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19 звезд, которые божественно хороши даже без тонны косметики

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Обычно мы видим звезд на красной дорожке и в кино. На обложках журналов они выглядят неотразимо благодаря умелым рукам визажистов и работе фотографов. А что насчет их настоящих лиц, скрытых под слоем тона и пудры? Фото знаменитостей в естественном образе можно найти в инстаграме.

Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядят звезды при параде и в жизни, без идеального макияжа и укладки. Вывод в пользу девушек: на них и без тонны косметики оборачивались бы на улице.

Марго Робби

Эмбер Херд

Аня Чалотра

Джулия Робертс

Эмма Коррин

Кара Делевинь

Мерьем Узерли

Селена Гомес

Эмилия Кларк

Энн Хэтэуэй

Аня Тейлор-Джой

Шакира

Натали Портман

Лейтон Мистер

Леди Гага

Холзи

Хейли Бибер

Флоренс Пью

Ирина Шейк

У кого, по-вашему, самые красивые природные данные?

Фото на превью KILPIN / MEGA / Eastnews.ru, amberheard / Instagram
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