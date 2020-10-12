20 актеров из Европы, при виде которых сердце тает, как эскимо в 30-градусную жару

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Англичанин Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в 2020 году. Звезда «Сумерек» со времен выхода саги не перестает сводить с ума миллионы поклонниц по всему миру. Однако, кроме знаменитого британца, в закромах Европы для нас припасено еще немало актеров, которые не только талантливы, но и безумно обаятельны.

Мы в AdMe.ru приглашаем вас вместе полюбоваться современными европейскими актерами, один взгляд которых способен лишить дара речи.

Юэль Киннаман (Швеция)

Где можно увидеть: «Отряд самоубийц», «Робокоп», «Карточный домик» (4–5-й сезоны), «Видоизмененный углерод» (1-й сезон).

Гийом Кане (Франция)

Где можно увидеть: «Влюбись в меня, если осмелишься», «Счастливого Рождества», «Просто вместе», «Прекрасная эпоха».

Макс Римельт (Германия)

Где можно увидеть: «Академия смерти», «Свободное падение», «Восьмое чувство».

Клайв Стэнден (Великобритания)

Где можно увидеть: «Намасте Лондон», «Школьные годы Тома Брауна», «Викинги».

Рауль Бова (Италия)

Где можно увидеть: «Прости за любовь», «Под солнцем Тосканы», «Медичи» (2-й сезон).

Мадс Миккельсен (Дания)

Где можно увидеть: «Казино „Рояль“», «Доктор Стрэндж», «Ганнибал».

Лука Арджентеро (Италия)

Где можно увидеть: «Уроки шоколада», «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры», «Мой папа — супергерой».

Маттиас Шонартс (Бельгия)

Где можно увидеть: «Французская сюита», «Ржавчина и кость», «Лофт».

Донал Глисон (Ирландия)

Где можно увидеть: «Бойфренд из будущего», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», «Звездные войны: Последние джедаи».

Альваро Морте (Испания)

Где можно увидеть: «Бумажный дом», «Во время грозы», «Причал».

Александр Фелинг (Германия)

Где можно увидеть: «Гете!», «В лабиринте молчания», «Бесславные ублюдки».

Гедеон Буркхард (Германия)

Где можно увидеть: «Комиссар Рекс», «Бесславные ублюдки», «Спецотряд „Кобра“».

Михиль Хаусман (Нидерланды)

Где можно увидеть: «Век Адалин», «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», «Игра престолов».

Тобиас Зантельман (Норвегия)

Где можно увидеть: «Кон-Тики», «Последнее королевство», «Марчелла» (1-й сезон).

Нуно Лопеш (Португалия)

Где можно увидеть: «Белые линии», «Мое прекрасное лето с Софи», «Мата Хари».

Пилу Асбек (Дания)

Где можно увидеть: «Игра престолов» (с 6-го сезона), «Правительство», «Призрак в доспехах».

Джулио Беррути (Италия)

Где можно увидеть: «Прогулка по солнечному свету», «Монте-Карло», «Ястреб и голубка».

Айтор Луна (Испания)

Где можно увидеть: «Галерея Вельвет», «Собор у моря».

Том Влашиха (Германия)

Где можно увидеть: «Игра престолов», «Очень странные дела» (4-й сезон), «Пересекая черту».

Костя Ульман (Германия)

Где можно увидеть: «Эта жизнь для тебя», «Не/смотря ни на что», «Фанатки на завтрак не остаются».