20+ актеров и актрис, которые сыграли родителей и детей, махнув рукой на свой реальный возраст

Талантливым актерам не составляет никакого труда перевоплощаться в персонажей любого возраста, а режиссеры охотно используют этот навык. Поэтому часто в кино родителей и детей играют актеры, которые в реальной жизни являются практически ровесниками. И делают они это настолько искусно, что зритель едва замечает подвох.

Мы в AdMe.ru вооружились калькулятором и посчитали, сколько на самом деле составляла разница в возрасте между известными экранными родителями и детьми. Некоторые примеры поставили нас в тупик.

Лиа Томпсон и Майкл Джей Фокс — «Назад в будущее»

Финола Хьюз, Шеннен Доэрти, Холли Мари Комбс и Алисса Милано — «Зачарованные»

Эми Адамс и Лили Рэйб — «Власть»

Тони Коллетт и Хэйли Джоэл Осмент — «Шестое чувство»

Патриша Кларксон и Эми Адамс — «Острые предметы»

Анжелика Хьюстон и Бен Стиллер — «Семейка Тененбаум»

Элизабет Мосс и Элис Энглерт — «Вершина озера»

Мэнди Мур, Джастин Хартли и Крисси Метц — «Это мы»

Эллисон Толман и Би Кей Кэннон — «Почему женщины убивают»

Ребекка Фергюсон и Тимоти Шаламе — «Дюна»

Виктория Хэмилтон и Клэр Элизабет Фой — «Корона»

Лора Дерн и Риз Уизерспун — «Дикая»

Алисия Сильверстоун и Барри Кеоган — «Убийство священного оленя»

Келли Бишоп и Дженнифер Грей — «Грязные танцы»