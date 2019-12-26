19 звезд, которых знает весь мир, но все забыли, как они выглядели в молодости
В каждом уголке Земли наверняка знают Джека Николсона, Клинта Иствуда или Бетти Уайт — их лица уже десятки лет мелькают в любимых всеми фильмах. Однако вспомнить этих звезд в молодости практически невозможно. Ведь даже в «Сиянии», которому через полгода стукнет ровно 40 лет, Джеку Николсону было уже 42 года. А видели ли вы его в возрасте 25 лет?
Мы в AdMe.ru подобрали фото 19 знаменитостей в молодости и в зрелом возрасте, в котором мы их и запомнили.
1. Глория Стюарт
2. Морган Фримен
3. Фрэнсис Макдорманд
4. Энтони Хопкинс
5. Дайан Китон
6. Кристофер Ллойд
7. Ванесса Редгрейв
8. Дастин Хоффман
9. Марта Стюарт
10. Алек Болдуин
11. Эмма Томпсон
12. Марлон Брандо
13. Джефф Бриджес
14. Виола Дэвис
15. Клинт Иствуд
16. Джейми Ли Кертис
17. Чак Норрис
18. Бетти Уайт
19. Джек Николсон
Каких еще звезд вы не можете вспомнить в молодом возрасте?
Фото на превью Capital Pictures / EAST NEWS