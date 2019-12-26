19 звезд, которых знает весь мир, но все забыли, как они выглядели в молодости

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В каждом уголке Земли наверняка знают Джека Николсона, Клинта Иствуда или Бетти Уайт — их лица уже десятки лет мелькают в любимых всеми фильмах. Однако вспомнить этих звезд в молодости практически невозможно. Ведь даже в «Сиянии», которому через полгода стукнет ровно 40 лет, Джеку Николсону было уже 42 года. А видели ли вы его в возрасте 25 лет?