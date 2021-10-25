20+ актеров и актрис, которые сыграли родителей и детей, махнув рукой на свой реальный возраст
Талантливым актерам не составляет никакого труда перевоплощаться в персонажей любого возраста, а режиссеры охотно используют этот навык. Поэтому часто в кино родителей и детей играют актеры, которые в реальной жизни являются практически ровесниками. И делают они это настолько искусно, что зритель едва замечает подвох.
Мы в AdMe.ru вооружились калькулятором и посчитали, сколько на самом деле составляла разница в возрасте между известными экранными родителями и детьми. Некоторые примеры поставили нас в тупик.
Лиа Томпсон и Майкл Джей Фокс — «Назад в будущее»
Финола Хьюз, Шеннен Доэрти, Холли Мари Комбс и Алисса Милано — «Зачарованные»
Эми Адамс и Лили Рэйб — «Власть»
Тони Коллетт и Хэйли Джоэл Осмент — «Шестое чувство»
Патриша Кларксон и Эми Адамс — «Острые предметы»
Анжелика Хьюстон и Бен Стиллер — «Семейка Тененбаум»
Элизабет Мосс и Элис Энглерт — «Вершина озера»
Мэнди Мур, Джастин Хартли и Крисси Метц — «Это мы»
Эллисон Толман и Би Кей Кэннон — «Почему женщины убивают»
Ребекка Фергюсон и Тимоти Шаламе — «Дюна»
Виктория Хэмилтон и Клэр Элизабет Фой — «Корона»
Лора Дерн и Риз Уизерспун — «Дикая»
Алисия Сильверстоун и Барри Кеоган — «Убийство священного оленя»
Келли Бишоп и Дженнифер Грей — «Грязные танцы»
Вы смотрели эти фильмы и сериалы? Вас смущала разница в возрасте между актерами?
Фото на превью Dune / Warner Bros.
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