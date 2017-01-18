19 знаменитых актеров в начале карьеры и сейчас
Время невозможно повернуть вспять. И порой зрители спешат отыскать на лице знаменитости морщинку. Но если немного присмотреться, то можно заметить, что зрелая красота и мудрый взгляд наполняют роли особым очарованием.
Команда AdMe.ru восхищается талантом любимых актеров, которые с возрастом становятся только круче.
Кристофер Ллойд
«Пролетая над гнездом кукушки» (1975) — «Как раз под Рождество» (2015)
Дайан Китон
«Крестный отец» (1972) — «А вот и она» (2014)
Колин Фёрт
«Другая страна» (1984) — «Kingsman: Секретная служба» (2015)
Сальма Хайек
«Горбун из Нотр-Дама» (1997) — «Как заниматься любовью по-английски» (2014)
Дэнни Де Вито
«Пролетая над гнездом кукушки» (1975) — «Такса» (2016)
Жюльет Бинош
«Английский пациент» (1996) — «Зильс-Мария» (2014)
Морган Фриман
«Брубейкер» (1980) — «Падение Лондона» (2016)
Шэрон Стоун
«Копи царя Соломона» (1985) — «Агент Икс» (2015)
Бенедикт Камбербэтч
«Бархатные ножки» (2002) — «Доктор Стрэндж» (2016)
Софи Марсо
«Бум» (1980) — «Хочешь или нет?» (2014)
Мэл Гибсон
«Безумный Макс» (1979) — «Кровный отец» (2016)
Одри Тоту
«Амели» (2001) — «Одиссея» (2016), роль жены Жака-Ива Кусто
Джон Траволта
«Бриолин» (1978) — «Жизнь на грани» (2015)
Сандра Буллок
«Лаки / Шансы» (1990) — «Гравитация» (2013)
Дензел Вашингтон
«Точная копия» (1981) — «Великолепная семерка» (2016)
Мэрил Стрип
«Охотник на оленей» (1978) — «Флоренс Фостер Дженкинс» (2016)
Джеки Чан
«Бесстрашная гиена» (1979) — «По следу» (2016)
Сигурни Уивер
«Чужой» (1979) — «Исход: Цари и боги» (2014)
Брюс Уиллис
«Полиция Майами» (1984) — «Крепкий орешек — 4» (2013)
Фото на превью Universal Pictures, BBC Films