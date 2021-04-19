19 звезд, которые божественно хороши даже без тонны косметики
Обычно мы видим звезд на красной дорожке и в кино. На обложках журналов они выглядят неотразимо благодаря умелым рукам визажистов и работе фотографов. А что насчет их настоящих лиц, скрытых под слоем тона и пудры? Фото знаменитостей в естественном образе можно найти в инстаграме.
Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядят звезды при параде и в жизни, без идеального макияжа и укладки. Вывод в пользу девушек: на них и без тонны косметики оборачивались бы на улице.
Марго Робби
Эмбер Херд
Аня Чалотра
Джулия Робертс
Эмма Коррин
Кара Делевинь
Мерьем Узерли
Селена Гомес
Эмилия Кларк
Энн Хэтэуэй
Аня Тейлор-Джой
Шакира
Натали Портман
Лейтон Мистер
Леди Гага
Холзи
Хейли Бибер
Флоренс Пью
Ирина Шейк
У кого, по-вашему, самые красивые природные данные?
Фото на превью KILPIN / MEGA / Eastnews.ru, amberheard / Instagram
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