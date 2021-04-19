19 звезд, которые божественно хороши даже без тонны косметики

Обычно мы видим звезд на красной дорожке и в кино. На обложках журналов они выглядят неотразимо благодаря умелым рукам визажистов и работе фотографов. А что насчет их настоящих лиц, скрытых под слоем тона и пудры? Фото знаменитостей в естественном образе можно найти в инстаграме.