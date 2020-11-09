19 ярчайших пар за всю историю кино, любоваться которыми можно вечно

Профессиональный актер способен мастерски изобразить всевозможные чувства и эмоции, и любовь не исключение. Но не всегда даже опытные кинозвезды могут создать такой тандем, которому поверил бы зритель. Каждый из нас назовет пару-тройку примеров из кино, когда химия между героями не ощущалась. И, напротив, если партнеры прочувствовали друг друга, то зритель не может глаз отвести от их персонажей.

Мы в AdMe.ru вспомнили самые яркие пары из мира кино, начиная с прошлого века, чтобы еще разок полюбоваться ими.

Ретт и Скарлетт («Унесенные ветром», 1939)

Кларк Гейбл и Вивьен Ли олицетворили пару из легендарного произведения Маргарет Митчелл. Сама писательница одобрила кандидатуру на главную женскую роль, а вот Ретт Батлер мог быть другим: роль предлагалась Гэри Куперу, но тот отверг ее.

Холли и Пол («Завтрак у Тиффани», 1961)

Фильм значительно повлиял на поп-культуру: образ Одри Хепберн в черном платье по сей день пытаются скопировать модницы, саундтрек «Moon River» вошел в топ лучших песен XX века, а за сценой поцелуя главных героев под дождем и сейчас зрители наблюдают затаив дыхание.

Ги и Женевьева («Шербурские зонтики», 1964)

История обреченной любви молодых людей мало кого оставляет равнодушным. Особенно если их играют красивейшие актеры: Катрин Денев и Нино Кастельнуово. Режиссер небезызвестного «Ла-Ла Ленда» рассказал, что на идею фильма его вдохновили именно «Шербурские зонтики».

Ромео и Джульетта («Ромео и Джульетта», 1968)

Эту экранизацию бессмертного произведения Шекспира о двух влюбленных подростках по праву считают лучшей. Оливия Хасси и Леонард Уайтинг сумели сыграть чувства так, что им невозможно было не поверить.

Жан-Поль и Марианна («Бассейн», 1969)

Роми Шнайдер и Ален Делон одно время состояли в отношениях в реальной жизни, однако на момент съемок в фильме уже расстались. Но этот факт не помешал им профессионально сыграть влюбленных и стать культовой кинопарой французского кинематографа.

Элиа и Лиза («Укрощение строптивого», 1980)

Романтическая история городской красавицы и грубияна-фермера любима многими зрителями, а тандем Орнеллы Мути и Адриано Челентано оказался настолько гармоничным, что они еще раз сыграли пару в фильме «Безумно влюбленный».

Эдвард и Джейн («Джейн Эйр», 1983)

Тимоти Далтон, исполнивший роль Эдварда Рочестера, считает, что снялся в лучшей версии среди экранизаций бессмертного произведения Шарлотты Бронте. И у нас нет оснований оспаривать его мнение, ведь его дуэт с Зилой Кларк был на высоте.

Джон и Элизабет («Девять с половиной недель», 1986)

На главную женскую роль в этом фильме претендовала Деми Мур, но режиссер счел, что ее типаж не подходит для этого персонажа. Так Ким Бейсингер составила в кадре пару Микки Рурку и они стали культовой кинопарой.

Сэм и Молли («Привидение», 1990)

Патрик Суэйзи в роли простого любящего парня и Деми Мур с мальчишеской стрижкой по праву считаются одной из красивейших пар мира кино, а сцена с глиной стала легендарной. Очень сложно представить других актеров на месте этих героев.

Хитклифф и Кэти («Грозовой перевал», 1992)

Роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» экранизировался неоднократно, но многие зрители считают лучшим вариантом тот, где влюбленных с необузданными характерами блестяще изобразили Рэйф Файнс и Жюльет Бинош.

Макс и Лиза («Квартира», 1996)

Монике Беллуччи и Венсану Касселю не пришлось особенно перевоплощаться, чтобы сыграть влюбленных, потому что они таковыми уже являлись. Актеры познакомились на съемках именно этого фильма, после чего долгое время были одной из красивейших пар среди звезд.

Джек и Роза («Титаник», 1997)

Список самых романтичных пар мира кино был бы неполным без Джека и Розы в исполнении Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. А после выхода фильма каждая уважающая себя девушка-тинейджер должна была купить майку с изображением этой пары.

Нео и Тринити («Матрица», 1999)

Киану Ривза и Керри-Энн Мосс в фильме «Матрица» по праву можно считать самой эффектной парой влюбленных мира кино: они носят черное, владеют боевыми искусствами и отлично смотрятся вместе.

Дэвид и София («Ванильное небо», 2001)

По сюжету фильма герой Тома Круза без памяти влюбляется в героиню Пенелопы Крус. И можно предположить, что эта роль далась ему несложно, ведь во время съемок в фильме между актерами завязались отношения, которые продлились 3 года.

Джоэл и Клементина («Вечное сияние чистого разума», 2004)

Кейт Уинслет назвала этот фильм своим любимым из тех, в которых она снималась. И не напрасно, ведь ее героиня составила достойную партию герою Джима Керри и их пара смотрелась весьма гармонично.

Джон и Джейн («Мистер и миссис Смит», 2005)

Когда два самых горячих актера современности играют супружескую пару, от них невозможно отвести глаз. Немудрено, что фильм, в котором столько страсти, положил начало отношениям актеров.

Том и Саммер («500 дней лета», 2009)

Несмотря на то что лента не является типичной историей о двух влюбленных, экранный союз героев Джозефа Гордона-Левитта и Зоуи Дешанель стал эталонным. Зритель может легко идентифицировать себя с ними, ведь актеры похожи на простых ребят из соседнего двора.

Аче и Баби («Три метра над уровнем неба», 2010)

Когда вышел фильм, только живя в танке кто-то мог пропустить восторженные вздохи по поводу его романтической составляющей. Миллионы девушек мгновенно записали фильм в свои любимые во многом благодаря Марио Касасу и Марии Вальверде.

Себастьян и Миа («Ла-Ла Ленд», 2016)

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» вышел на экраны не так давно, но уже можно с полной уверенностью говорить о том, что сыгранные Райаном Гослингом и Эммой Стоун возлюбленные пополнили фонд самых ярких пар мирового кинематографа.