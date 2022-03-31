19 звезд, которые вышли в свет с любимыми мамами. И теперь мы точно знаем, в кого они такие клевые

Как правило, знаменитости появляются на красных дорожках каких-либо громких мероприятий в одиночку или со своими вторыми половинками. И гораздо реже с родителями. Поэтому каждый такой выход привлекает особенное внимание поклонников и фотокорреспондентов, так как можно наглядно сравнить старшее и младшее поколения.

Мы в AdMe.ru в этот раз отыскали фотографии известных артистов, на которых они запечатлены со своими мамами. Теперь нам понятно, в кого такие красивые Дженнифер Лопес и Джордж Клуни.

Николь Кидман со своей мамой Джанель Энн Кидман

Джордж Клуни и его мама Нина Брюс

Бейонсе с мамой Тиной Ноулз

Леди Гага и ее мама Синтия Джерманотта

Колин Фаррелл с мамой Ритой Фаррелл

Ариана Гранде и ее мама Джоан Гранде

Дженнифер Лопес и ее мама Гваделупе Родригес

Зендея с мамой Клэр Штёрмер

Лупита Нионго с мамой Дороти Нионго

Хлоя Грейс Морец с мамой Тери Дьюк Морец

Селена Гомес и ее мама Мэнди Тифи

Джастин Тимберлейк с мамой Линн Харлесс

Кэти Перри и ее мама Мэри Перри

Хоакин Феникс и его мама Арлин Феникс

Ева Лонгория и ее мама Элла Ева Мирелес

Том Круз со своей мамой Мэри Ли Мейпотер

Тейлор Свифт с мамой Андреа Свифт

Кейт Бланшетт и ее мама Джун Бланшетт

Джона Хилл с мамой Шэрон Лин Чалкин