19 знаменитых актеров в начале карьеры и сейчас

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Время невозможно повернуть вспять. И порой зрители спешат отыскать на лице знаменитости морщинку. Но если немного присмотреться, то можно заметить, что зрелая красота и мудрый взгляд наполняют роли особым очарованием.

Команда AdMe.ru восхищается талантом любимых актеров, которые с возрастом становятся только круче.