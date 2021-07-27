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20 актеров и актрис, которые так похожи на своих персонажей, что родная мама не отличит

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Голливуд последнее время не перестает удивлять нас спецэффектами, меняющими внешность человека до неузнаваемости. Но иногда актеры сами по себе настолько похожи на своих персонажей внешне и по характеру, что диву даешься.

Мы в AdMe.ru пересмотрели культовые фильмы и хиты последних лет и выделили голливудских звезд, которые как будто являются новыми воплощениями сыгранных ими персонажей.

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето — Ребека и Адам Нейман, «МыПрогорели»

Николь Кидман — Гретхен Карлсон, «Скандал»

Рене Зеллвегер — Джуди Гарленд, «Джуди»

Юэн Макгрегор — Рой Холстон, «Холстон»

Наоми Уоттс — Валери Плейм, «Игра без правил»

Джеймс Франко — Джеймс Дин, «Джеймс Дин»

Джессика Лэнг — Джоан Кроуфорд, «Вражда»

Тэрон Эджертон — Элтон Джон, «Рокетмен»

Марк Роуз — Тупак Шакур, «Голос улиц»

Джулия Робертс — Эрин Брокович, «Эрин Брокович»

Уиллем Дефо — Леонард Сеппала, «Того»

Джеффри Раш — Питер Селлерс, «Жизнь и смерть Питера Селлерса»

Хилари Суэнк — Амелия Эрхарт, «Амелия»

Хоакин Феникс — Джонни Кэш, «Переступить черту»

Леди Гага и Адам Драйвер — Патриция Реджани и Маурицио Гуччи, «Дом Гуччи»

Том Хэнкс — Фред Роджерс, «Прекрасный день по соседству»

Джейми Фокс — Рэй Чарльз, «Рэй»

Наталия Орейро — Джильда, «Джильда. Я не жалею об этой любви»

Какого актера или актрису вы ассоциируете с сыгранной ими ролью?

Фото на превью House of Gucci / MGM, SILVANO DEL PUPPO / IPA / I / SIPA / Sipa Press Russia / East News, Fair Game / Participant, Abaca / East News
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