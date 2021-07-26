19 знаменитых мужчин, которые в молодости были так чертовски хороши, что глаз не оторвать
Знаменитости усердно следят за собой и даже в 50—60—70 лет остаются подтянутыми и привлекательными. Что уж говорить об их внешности в молодости. Многие были так хороши, что не насмотреться.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели 19 звездных мужчин, когда были моложе. И Марк Руффало и Дэниел Крейг уже успели украсть наши сердечки.
Марк Руффало
Дэниел Дэй-Льюис
Бен Стиллер
Иэн Глен
Билл Найи
Гэри Олдмен
Питер Макникол
Дик Ван Дайк
Тим Рот
Тед Дэнсон
Саймон Пегг
Мартин Скорсезе
Кристофер Пламмер
Майкл Рукер
Кейси Аффлек
Кирк Дуглас
Клайв Оуэн
Ричард Армитидж
Дэниел Крейг
Как по-вашему, кто был особенно хорош в молодости, а кого годы, наоборот, украсили?
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