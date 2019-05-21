20+ актеров киновселенной Marvel, которые скрываются за масками своих персонажей (Среди них затесался даже Вин Дизель)

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Самые известные супергерои и кинозлодеи из комиксов Marvel были настолько успешно воплощены на экране, что франшиза про Мстителей побила все рекорды по кассовым сборам и завоевала сердца миллиардов поклонников во всем мире. Знаменитые актеры тратили по несколько часов на сложный грим, чтобы измениться до неузнаваемости и перевоплотиться в популярных персонажей фильмов.

Мы в AdMe.ru пересмотрели практически все киношедевры Marvel и аккаунты знаменитостей в инстаграме, чтобы понять, как актеры наших любимых фильмов выглядят без макияжа и компьютерных визуальных эффектов.

1. Небула — Карен Гиллан

Небулу из киновселенной Marvel сыграла шотландская актриса Карен Гиллан. Ради роли приемной дочери Таноса ей пришлось попрощаться с длинными волосами, а ее грим для франшизы про Мстителей оказался одним из самых сложных. Больше 4 часов уходило на преображение героини, а еще 30 минут требовалось, чтобы снять весь грим с лица.

2. Танос — Джош Бролин

Впервые Танос на экране появляется еще в 2012 году в фильме про Мстителей, где его играет каскадер Дэмион Пуатье, но в последних 4 лентах Marvel роль главного кинозлодея вселенной исполнил Джош Бролин. Чтобы получить такого правдоподобного героя, потребовалась сложная технология создания компьютерных персонажей на основе облика живых актеров.

3. Ронан Обвинитель — Ли Пейс

Трудно узнать в образе злодея Ронана Обвинителя из «Стражей Галактики» американского актера Ли Пейса. Полностью синее лицо, фиолетовые контактные линзы и черный кожаный капюшон преобразили актера до неузнаваемости.

4. Мартинекс — Майкл Розенбаум

Звезда сериала «Тайны Смолвиля», где он сыграл друга юного Супермена, во 2-й части «Стражей Галактики» исполнил роль одного из членов команды Опустошителей. Его персонаж в фильме был создан с помощью компьютерной графики, которая помогла сохранить мимику актера, превратив его лицо в кристаллы.

5. Иоганн Шмидт Красный Череп — Хьюго Уивинг, Росс Маркуанд

Персонажа Красный Череп в фильме «Первый Мститель» cыграл тот самый Агент Смит из «Матрицы», однако в последующих картинах — «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» — роль злодея исполнил уже Росс Маркуанд. Перевоплощение актеров в скелетообразного монстра без носа и ресниц занимало более 3 часов.

6. Гамора — Зои Салдана

Зои Салдана уже перевоплощалась в синюю инопланетянку в «Аватаре» с помощью компьютерных эффектов. Но в «Стражах Галактики» облик Гаморы — это полностью заслуга высококлассных гримеров, которым каждый съемочный день требовалось по 5 часов для создания запоминающегося образа приемной дочери Таноса.

7. Дракс Разрушитель — Дэйв Батиста

Американский актер, в прошлом рестлер, бодибилдер и боец смешанных единоборств, в «Стражах Галактики» предстает перед зрителем в образе межгалактического преступника. В качестве грима на тело Дэйва сначала наносили краску из аэрографа, а после приклеивали силиконовые красные шрамы. Вся процедура перевоплощения рестлера в Дракса Разрушителя занимала несколько часов.

8. Мантис — Пом Клементьефф

Французская актриса дебютировала на большом экране во 2-й части фильма «Стражи Галактики». Она предстала в лентах Marvel в образе Мантис, насекомоподобного существа. Ей пришлось носить черные линзы и небольшие протезы на лбу, а знаменитые рожки уже дорисовали с помощью компьютерной графики.

9. Аиша — Элизабет Дебики

Верховную жрицу Суверена, которая вступает в конфликт со Стражами Галактики, сыграла австралийская актриса Элизабет Дебики. Ей часами приходилось ждать, пока гримеры полностью покроют все ее тело золотой краской, и даже контактные линзы были также золотыми.

10. Шокерфейс — Крис Салливан

Американский актер телевидения, театра и кино, музыкант Крис Салливан в фильме «Стражи Галактики. Часть 2» сыграл киборга Шокерфейса. Чтобы перевоплотиться в своего персонажа, Крису нужно было носить пластичный грим пурпурного цвета, вставные серебряные зубы и яркие контактные линзы.

11. Йонду Удонта — Майкл Рукер

Майкл Рукер прославился благодаря роли Мерла Диксона в сериале «Ходячие мертвецы», а также Йонду во франшизе «Стражи Галактики». Чтобы перевоплотиться в члена племени Затоан, примитивных существ родом с Центавра IV, актеру требовалось наносить на лицо по 6 слоев синей краски, а также надевать неудобные зубные протезы и красные контактные линзы.

12. Корг — Тайка Вайтити

Новозеландский актер, сценарист и комик принимал участие в съемках фильма «Тор: Рагнарек» в качестве не только режиссера, но и исполнителя роли каменного гладиатора Корга. Также еще успел сыграть и третью (правую) голову пришельца Хаджу, демона Суртура и даже заменил Халка в нескольких сценах. Всех этих персонажей он перенес на экран посредством использования захвата движения и компьютерной графики.

13. Альтрон — Джеймс Спейдер

Главного суперзлодея в фильме «Мстители: Эра Альтрона» сыграл и озвучил актер Джеймс Спейдер. Персонаж был полностью создан на основе цифровых визуальных эффектов, но Спейдер, как и многие актеры Marvel, был задействован для записи мимики и движений робота.

14. Вижен — Пол Беттани

Английский актер появился в «Мстителях» еще задолго до роли робота-андроида Вижена. Он озвучил искусственный интеллект Джарвис в особняке Тони Старка в первых фильмах о «Железном Человеке». Грим Вижена занимал больше 3 часов и состоял из красной маски и нескольких силиконовых протезов. Кроме визажистов над образом робота потрудились и специалисты по цифровым видеоэффектам.

15. Корвус Глэйв — Майкл Джеймс Шоу

Майкл Джеймс Шоу, американский актер и писатель, сыграл в двух последних лентах про Мстителей члена Черного Ордена и союзника Таноса Корвуса Глэйва. Над созданием этого супергероя в основном работали специалисты по компьютерной графике.

16. Талос — Бен Мендельсон

Австралийский актер Пол Бенджамин «Бен» Мендельсон в фильме «Капитан Марвел» сыграл лидера инопланетной расы гуманоидов-рептилий Талоса. Для роли ему пришлось носить неудобные силиконовые протезы на голове, накладные уши и необычные контактные линзы, чтобы передать на все 100 % образ инопланетного существа.

Бонус: голоса киновселенной Marvel

Высокотехнологичного желтого андроида Мейнфрейма из второй части «Стражей Галактики» озвучила певица Майли Сайрус. Актер Вин Дизель ради своего персонажа, деревоподобного гуманоида Грута, произнес лишь одну фразу: «Я есть Грут», но на 15 языках. Голос харизматичного Енота в команде Стражей Галактики достался Брэдли Куперу. А огненный демон Суртур из фильма «Тор: Рагнарёк» был озвучен американским актером Клэнси Брауном, голосом которого разговаривает еще и Мистер Крабс из оригинальной версии мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны».