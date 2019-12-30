2 января в прокат выходит культовый мюзикл «Кошки», который вызывает немало вопросов

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2 января 2020 года в нашей стране состоится кинопремьера мюзикла «Кошки». Уже с трейлера этот фильм сильно зацепил как зрителей, так и критиков. А после того, как он вышел в прокат на Западе 20 декабря, его герои и анимация стали объектом злобных (и не очень) насмешек и мемов.

AdMe.ru решил разобраться, почему мюзикл, который пользовался успехом во многих театрах мира, оказался столь неоднозначным в виде фильма.

Почему фильм и его трейлер вызвали столько эмоций

Представьте, что вам дали на съемки $ 100 млн, до премьеры осталось 3 дня, а фильм еще не готов. Что вы будете делать в этой ситуации? Откажетесь от денег или будете работать не покладая рук? Странно, но режиссер Том Хупер выбрал последнее и трудился без отдыха 36 часов подряд. Фильм был завершен за день до премьеры, и пытка бессонницей для Хупера закончилась. Зато теперь бессонницей по всему миру страдают люди, посмотревшие фильм. Отличная экономия на кофе, кстати. Особенно чувствительные могут обойтись и трейлером: симпатичные мордочки кошечек внушают такую бодрость и креативность, что все, от критиков до кинолюбителей, соревнуются в создании мемов и ярких, впечатляющих описаний. «Просмотр „Кошек“ заставляет вас чувствовать, что вы постепенно сходите с ума. Это как события за 2 секунды до пушистой вакханалии в мусорном контейнере», — пишет кинокритик Мэтт Голдберг. «Мои глаза горят. О боже, мои глаза!» — восклицает после просмотра другой критик — Ти Барр.

Как создавали этот шедевр человеческого безумия

Но обо всем по порядку. Бродвейский мюзикл «Кошки», написанный по мотивам детских стихотворений, еще с 1981 года пользуется бешеной популярностью. Вот голливудские продюсеры еще с 1990-х годов и подумывали экранизировать эту театральную пьесу. Однако работу над фильмом начали лишь в 2018 году. За саундтреки для него взялся сам Эндрю Ллойд Уэббер — английский композитор, написавший музыку ко многим мюзиклам, включая «Кошек». Собрали блестящий актерский состав, в который вошли Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен и Джуди Денч. Написали потрясающий саундтрек к фильму в исполнении Тейлор Свифт — за него фильм даже номинировали на «Золотой глобус» (сама церемония состоится 5 января). И поставили отличную хореографию. Уже в трейлере заметна потрясающая грация кошечки Виктории в исполнении ведущей артистки Королевского балета Франчески Хейворд. Но анимация получилась несколько странной и устрашающей, словно человеческие лица были наложены на гибкие кошачьи тела.

В фильме использовались CGI-эффекты. Актеры снимались в костюмах с датчиками движения на костюмах и лицах, а на основе записей создавалась полноценная анимация. А вместо использования костюмов и макияжа тела кошек были обработаны цифровым мехом. В результате произошел так называемый эффект зловещей долины. Чем больше существо или робот похоже на человека, тем оно кажется симпатичней. Однако если сходство необычайно велико, но неполно, персонаж вызывает отвращение и страх. Именно поэтому в фильмах ужасов часто изображают персонажей, похожих на людей: клоун в «Оно», зомби и люди-куклы.

А еще при показе обнаружились ляпы. Например, Джуди Денч в одном из кадров неожиданно появлялась с человеческой рукой, на которой сверкало обручальное кольцо, в то время как все ее тело было покрыто мехом. В результате Universal Pictures начала ускоренными темпами внедрять модифицированную версию уже после первого показа, и это стало нонсенсом.

Так стоит ли смотреть «Кошек»

Но в целом мы пришли к выводу, что мюзикл «Кошки» легко полюбить, особенно если вы: обожаете не только кошечек, но и мадагаскарских тараканов и готовы увидеть их танцующую очеловеченную версию;

вас трудно смутить тем фактом, что одни кошки одеты в штаны, другие — в шубу, третьи расстегивают свою шкуру, а остальные не носят ничего;

в последнее время не испытывали сильных эмоций и готовы их почувствовать любой ценой ;

; любите красивую хореографию и музыку, а мелькающие на экране хвосты и другие части тела вас не смущают;

вас недопугали в детстве, а король ужасов Кинг, по вашему мнению, уже не тот: мюзикл «Кошки» может составить достойную конкуренцию старому доброму «Кладбищу домашних животных»;

нуждаетесь в свежей струе креативности и безумия. Ваша фантазия 100 % заработает на полную катушку. Кстати, Тейлор Свифт в роли кошечки Бомбалурины в фильме просто великолепна. Грациозна, сексуальна, кокетлива. Сами критики подчеркивают, что моменты с ее участием — это лучшие фрагменты мюзикла. Другой вопрос, что появляется она всего на 10 минут из 1 часа 50 минут, сколько длится фильм. Но ведь все мы в детстве давились невкусной манной кашей ради маленькой шоколадной конфетки. Так что можно и чуть-чуть потерпеть.