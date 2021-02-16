Мы сравнили, как выглядят 15+ киногероев в оригиналах и ремейках картин

На ремейки популярных фильмов часто обрушивается шквал критики, и лишь некоторым из них удается повторить успех оригиналов. Новый взгляд на старые забытые истории выстреливает во многом благодаря грамотному подбору актерского состава.

Мы в AdMe.ru решили сравнить артистов, которые сыграли одного и того же персонажа в оригинале и ремейке, а также в старой и новой экранизациях, и пришли к выводу, что не всегда можно однозначно сказать, чье исполнение оказалось более убедительным.

Том Рипли

Актеры: Ален Делон / Мэтт Деймон. Фильмы: «На ярком солнце» (1960) / «Талантливый мистер Рипли» (1999). Том Рипли в исполнении Делона и Деймона получился совершенно разным. Бытует мнение, что Ален оказался слишком красивым для роли ничего из себя не представляющего авантюриста, который спит и видит, как присвоить чужую личность. Деймон же более гармонично смотрится в образе совершенно заурядного гражданина, которому до боли неудобно в собственной шкуре.

Главный герой экранизаций романа «Я — легенда»

Актеры: Винсент Прайс / Уилл Смит. Фильмы: «Последний человек на Земле» (1964) / «Я — легенда» (2007). Именно мастер ужаса Прайс в 1964 году сыграл доктора Роберта Моргана — единственного выжившего после чумы человека, который сталкивается с жестокими реалиями постапокалиптического мира. Такая же участь спустя десятилетия ожидала и героя Уилла Смита Роберта Невилла. Два человека — заложники похожей ситуации, но каждый переносит преподнесенное судьбой одиночество по-своему.

Веспер Линд

Актрисы: Урсула Андресс / Ева Грин. Фильмы: «Казино „Рояль“» (1967) / «Казино „Рояль“» (2006). Пародийная экранизация романа Яна Флеминга «Казино „Рояль“» 1967 года не стала официальной частью бондианы. Даже Веспер Линд в этой картине не девушка агента 007, а одна из липовых Бондов. Однако это не сделало ее менее очаровательной. В фильме же 2006 года все встало на свои места и Ева Грин в роли Веспер сразила своей женственностью не только Дэниела Крейга в образе Бонда, но и миллионы зрителей.

Братья

Актеры: Ульрих Томсен, Николай Ли Кос / Тоби Магуайр, Джейк Джилленхол. Фильмы: «Братья» (2004) / «Братья» (2009). Голливудский ремейк «Братьев» больше похож на традиционную мелодраму, чем вдохновившая его драма Сюзанны Бир. Однако критики сходятся во мнении, что версия Джима Шеридана должна отдать должное безупречной игре актеров. Спасибо Джейку Джилленхолу и Тоби Магуайру за это. Однако тандем Ульриха Томсена и Николая Ли Коса обижать не будем, ребята постарались на славу, а Томсен даже получил награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Девочка-вампир

Актрисы: Лина Леандерссон / Хлоя Грейс Морец. Фильмы: «Впусти меня» (2008) / «Впусти меня. Сага» (2010). Подружку главного героя в шведском триллере «Впусти меня» сыграла Лина Леандерссон, чье появление на экране в роли Эли стало актерским дебютом. Несмотря на это, игра девушки была удостоена высоких оценок кинокритиков, которые отмечали, как прекрасно удалось Лине передать одиночество вампира, существующего вне времени. Спустя 2 года в ремейке брюнетку Леандерссон сменила блондинка Морец, которая справилась с ролью на ура, да так, что король ужасов Стивен Кинг назвал «Впусти меня. Сага» лучшей картиной 2010 года и лучшим хоррором десятилетия.

Разлученные близняшки

Актрисы: Хейли Миллс / Линдси Лохан. Фильмы: «Ловушка для родителей» (1961) / «Ловушка для родителей» (1998). Миллс и Лохан обрели популярность в детские годы, сыграв одну и ту же роль — озорных близняшек, но с разницей в почти 40 лет. Когда речь заходит о «Ловушке для родителей», на ум приходит Линдси с ее веснушчатым лицом. Однако старшее поколение, вероятно, помнит звезду оригинала — солнечную Хейли Миллс. Несмотря на то что версия 1998 года сразу же завоевала популярность у молодой аудитории, ее рейтинг уступает оригиналу: 6,5 против 7,1 на IMDb.

Профессиональные мошенники

Актеры: Марлон Брандо, Дэвид Нивен / Майкл Кейн, Стив Мартин / Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон. Фильмы: «Сказка на ночь» (1964) / «Отпетые мошенники» (1988) / «Отпетые мошенницы» (2019). Титаны большого кино Брандо и Нивен в оригинальной «Сказке на ночь», по мнению зрителей, уступают в искрометности дуэту Кейн — Мартин. Последние очень полюбились публике, да и в целом ремейк авторства Фрэнка Оза оказался более смешным. В увидевшей же свет совсем недавно версии истории о профессиональных мошенниках аферисты сменились аферистками в исполнении Хэтэуэй и Уилсон. Но получилось ли у леди потягаться с джентльменами из «Сказки на ночь» и «Отпетых мошенников»?

Ангел, спустившийся с небес

Актеры: Бруно Ганц / Николас Кейдж. Фильмы: «Небо над Берлином» (1987) / «Город ангелов» (1998). Бруно Ганц из шедевра Вима Вендерса «Небо над Берлином» стал чуть ли не образцом для всех киношных ангелов. Его актерской игрой так и хочется любоваться. В 1998 году Николас Кейдж «надел крылья ангела», чтобы повторить его триумф в ремейке. Удалось ли ему это? Судя по оценкам, не очень, но, может, перед актерами просто изначально стояли разные задачи?

Уолтер Митти

Актеры: Дэнни Кей / Бен Стиллер. Фильмы: «Тайная жизнь Уолтера Митти» (1947) / «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013). Уолтер Митти 1947 года и его «обновленная» версия 2013-го совсем не похожи. Как отметил сам Бен Стиллер, картина 1940-х годов — классика и настоящий бенефис Кея, бросать тень на который было бы неправильно. Дэнни и Бен — два мечтателя Митти, но говорят со зрителем о совершенно разных вещах.

Ведьма Сабрина

Актрисы: Мелисса Джоан Харт / Кирнан Шипка. Сериалы: «Сабрина — маленькая ведьма» (1996–2003) / «Леденящие душу приключения Сабрины» (2018–2020). Ведьма Сабрина ассоциируется у нас с забавной Мелиссой Джоан Харт, которая на протяжении 7 сезонов использует магию и беседует с язвительным котом Салемом. Однако Netflix решил вдохнуть вторую жизнь в историю о юной чародейке. Так родился сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» с Кирнан Шипкой в образе Сабрины Спеллман. Мелисса Джоан Харт оценила то, что ее персонаж продолжает жить, хотя новая версия шоу получилась более жуткой. Несмотря на высокую оценку игры Шипки со стороны кинокритиков, телезрители все еще остаются верны старой, доброй Сабрине из 90-х.

Руководительница балетной школы мадам Бланк

Актрисы: Джоан Беннетт / Тильда Суинтон. Фильмы: «Суспирия» (1977) / «Суспирия» (2018). Спустя 41 год после выхода на экраны «Суспирии» — фильма ужасов итальянского режиссера Ардженто итальянец Гуаданьино снимает одноименный ремейк картины. Одной из главных звезд новой «Суспирии» стала Тильда Суинтон, которая предстает на экране аж в трех ролях, одна из которых — мадам Бланк. В оригинале авторитарную директрису сыграла Джоан Беннетт. Идеальная укладка, украшения, одежда из дорогих материалов — все подчеркивало высокий статус мадам Бланк. Героиня Суинтон же, наоборот, предпочитает невзрачные наряды, в которых она будто сливается со стенами школы.

Макс Бялысток и Лео Блум

Актеры: Зеро Мостел, Джин Уайлдер / Нейтан Лейн, Мэттью Бродерик. Фильмы: «Продюсеры» (1968) / «Продюсеры» (2005). Макс Бялысток и Лео Блум — потрепанные жизнью продюсер мюзиклов и бухгалтер, решившие провернуть аферу с целью обогащения. Харизматичный и энергичный герой Мостела и затюканный персонаж Уайлдера в «Продюсерах» 1968 года смотрятся как нельзя гармонично. В версии 2005 года на экране блистали эмоциональный Лейн (чего только стоят его брови) и Бродерик, который хорошо вписался в типаж тихони-неудачника. К слову, тандем Лейн — Бродерик засветился в качестве предприимчивых дельцов не только на экранах, но и ранее на Бродвее в одноименном мюзикле.

Секретный агент

Актеры: Тьерри Лермитт / Арнольд Шварценеггер. Фильмы: «Тотальная слежка» (1991) / «Правдивая ложь» (1994). В роли спецагента в картине 1994 года мы видим «железного Арни», а не харизматичного Тьерри Лермитта. Среди погонь и других атрибутов истинного боевика Шварценеггер чувствовал себя как рыба в воде — не это ли секрет успешного ремейка?

Жена Дэнни Оушена

Актрисы: Энджи Дикинсон / Джулия Робертс. Фильмы: «Одиннадцать друзей Оушена» (1960) / «Одиннадцать друзей Оушена» (2001). И Энджи, и Джулии удалось гармонично вписаться в чисто мужские компании. Несмотря на второстепенную роль жены главного афериста Оушена, статные девушки не остались незамеченными и отхватили свою порцию оваций от кинолюбителей.