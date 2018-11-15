20 актеров, которые были в шаге от того, чтобы сыграть в наших любимых фильмах

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Когда Мэттью Макконахи прочитал сценарий «Титаника», то заявил Джеймсу Кэмерону, что играть в таком скучном фильме не собирается, ведь эта картина точно провалится в прокате. «Титаник» стал классикой кинематографа, а Макконахи не раз пожалел о своем решении. Многие актеры понимают Мэттью, поскольку и сами поспешно отказывались от роли, которая могла принести им еще большую славу.

Мы в AdMe.ru решили представить, что было бы, если бы все сложилось иначе и культовые роли достались актерам, которые были в шаге от того, чтобы подписать контракт.

Эмма Уотсон и Майлз Теллер в роли Мии и Себастьяна («Ла-Ла Ленд»)

6 статуэток «Оскар», 7 наград премии «Золотой глобус», победа в 5 номинациях на церемонии BAFTA — это все о фильме «Ла-Ла Ленд», прекрасном мюзикле, который полюбили миллионы зрителей. Главные роли в этом фильме стали настоящим триумфом для Эммы Стоун и Райана Гослинга, но, оказывается, на их месте могли быть совсем другие актеры. Роль Мии предлагали Эмме Уотсон, но девушка была занята на съемках «Красавицы и Чудовища» и посчитала экранизацию сказки более важным проектом. Роль Себастьяна могла достаться Майлзу Теллеру, но его не устроил размер гонорара (ему предложили $ 4 млн, актер был готов согласиться только на $ 6 млн).

Маколей Калкин в роли Джека («Титаник»)

Трудно представить, как сложилась бы карьера Маколея Калкина, если бы роль Джека в «Титанике» досталась ему. Продюсеры фильма были готовы сделать звезду киноленты «Один дома» лицом драматической картины, но вмешался Джеймс Кэмерон. Режиссер видел в главной мужской роли своего фильма только Леонардо Ди Каприо и потому отказал Маколею Калкину. Кстати, на роль Джека также претендовали Кристиан Бейл, Брэд Питт, Джонни Депп и Мэттью Макконахи.

Молли Рингуолд в роли Вивиан Уорд («Красотка»)

У звезды культового фильма конца 80-х «Клуб „Завтрак“» Молли Рингуолд были все шансы на главную роль в комедийной мелодраме «Красотка». Джулия Робертс, которая в итоге сыграла Вивиан, изначально даже не рассматривалась на эту роль и не нравилась компании Disney. Режиссер картины Гарри Маршалл предлагал главную роль Молли, но девушка отказалась: Рингуолд не захотела играть проститутку. В интервью, данном после премьеры «Красотки», актриса рассказала, что сожалеет о своем отказе и что если бы получилось вернуться в прошлое, то она согласилась бы на предложение Маршалла.

Дэвид Швиммер в роли агента Джей («Люди в черном»)

Дэвиду Швиммеру предлагали главную роль в фильме «Люди в черном», но в то время Росс из «Друзей» был занят собственным режиссерским проектом — съемками картины «С тех пор как ты ушла», поэтому от выгодного предложения решил отказаться. Швиммер не хотел подводить людей, которым уже пообещал работу в своем фильме. И хотя режиссерский дебют Дэвида и стал провалом, актер продемонстрировал высокие моральные качества.

Памела Андерсон в роли Скалли («Секретные материалы»)

О том, что Памела Андерсон была претенденткой на главную роль в «Секретных материалах», рассказала Джиллиан Андерсон, которая в итоге и сыграла агента Скалли: «Она была кем-то более привычным для тогдашнего телевидения. Они искали актрису более грудастую, более ногастую, более высокую, чем я. Продюсеры не могли представить, что сериал в главной роли со мной и Дэвидом может стать успешным».

Эминем в роли Макса Да Косты («Элизиум: Рай не на Земле»)

Режиссер Нил Бломкамп видел в главной роли своего научно-фантастического фильма рэпера Эминема. Музыкант согласился, но поставил одно условие: картина должна сниматься в Детройте. Продюсеры решили не идти на поводу у звезды и отдали главную роль в фильме «Элизиум: Рай не на Земле» Мэтту Дэймону.

Энн Хэтэуэй в роли Тиффани («Мой парень — псих»)

Энн Хэтэуэй была первым претендентом на роль Тиффани в фильме «Мой парень — псих» и даже начала сниматься в этой картине, но была вынуждена покинуть проект из-за разногласий с режиссером. В итоге Энн заменила Дженнифер Лоуренс, для которой эта роль стала знаковой: именно фильм «Мой парень — псих» принес Лоуренс «Оскар».

Мел Гибсон в роли Джеймса Бонда

Многие актеры были в одном шаге от роли Джеймса Бонда. Среди них не только Клинт Иствуд, Генри Кавилл, Клайв Оуэн, Джуд Лоу, но и Мел Гибсон. Последнему продюсер фильма Альберт Брокколи отказал по следующей причине: он был уверен в том, что Джеймса Бонда должен играть только англичанин.

Сальма Хайек в роли Бетти Суарес («Дурнушка Бетти»)

Теленовелла «Дурнушка Бетти» научила миллионов зрителей тому, что самое важное — это не внешность, а доброе сердце. Главная роль в этом сериале принесла известность Америке Феррере. Но на ее месте могла быть и Сальма Хайек, которая в итоге стала продюсером «Дурнушки Бетти».

Райан Гослинг в роли Джокера («Отряд самоубийц»)

Компания Warner Bros. сначала предложила роль Джокера Райану Гослингу. Актер отказался из-за условий контракта, которые предполагали съемку сразу в нескольких частях картины. В итоге суперзлодея вселенной DC Comics сыграл Джаред Лето.

Камерон Диас в роли Мии Термополис («Как стать принцессой»)

Многие голливудские актрисы претендовали на роль Мии Термополис в фильме «Как стать принцессой». Среди них Риз Уизерспун, Кирстен Данст, Кейт Хадсон, Алисия Сильверстоун и Камерон Диас. Продюсеры выбрали Энн Хэтэуэй.

Шон Пенн в роли Тайлера Дердена («Бойцовский клуб»)

На роль Тайлера Дердена в «Бойцовском клубе» претендовали Шон Пенн и Мэтт Дэймон, но продюсеры фильма посчитали, что Брэд Питт выглядит в этом образе все же убедительнее остальных.

Келли Осборн в роли Анны Коулман («Чумовая пятница»)

Комедия «Чумовая пятница» о дочери и матери, которые поменялись телами, была любимым фильмом всех подростков 2000-х годов. Сложно представить в одной из главных ролей этой картины кого-то, кроме Линдси Лохан. Но ее вполне могла заменить Келли Осборн, которая в последний момент передумала принимать участие в проекте. Потом Келли говорила, что сожалеет о своем решении, а многие друзья не раз называли ее отказ от съемок в «Чумовой пятнице» самой большей ошибкой в жизни.

Генри Кавилл в роли Эдварда Каллена («Сумерки»)

Автор серии романов «Сумерки» Стефани Майер мечтала, чтобы в экранизации ее произведения роль вампира Эдварда досталась Генри Кавиллу. «Единственный актер, которого я вижу в роли Эдварда, — это Генри Кавилл», — писала она. Но Майер даже не предлагала Кавиллу роль, посчитав в итоге, что он слишком взрослый для ее фильма (на тот момент Генри было 24 года, а Роберту Паттинсону, которому и досталась эта роль, — 22 года).

Шарлиз Терон в роли Рокси Харт («Чикаго»)

В одном из интервью Шарлиз Терон рассказала, что чуть не стала звездой мюзикла «Чикаго». Актрису утвердили на роль в картине, но после смены режиссера ей пришлось покинуть проект. Роб Маршалл не видел ее в главной роли данного фильма. Шарлиз рассказывает, что отказ Роба стал для нее большим ударом.

Аль Пачино в роли Хана Соло («Звездные войны»)

Аль Пачино предлагали роль Хана Сало в «Звездных войнах», но актер, прочитав сценарий, отказался. Ему показалось, что эта история слишком запутанная и сложная, чтобы понравиться большому количеству зрителей. «Я вообще не понял сценарий, когда его прочитал», — рассказал Аль Пачино в интервью MTV.

Эмма Уотсон в роли Золушки

Эмме Уотсон предлагали сыграть Золушку, но актриса отказалась, поскольку посчитала героиню сказки плохим примером для маленьких девочек со всего мира. Она уверена, что современная принцесса должна быть независимой и любопытной, а не ждать принца и надеяться на помощь крестной феи, как Золушка. В итоге Золушку сыграла актриса Лили Джеймс, а Эмме Уотсон досталась роль другой принцессы Disney — Белль.

Мэтт Дэймон в роли Джейка Салли («Аватар»)

Студия 20th Century Fox хотела, чтобы в «Аватаре» снимались только известные актеры, ведь бюджет картины составлял $ 237 млн. На главную роль решили пригласить Мэтта Дэймона, но актер отказался из-за напряженного графика. После успеха «Аватара» Мэтт не раз пожалел о том, что не обдумал предложение Джеймса Кэмерона как следует. «Самая значительная роль в моей жизни, от которой я отказался, — это роль в „Аватаре“», — сказал Дэймон.

Эмили Уотсон в роли Амели

Когда французский режиссер Жан-Пьер Жене писал сценарий к фильму «Амели», то уже знал, какую актрису хотел бы видеть в главной роли. Ему очень понравилась картина «Рассекая волны» и ее звезда Эмили Уотсон. Эмили Уотсон от роли Амели отказалась: актриса плохо знала французский и не была уверена в том, что ей удастся роль на неродном языке. К счастью, потом Жана-Пьера Жене очаровала Одри Тоту, которая и сыграла Амели.

Саша Барон Коэн в роли Фредди Меркьюри («Богемская рапсодия»)