети.

3. «Баффи — истребительница вампиров», 1997 и 2019

В 2003 году вышла последняя серия проекта «Баффи — истребительница вампиров». Спустя 16 лет 11 актеров из культового сериала появились на сцене в конференц-центре Орегона во время Wizard World Portland. Не было только Сары Мишель Геллар (Баффи) и Дэвида Борианаза (вампира Ангела).

4. «Отчаянные домохозяйки», 2010 и 2017

История о подругах с Вистерия Лейн была признана самым успешным телесериалом в мире. После окончания проекта встречались не только «домохозяйки», но и их «дети». В 2017 году Медисон Де Ла Гарза (Хуанита Солис) пригласила к себе в гости Даниэллу Бальтодано (Селию Солис), они делились воспоминаниями со съемок и записали видео для YouTube-канала Медисон.

5. «Беверли-Хиллз, 90210», 1990 и 2019

Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» выходил с 1990 по 2000 год. Спустя 18 лет телеканал Fox решил снять продолжение проекта. Актеры вновь встретились на съемочной площадке и интригуют поклонников фотографиями и видео творческого процесса.

6. «Терминатор», 1991 и 2018

В сентябре прошлого года на своей странице в инстаграме Арнольд Шварценеггер поздравил с днем рождения «Сару Коннор» (Линду Хэмилтон). В своем посте он назвал ее замечательным человеком и признался, что рад снова с нею работать. Совсем недавно появился трейлер новой части «Терминатора», которая выйдет на экраны в октябре этого года.

7. «Клиника», 2001 и 2018

Комедийный сериал о жизни молодых врачей «Клиника» закончился в 2010 году. Тогда создатели проекта официально заявили, что продолжения не будет. В 2018 году Зак Брафф опубликовал трогательную совместную фотографию актеров, которые встретились на фестивале Vulture, и подписал ее «Сезон 10?».

8. «Бестолковые», 1995 и 2019

В марте этого года актеры фильма «Бестолковые» собрались вместе спустя 24 года после премьеры. Встреча произошла на фестивале Chicago Comic & Entertainment Expo. Но, к сожалению, не все члены актерского состава смогли прийти на мероприятие.

9. «Ангелы Чарли», 2000 и 2019

Несколько месяцев назад Люси Лью удостоилась звезды на голливудской «Аллее славы». Поддержать ее пришли Дрю Бэрримор и Камерон Диас, с которыми актриса снималась в фильме «Ангелы Чарли». «20 лет назад сформировалась элитная команда по борьбе с преступностью», — написала Люси в инстаграме.

10. «Сабрина — маленькая ведьма», 1999 и 2019

25 февраля Мелисса Джоан Харт опубликовала в инстаграме фотографию с Бет Бродерик и Кэролайн Ри. Снимок сопровождался теплым поздравлением Бет с днем рождения.

11. «Дрянные девчонки», 2004 и 2019

В этом году исполнилось 15 лет с тех пор, как в прокат вышла молодежная комедия «Дрянные девчонки». В январе, перед запуском реалити-сериала «Пляжный клуб Линдси Лохан», актриса пришла в студию к Джонатану Беннетту, где он взял у нее интервью.

12. «Свадьба лучшего друга», 1997 и 2019

Друзья по фильму «Свадьба лучшего друга» — Джулия Робертс, Дермот Малруни, Камерон Диас и Руперт Эверетт — встретились спустя 22 года после его премьеры. Издание Entertainment Weekly собрало актеров для совместной фотосессии и интервью.

13. «Парк юрского периода», 1993 и 2019

В фильме «Парк юрского периода» 1993 года Лора Дерн и Джозеф Маццелло сыграли доктора Элли Сэттлер и Тима Мерфи соответственно. Маццелло тогда было 10 лет, а Дерн — 26. В этом году актеры встретились на церемонии вручения Critics’ Choice Awards в Калифорнии. Лора была номинирована на премию за роль в фильме «Рассказ», а Джозеф пришел поддержать команду «Богемской рапсодии».

В этом году Лора Дерн встретилась и с Сэмом Нилом (доктором Аланом Грантом). Актеры вместе поучаствовали в пресс-туре HBO Television Critics Association в Калифорнии.

14. «Гарри Поттер», 2007 и 2018

Невилл Долгопупс (Мэттью Льюис) учился на факультете Гриффиндор школы Хогвартс, а Драко Малфой (Том Фелтон) — на факультете Слизерин. В прошлом году во время их встречи Фелтон пытался «убедить Льюиса перейти в Слизерин». Он решил, что ему это почти удалось, хотя у себя на странице актер, сыгравший Долгопупса, категорично ответил на дерзкую попытку товарища.

15. «Спеши любить», 2002 и 2019

25 марта актриса Мэнди Мур получила звезду на голливудской «Аллее славы». Ее поддержали не только коллеги по сериалу «Это мы», но и Шейн Уэст, ее «возлюбленный» по фильму «Спеши любить». Поднявшись на подиум, Уэст произнес трогательную речь и подарил актрисе их общую фотографию со съемок мелодрамы.

16. «Тупой и еще тупее», 1994 и 2018

В 2018 году Джефф Дэниелс посетил вечернее шоу Конана О’Брайена, чтобы рассказать о сериале «Призрачная башня», в котором снялся в главной роли. В студии Дэниелса ждал сюрприз: на шоу пришел Джим Керри. Актеры начали шутить и вспоминать съемки комедии «Тупой и еще тупее», с момента премьеры которой на тот момент прошло 24 года. Сиквел фильма вышел на экраны 5 лет назад.

17. «Назад в будущее», 1985 и 2018

В 2018 году, спустя 33 года после премьеры трилогии «Назад в будущее», исполнители главных ролей Майкл Дж. Фокс (Марти Макфлай), Томас Ф. Уилсон (Биф Таннен), Кристофер Ллойд (Док Браун) и Лиа Томпсон (Лоррейн Бейнс) встретились на фестивале Fan Expo Boston.

18. «Гладиатор», 2000 и 2018

В 2018 году Рассел Кроу и Конни Нильсен встретились в римском Колизее. В рамках благотворительного мероприятия там прошел показ фильма «Гладиатор», премьера которого состоялась в 2000 году.

19. «Секретные материалы», 1997 и 2019

В 1993 году, когда стартовал показ «Секретных материалов», Дэвиду Духовны было 32 года, а Джиллиан Андерсон — 24. В 2018 году вышел 11-й сезон сериала, в котором Малдер и Скалли вновь встретились. Недавно Джиллиан Андерсон опубликовала фото со съемок фильма «Все о Еве», где ее навестил бывший коллега.

20. «Правдивая ложь», 1994 и 2019

Спустя 25 лет после выхода на экраны фильма «Правдивая ложь» Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер снова встретились. Актриса опубликовала их совместное фото на своей странице в инстаграме. Правда, по ее посту непонятно, появится ли творческий тандем в новом проекте.