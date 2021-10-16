20 актеров и актрис из «Гарри Поттера», которые раньше снимались в крутом кино. Но поттериана стерла их из нашей памяти

У многих актеров, сыгравших в фильмах о Мальчике, Который Выжил, еще до поттерианы были громкие работы. Большинство из нас наверняка помнят экстравагантного Гэри Олдмена в «Пятом элементе» или привлекательного Рэйфа Файнса в «Грозовом перевале». Но фильмы о Гарри Поттере будто стерли эти образы из нашей памяти, и мы даже не сообразили, что Сириус Блэк и есть фабрикант Жан-Батист, а Волан-де-Морт — это тот самый красавчик Хитклифф.