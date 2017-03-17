20 абсолютно разных фильмов, которые на самом деле связаны

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Мы уже давно привыкли к супергеройским эпопеям, в которых что не фильм, то встреча персонажей из разных картин. Но, оказывается, такое случалось и в хорошо знакомом нам кино, просто разглядеть это было не так-то просто. AdMe.ru нашел 10 пар фильмов, которые так или иначе связаны между собой. А вы это заметили?

Криминальное чтиво (1994) и Убить Билла (2003)

Миа Уоллес в знаменитой сцене в кафе между делом рассказывает, как недавно снималась в кино. Она характеризует свою героиню как смертоносную блондинку-лидера, которая хорошо орудовала ножами, а также перечисляет остальных персонажей из «Убить Билла». Квентин Тарантино, режиссер этих фильмов, комментируя эту историю, рассказывал, что все его фильмы действительно связаны, «например, если бы герои „Криминального чтива“ пошли в кино, они смотрели бы „Убить Билла“».

Бегущий по лезвию (1982) и Прометей (2012)

Рой Батти и Питер Вейланд в работах Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и «Прометей» сразу показались поклонникам крайне созвучными: оба искали своих создателей, чтобы продлить жизнь. Разговоры о том, кем приходятся друг другу персонажи, прекратил сам режиссер. В одно из специальных изданий «Прометея» была включена сцена, подтверждающая знакомство, дружбу и соперничество этих героев. Вейланд комментирует, что приблизиться к создателям и самому стать почти богом не привело Роя Батти ни к чему хорошему. Что ж, то же можно сказать и про самого Вейланда.

Звездный путь (2009) и Звездные войны

Любовь режиссера Джей Джея Абрамса к «Звездным войнам» всегда была огромной, и он не раз в этом признавался в своих же работах. Например, в «Звездном пути» на несколько мгновений в открытом космосе перед кораблем героев появляется R2-D2 — легендарный робот из «Звездных войн». На фоне вечного противостояния двух кинофраншиз эта сцена выглядит более чем символично.

Кинг Конг (2005) и Живая мертвечина (1992)

Для режиссера Питера Джексона ремейк «Кинг Конга» был давней мечтой, видимо поэтому во время съемок он не удержался от множества отсылок к другим лентам, в частности и своим. Так, в одной из сцен на заднем плане появляется пустая клетка с табличкой «Суматранская крысиная обезьяна». Именно такая обезьяна с Острова черепа стала причиной всех несчастий в хоррор-комедии Джексона «Живая мертвечина». Сам же мистический Остров черепа тоже фигурирует в «Кинг Конге» вплоть до того, что вынесен в названии сиквела «Конг: Остров черепа».

Дети шпионов (2001) и Мачете (2010)

Кроме того что режиссером обоих фильмов является Роберт Родригес, между ними, на первый взгляд, сложно найти что-то общее. Но стоит обратить внимание на персонажа Дэнни Трехо, которого и там, и там зовут Мачете. В «Детях шпионов» он изобретает шпионские гаджеты и все говорит о том, что Грегорио Кортес, отец семейства, — это не кто иной, как его младший брат. В одноименном «Мачете» персонаж становится отбитым головорезом и наемником, но, вполне возможно, все еще остается дядей Кармен и Джуни.

Поменяться местами (1983) и Поездка в Америку (1988)

В фильме «Поменяться местами» герой Эдди Мерфи вместе со своим другом разоряет своих боссов, Мортимера и Рэндольфа Дюков. Спустя 5 лет на экраны вышла «Поездка в Америку», которая вроде бы похожа на первую разве что актером, исполняющим главную роль. Так и было бы, если бы не появление разоренных и бездомных братьев в эпизодической сцене, один из которых восклицает: «Мортимер! Мы вернулись!», словно подтверждая нам свою личность.

Американский психопат (2000) и Правила секса (2002)

Шон Бейтман из «Правил секса» в исполнении Джеймса Ван Дер Бика — это младший брат Патрика Бейтмана, главного героя «Американского психопата». Эту деталь легко объяснить: в основу обоих фильмов положены романы Брета Истона Эллиса. Встреча братьев должна была состояться в «Правилах секса», но Кристиан Бейл наотрез отказался появляться в своеобразном сиквеле. На его роль был утвержден другой актер, но ни одна из сцен с ним не попала в итоговый вариант картины.

Человек-паук 2 (2004) и Каратель (2004)

В финальной сцене «Человека-паука», когда Мэри Джейн бежит через парк в подвенечном платье, на нее пристально смотрит мужчина в черном. Это не кто иной, как Каратель, персонаж одноименного фильма, вышедшего в том же, 2004 году. Интересный нюанс: юридически создатели «Человека-паука» не имели права прямо назвать его Карателем или пригласить Томаса Джейна, исполнившего его роль. Поэтому они пошли на хитрость: сняли в этой мини-сцене дублера Джейна, связав таким образом два фильма из вселенной Marvel так, что далеко не все обратили на это внимание.

Челюсти (1975) и Пираньи 3D (2010)

Для поклонников легендарных «Челюстей» не осталось незамеченным появление в фильме «Пираньи 3D» актера Ричарда Дрейфусса. Несмотря на то что это две совершенно разных кинофраншизы, черты героя 1975 года, океанографа Мэтта Хупера, отчетливо проглядываются в рыбаке Мэтте Бойде из современного фильма. Помимо очевидного сходства в именах, персонажи носят похожую одежду и напевают одни и те же песни.

Неуязвимый (2000) и Сплит (2017)