19 знаменитых актеров в начале карьеры и сейчас

Время невозможно повернуть вспять. И порой зрители спешат отыскать на лице знаменитости морщинку. Но если немного присмотреться, то можно заметить, что зрелая красота и мудрый взгляд наполняют роли особым очарованием.

Команда AdMe.ru восхищается талантом любимых актеров, которые с возрастом становятся только круче.

Кристофер Ллойд

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975) — «Как раз под Рождество» (2015)

Дайан Китон

«Крестный отец» (1972) — «А вот и она» (2014)

Колин Фёрт

«Другая страна» (1984) — «Kingsman: Секретная служба» (2015)

Сальма Хайек

«Горбун из Нотр-Дама» (1997) — «Как заниматься любовью по-английски» (2014)

Дэнни Де Вито

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975) — «Такса» (2016)

Жюльет Бинош

«Английский пациент» (1996) — «Зильс-Мария» (2014)

Морган Фриман

«Брубейкер» (1980) — «Падение Лондона» (2016)

Шэрон Стоун

«Копи царя Соломона» (1985) — «Агент Икс» (2015)

Бенедикт Камбербэтч

«Бархатные ножки» (2002) — «Доктор Стрэндж» (2016)

Софи Марсо

«Бум» (1980) — «Хочешь или нет?» (2014)

Мэл Гибсон

«Безумный Макс» (1979) — «Кровный отец» (2016)

Одри Тоту

«Амели» (2001) — «Одиссея» (2016), роль жены Жака-Ива Кусто

Джон Траволта

«Бриолин» (1978) — «Жизнь на грани» (2015)

Сандра Буллок

«Лаки / Шансы» (1990) — «Гравитация» (2013)

Дензел Вашингтон

«Точная копия» (1981) — «Великолепная семерка» (2016)

Мэрил Стрип

«Охотник на оленей» (1978) — «Флоренс Фостер Дженкинс» (2016)

Джеки Чан

«Бесстрашная гиена» (1979) — «По следу» (2016)

Сигурни Уивер

«Чужой» (1979) — «Исход: Цари и боги» (2014)

Брюс Уиллис

«Полиция Майами» (1984) — «Крепкий орешек 4» (2013)

Фото на превью Universal Pictures, BBC Films

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