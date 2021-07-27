20 актеров и актрис, которые так похожи на своих персонажей, что родная мама не отличит
Голливуд последнее время не перестает удивлять нас спецэффектами, меняющими внешность человека до неузнаваемости. Но иногда актеры сами по себе настолько похожи на своих персонажей внешне и по характеру, что диву даешься.
Мы в AdMe.ru пересмотрели культовые фильмы и хиты последних лет и выделили голливудских звезд, которые как будто являются новыми воплощениями сыгранных ими персонажей.
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето — Ребека и Адам Нейман, «МыПрогорели»
Николь Кидман — Гретхен Карлсон, «Скандал»
Рене Зеллвегер — Джуди Гарленд, «Джуди»
Юэн Макгрегор — Рой Холстон, «Холстон»
Наоми Уоттс — Валери Плейм, «Игра без правил»
Джеймс Франко — Джеймс Дин, «Джеймс Дин»
Джессика Лэнг — Джоан Кроуфорд, «Вражда»
Тэрон Эджертон — Элтон Джон, «Рокетмен»
Марк Роуз — Тупак Шакур, «Голос улиц»
Джулия Робертс — Эрин Брокович, «Эрин Брокович»
Уиллем Дефо — Леонард Сеппала, «Того»
Джеффри Раш — Питер Селлерс, «Жизнь и смерть Питера Селлерса»
Хилари Суэнк — Амелия Эрхарт, «Амелия»
Хоакин Феникс — Джонни Кэш, «Переступить черту»
Леди Гага и Адам Драйвер — Патриция Реджани и Маурицио Гуччи, «Дом Гуччи»
Том Хэнкс — Фред Роджерс, «Прекрасный день по соседству»
Джейми Фокс — Рэй Чарльз, «Рэй»
Наталия Орейро — Джильда, «Джильда. Я не жалею об этой любви»
Какого актера или актрису вы ассоциируете с сыгранной ими ролью?
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