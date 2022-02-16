19 советских актрис, которые сегодня могли бы легко соответствовать эталонам красоты Голливуда
Оказывается, не так сложно представить в главных ролях известных голливудских блокбастеров советских актрис. Талантом, привлекательностью и харизмой они в любом возрасте успешно могут соперничать с современными звездами «фабрики грез». Не зря девушки и женщины того времени просили сделать им такую же прическу и макияж, как у героинь фильмов производства СССР, которые их поражали.
Мы в AdMe.ru с наслаждением составляли эту подборку, как лишнее доказательство того, что красота не имеет ни временных рамок, ни земных границ.
Дженнифер Лопес и Тамара Шакирова
Моника Беллуччи и Анна Самохина
Софи Тернер и Светлана Крючкова
Дженнифер Лоуренс и Наталья Фатеева
Роузи Хантингтон-Уайтли и Галина Польских
Эмма Стоун и Яна Поплавская
Аманда Сейфрид и Светлана Немоляева
Лейтон Мистер и Валентина Малявина
Эмбер Херд и Светлана Савелова
Шарлиз Терон и Алиса Фрейндлих
Сирша Ронан и Лина Бракните
Дженнифер Моррисон и Ирина Муравьева
Кэтрин Зета-Джонс и Люсьена Овчинникова
Риз Уизерспун и Надежда Румянцева
Мерил Стрип и Ирина Мирошниченко
Аня Тейлор-Джой и Галина Беляева
Кристен Стюарт и Людмила Чурсина
Кира Найтли и Татьяна Самойлова
Николь Кидман и Маргарита Терехова
Кого из советских актрис, по вашему мнению, легко представить в современных голливудских фильмах?
Фото на превью Emma / Working Title Films, Мой ласковый и нежный зверь / Мосфильм
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