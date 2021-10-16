20 актеров и актрис из «Гарри Поттера», которые раньше снимались в крутом кино. Но поттериана стерла их из нашей памяти
У многих актеров, сыгравших в фильмах о Мальчике, Который Выжил, еще до поттерианы были громкие работы. Большинство из нас наверняка помнят экстравагантного Гэри Олдмена в «Пятом элементе» или привлекательного Рэйфа Файнса в «Грозовом перевале». Но фильмы о Гарри Поттере будто стерли эти образы из нашей памяти, и мы даже не сообразили, что Сириус Блэк и есть фабрикант Жан-Батист, а Волан-де-Морт — это тот самый красавчик Хитклифф.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить ранние роли актеров, сыгравших наших любимых героев поттерианы. И изумились, поняв, насколько знакомы нам эти лица.
Робби Колтрейн
Бандит Валентин Жуковский («И целого мира мало») и добряк Рубеус Хагрид (фильмы о Гарри Поттере).
Мэгги Смит
Гунилла («Клуб первых жен») и профессор Макгонагалл (фильмы о Гарри Поттере).
Уорик Дэвис
Уикет Уистри Уоррик («Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая») и профессор Флитвик (фильмы о Гарри Поттере).
Ричард Гриффитс
Магистрат Филипс («Сонная лощина») и Вернон Дурсль (фильмы о Гарри Поттере).
Пэм Феррис
Агата Тренчбол («Матильда») и тетя Мардж Дурсль («Гарри Поттер и узник Азкабана»).
Ник Моран
Эдди («Карты, деньги, два ствола») и слуга Волан-де-Морта Струпьяр («Гарри Поттер и Дары Смерти», часть 1 и часть 2)
Рис Иванс
Спайк («Ноттинг Хилл») и Ксенофилиус Лавгуд (фильмы о Гарри Поттере).
Джон Клиз
R («И целого мира мало») и Почти Безголовый Ник (фильмы о Гарри Поттере).
Ширли Хендерсон
Джуд, подруга Бриджит Джонс («Дневник Бриджит Джонс»), и плакса Миртл (фильмы о Гарри Поттере).
Гэри Олдмен
Жан-Батист Эммануэль Зорг («Пятый элемент») и Сириус Блэк (фильмы о Гарри Поттере).
Дэвид Тьюлис
Поль Верлен («Полное затмение») и Римус Люпин (фильмы о Гарри Поттере).
Эмма Томпсон
Элинор Дэшвуд («Разум и чувства») и профессор Трелони (фильмы о Гарри Поттере).
Брендан Глисон
Беспощадный магнат МакКлой («Миссия невыполнима — 2») и борец с темными силами Аластор Грюм (фильмы о Гарри Поттере).
Миранда Ричардсон
Леди Ван Тассель («Сонная лощина») и Рита Скитер (фильмы о Гарри Поттере).
Джим Бродбент
Профессор Кёрк («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф») и Гораций Слизнорт (фильмы о Гарри Поттере).
Джон Хёрт
Писатель Джайлс Де’Ат («Любовь и смерть на Лонг-Айленде») и мистер Олливандер (фильмы о Гарри Поттере).
Марк Уильямс
Гораций («101 далматинец») и Артур Уизли (фильмы о Гарри Поттере).
Джейсон Айзекс
Исследователь Куинси («Армагеддон») и Люциус Малфой (фильмы о Гарри Поттере).
Рэйф Файнс
Хитклифф («Грозовой перевал») и Волан-де-Морт (фильмы о Гарри Поттере).
Алан Рикман
Полковник Брэндон («Разум и чувства») и профессор Снегг (фильмы о Гарри Поттере).
А кто ваш любимый персонаж поттерианы?