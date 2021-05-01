19 звездных мужчин, которые остаются нашими любимчиками хоть с длинными волосами, хоть с короткими

Нельзя не залюбоваться актерами из этой статьи, независимо от того, кого они играют: ковбоев, королей, оборотней, супергероев, романтичных водителей автобусов или грабителей банков. Они меняют образы как перчатки, и лишь одно остается неизменным: наше сердце начинает биться чаще каждый раз, когда мы наблюдаем за их мастерством перевоплощения — и на экране, и в жизни.