19 звездных мужчин, которые остаются нашими любимчиками хоть с длинными волосами, хоть с короткими
Нельзя не залюбоваться актерами из этой статьи, независимо от того, кого они играют: ковбоев, королей, оборотней, супергероев, романтичных водителей автобусов или грабителей банков. Они меняют образы как перчатки, и лишь одно остается неизменным: наше сердце начинает биться чаще каждый раз, когда мы наблюдаем за их мастерством перевоплощения — и на экране, и в жизни.
Мы в AdMe.ru питаем особенную слабость к паре-тройке мужчин из этого списка (но не скажем, к кому именно). Уверены, что и вы не устоите.
Брэд Питт
Джейсон Момоа
Колин Фаррелл
Гаспар Ульель
Джесси Спенсер
Вигго Мортенсен
Джо Манганьелло
Том Круз
Чарли Ханнэм
Том Хиддлстон
Крис Хемсворт
Джош Холлоуэй
Дэниел Рэдклифф
Адам Драйвер
Мэттью Макконахи
Орландо Блум
Кристиан Бейл
Тейлор Лотнер
Джаред Лето
А вам нравятся длинные волосы у мужчин?
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