19 знаменитых красавиц, которые не пытаются казаться идеальными

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Чтобы выглядеть ослепительно на экране и светских мероприятиях, знаменитостям приходится обращаться за помощью к команде специалистов: стилистам, парикмахерам и, конечно, визажистам. Но на своих страничках в соцсетях звездные красавицы совсем не прочь показать себя и без всяких прикрас.

AdMe.ru отправился в путешествие по инстаграм-аккаунтам селебрити и узнал, что многие из них не просто любят фотографироваться без макияжа, но при этом еще и не пытаются казаться лучше, чем есть. Они не скрывают морщинки и следы усталости на лице, не выбирают удачных ракурсов, не накладывают тонны фильтров и за свою честность получают тысячи лайков и комплиментов от поклонников.