19 звезд, которые не скрывают седину, а, наоборот, гордятся ею

По статистике, больше половины мужчин и женщин начинают седеть на четвертом десятке. А после 50 лет волосы белеют уже у 95 % людей. Причем от пола зависит только зона: у мужчин начинают седеть в первую очередь виски, у женщин — волосы у лба. Появление белых прядок — явление вполне естественное, но относиться к седине как к норме общество пока еще только учится.