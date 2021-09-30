19 звезд, которые не скрывают седину, а, наоборот, гордятся ею
По статистике, больше половины мужчин и женщин начинают седеть на четвертом десятке. А после 50 лет волосы белеют уже у 95 % людей. Причем от пола зависит только зона: у мужчин начинают седеть в первую очередь виски, у женщин — волосы у лба. Появление белых прядок — явление вполне естественное, но относиться к седине как к норме общество пока еще только учится.
Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся звездами из нашей подборки, которые ни капли не стесняются седых волос и считают, что они прекрасно смотрятся даже на красной дорожке.
Шарлиз Терон
Дженнифер Лопес
Деми Мур
Том Хэнкс
Сальма Хайек
Энди Макдауэлл
Шэрон Стоун
Королева Летиция
Джейн Фонда
Кэти Холмс
Кайл Маклахлен
Элизабет Хёрли
Рита Морено
Джоди Фостер
Дайан Китон
Кейт Мосс
Хилари Бертон
Рейчел Макадамс
Дэнни Де Вито
А как вы относитесь к седине?
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