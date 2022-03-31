19 звезд, которые вышли в свет с любимыми мамами. И теперь мы точно знаем, в кого они такие клевые
Как правило, знаменитости появляются на красных дорожках каких-либо громких мероприятий в одиночку или со своими вторыми половинками. И гораздо реже с родителями. Поэтому каждый такой выход привлекает особенное внимание поклонников и фотокорреспондентов, так как можно наглядно сравнить старшее и младшее поколения.
Мы в AdMe.ru в этот раз отыскали фотографии известных артистов, на которых они запечатлены со своими мамами. Теперь нам понятно, в кого такие красивые Дженнифер Лопес и Джордж Клуни.
Николь Кидман со своей мамой Джанель Энн Кидман
Джордж Клуни и его мама Нина Брюс
Бейонсе с мамой Тиной Ноулз
Леди Гага и ее мама Синтия Джерманотта
Колин Фаррелл с мамой Ритой Фаррелл
Ариана Гранде и ее мама Джоан Гранде
Дженнифер Лопес и ее мама Гваделупе Родригес
Зендея с мамой Клэр Штёрмер
Лупита Нионго с мамой Дороти Нионго
Хлоя Грейс Морец с мамой Тери Дьюк Морец
Селена Гомес и ее мама Мэнди Тифи
Джастин Тимберлейк с мамой Линн Харлесс
Кэти Перри и ее мама Мэри Перри
Хоакин Феникс и его мама Арлин Феникс
Ева Лонгория и ее мама Элла Ева Мирелес
Том Круз со своей мамой Мэри Ли Мейпотер
Тейлор Свифт с мамой Андреа Свифт
Кейт Бланшетт и ее мама Джун Бланшетт
Джона Хилл с мамой Шэрон Лин Чалкин
Кто из этих знаменитостей имеет общие черты со своей мамой?
AdMe/Кино/19 звезд, которые вышли в свет с любимыми мамами. И теперь мы точно знаем, в кого они такие клевые
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