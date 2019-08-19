19 знаменитых красавиц, которые не пытаются казаться идеальными
Чтобы выглядеть ослепительно на экране и светских мероприятиях, знаменитостям приходится обращаться за помощью к команде специалистов: стилистам, парикмахерам и, конечно, визажистам. Но на своих страничках в соцсетях звездные красавицы совсем не прочь показать себя и без всяких прикрас.
AdMe.ru отправился в путешествие по инстаграм-аккаунтам селебрити и узнал, что многие из них не просто любят фотографироваться без макияжа, но при этом еще и не пытаются казаться лучше, чем есть. Они не скрывают морщинки и следы усталости на лице, не выбирают удачных ракурсов, не накладывают тонны фильтров и за свою честность получают тысячи лайков и комплиментов от поклонников.
1. Шэрон Стоун
2. Эванджелин Лилли
3. Эми Шумер
4. Элизабет Бэнкс
5. Зои Салдана
6. Мишель Пфайффер
7. Эль Фэннинг
8. Керри Вашингтон
9. Кристен Белл
10. Джада Пинкетт-Смит
11. Джессика Бил
12. Лиза Кудроу
13. Джессика Симпсон
14. Дженнифер Лав Хьюитт
15. Кристина Риччи
16. Кэтрин Хайгл
17. Ева Мендес
18. Дакота Фэннинг
19. Мадонна
Вы часто выходите из дома без косметики? Или стараетесь хотя бы слегка накраситься, даже если отправляетесь в ближайший магазин?
Фото на превью LCLA / Broadimage / Broad Image / East News, lisakudrow / Instagram