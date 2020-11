19 ярчайших пар за всю историю кино, любоваться которыми можно вечно

Ретт и Скарлетт («Унесенные ветром», 1939)

Холли и Пол («Завтрак у Тиффани», 1961)

Ги и Женевьева («Шербурские зонтики», 1964)

Ромео и Джульетта («Ромео и Джульетта», 1968)

Жан-Поль и Марианна («Бассейн», 1969)

Элиа и Лиза («Укрощение строптивого», 1980)

Эдвард и Джейн («Джейн Эйр», 1983)

Джон и Элизабет («Девять с половиной недель», 1986)

Сэм и Молли («Привидение», 1990)

Хитклифф и Кэти («Грозовой перевал», 1992)

Макс и Лиза («Квартира», 1996)

Джек и Роза («Титаник», 1997)

Нео и Тринити («Матрица», 1999)

Дэвид и София («Ванильное небо», 2001)

Джоэл и Клементина («Вечное сияние чистого разума», 2004)

Джон и Джейн («Мистер и миссис Смит», 2005)

Том и Саммер («500 дней лета», 2009)

Аче и Баби («Три метра над уровнем неба», 2010)

Себастьян и Миа («Ла-Ла Ленд», 2016)

Фото на превью Gone with the Wind / MGM