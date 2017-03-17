20 абсолютно разных фильмов, которые на самом деле связаны
Мы уже давно привыкли к супергеройским эпопеям, в которых что не фильм, то встреча персонажей из разных картин. Но, оказывается, такое случалось и в хорошо знакомом нам кино, просто разглядеть это было не так-то просто.
AdMe.ru нашел 10 пар фильмов, которые так или иначе связаны между собой. А вы это заметили?
Криминальное чтиво (1994) и Убить Билла (2003)
Миа Уоллес в знаменитой сцене в кафе между делом рассказывает, как недавно снималась в кино. Она характеризует свою героиню как смертоносную блондинку-лидера, которая хорошо орудовала ножами, а также перечисляет остальных персонажей из «Убить Билла». Квентин Тарантино, режиссер этих фильмов, комментируя эту историю, рассказывал, что все его фильмы действительно связаны, «например, если бы герои „Криминального чтива“ пошли в кино, они смотрели бы „Убить Билла“».
Бегущий по лезвию (1982) и Прометей (2012)
Рой Батти и Питер Вейланд в работах Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и «Прометей» сразу показались поклонникам крайне созвучными: оба искали своих создателей, чтобы продлить жизнь. Разговоры о том, кем приходятся друг другу персонажи, прекратил сам режиссер. В одно из специальных изданий «Прометея» была включена сцена, подтверждающая знакомство, дружбу и соперничество этих героев. Вейланд комментирует, что приблизиться к создателям и самому стать почти богом не привело Роя Батти ни к чему хорошему. Что ж, то же можно сказать и про самого Вейланда.
Звездный путь (2009) и Звездные войны
Любовь режиссера Джей Джея Абрамса к «Звездным войнам» всегда была огромной, и он не раз в этом признавался в своих же работах. Например, в «Звездном пути» на несколько мгновений в открытом космосе перед кораблем героев появляется R2-D2 — легендарный робот из «Звездных войн». На фоне вечного противостояния двух кинофраншиз эта сцена выглядит более чем символично.
Кинг Конг (2005) и Живая мертвечина (1992)
Для режиссера Питера Джексона ремейк «Кинг Конга» был давней мечтой, видимо поэтому во время съемок он не удержался от множества отсылок к другим лентам, в частности и своим. Так, в одной из сцен на заднем плане появляется пустая клетка с табличкой «Суматранская крысиная обезьяна». Именно такая обезьяна с Острова черепа стала причиной всех несчастий в хоррор-комедии Джексона «Живая мертвечина». Сам же мистический Остров черепа тоже фигурирует в «Кинг Конге» вплоть до того, что вынесен в названии сиквела «Конг: Остров черепа».
Дети шпионов (2001) и Мачете (2010)
Кроме того что режиссером обоих фильмов является Роберт Родригес, между ними, на первый взгляд, сложно найти что-то общее. Но стоит обратить внимание на персонажа Дэнни Трехо, которого и там, и там зовут Мачете. В «Детях шпионов» он изобретает шпионские гаджеты и все говорит о том, что Грегорио Кортес, отец семейства, — это не кто иной, как его младший брат. В одноименном «Мачете» персонаж становится отбитым головорезом и наемником, но, вполне возможно, все еще остается дядей Кармен и Джуни.
Поменяться местами (1983) и Поездка в Америку (1988)
В фильме «Поменяться местами» герой Эдди Мерфи вместе со своим другом разоряет своих боссов, Мортимера и Рэндольфа Дюков. Спустя 5 лет на экраны вышла «Поездка в Америку», которая вроде бы похожа на первую разве что актером, исполняющим главную роль. Так и было бы, если бы не появление разоренных и бездомных братьев в эпизодической сцене, один из которых восклицает: «Мортимер! Мы вернулись!», словно подтверждая нам свою личность.
Американский психопат (2000) и Правила секса (2002)
Шон Бейтман из «Правил секса» в исполнении Джеймса Ван Дер Бика — это младший брат Патрика Бейтмана, главного героя «Американского психопата». Эту деталь легко объяснить: в основу обоих фильмов положены романы Брета Истона Эллиса. Встреча братьев должна была состояться в «Правилах секса», но Кристиан Бейл наотрез отказался появляться в своеобразном сиквеле. На его роль был утвержден другой актер, но ни одна из сцен с ним не попала в итоговый вариант картины.
Человек-паук 2 (2004) и Каратель (2004)
В финальной сцене «Человека-паука», когда Мэри Джейн бежит через парк в подвенечном платье, на нее пристально смотрит мужчина в черном. Это не кто иной, как Каратель, персонаж одноименного фильма, вышедшего в том же, 2004 году. Интересный нюанс: юридически создатели «Человека-паука» не имели права прямо назвать его Карателем или пригласить Томаса Джейна, исполнившего его роль. Поэтому они пошли на хитрость: сняли в этой мини-сцене дублера Джейна, связав таким образом два фильма из вселенной Marvel так, что далеко не все обратили на это внимание.
Челюсти (1975) и Пираньи 3D (2010)
Для поклонников легендарных «Челюстей» не осталось незамеченным появление в фильме «Пираньи 3D» актера Ричарда Дрейфусса. Несмотря на то что это две совершенно разных кинофраншизы, черты героя 1975 года, океанографа Мэтта Хупера, отчетливо проглядываются в рыбаке Мэтте Бойде из современного фильма. Помимо очевидного сходства в именах, персонажи носят похожую одежду и напевают одни и те же песни.
Неуязвимый (2000) и Сплит (2017)
Как только у нового фильма М. Найта Шьямалана появился первый постер, только по его оформлению можно было догадаться об отсылке к его же работе «Неуязвимый». Последние сцены «Сплита» только подтвердили догадки многих: в финале журналистка в репортаже с места событий упоминает арестованного 15 лет назад убийцу в инвалидном кресле. В кадре появляется герой Брюса Уиллиса из «Неуязвимого» и напоминает ей об имени его тогдашнего противника — «Мистер Стекло». Таким образом режиссер объединил вселенные двух фильмов, что стало сюрпризом для зрителей по всему миру.
Фото на превью Touchstone Pictures, Blinding Edge Pictures
По материалам whatculture.com, filmfad.com, dazeddigital.com, goliath.com