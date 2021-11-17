20+ актеров и актрис, которые блистали в известных фильмах, а мы этого даже не заметили

Талантливые актеры и актрисы могут блестяще сыграть противоположных персонажей: ярких и запоминающихся или тихих и незаметных. Порой мы даже не осознаем, что видели одну и ту же кинозвезду сразу в нескольких известных блокбастерах.

Мы в AdMe.ru внимательно пересмотрели культовые фильмы и поняли, что не заметили в них многих наших любимых артистов. Сегодня мы сравним их известные роли с теми, которые могут стать сюрпризом даже для преданных поклонников.

Элизабет Макговерн

Питер Динклэйдж

Ребекка Фергюсон

Дип Рой

Сара Джессика Паркер



Эдди Редмэйн

Джуди Денч

Джейми Дорнан

Эмма Томпсон

Уорик Дэвис

Орнелла Мути

Дэвид Дастмалчян

Тильда Суинтон

Эндрю Скотт

Зои Салдана

Дэвид Уэнэм

Крис Прэтт

Хелен Миррен

Стивен Фрай

Дэниел Крейг

Тимоти Шаламе