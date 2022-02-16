19 советских актрис, которые сегодня могли бы легко соответствовать эталонам красоты Голливуда

Оказывается, не так сложно представить в главных ролях известных голливудских блокбастеров советских актрис. Талантом, привлекательностью и харизмой они в любом возрасте успешно могут соперничать с современными звездами «фабрики грез». Не зря девушки и женщины того времени просили сделать им такую же прическу и макияж, как у героинь фильмов производства СССР, которые их поражали.