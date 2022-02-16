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19 советских актрис, которые сегодня могли бы легко соответствовать эталонам красоты Голливуда

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Оказывается, не так сложно представить в главных ролях известных голливудских блокбастеров советских актрис. Талантом, привлекательностью и харизмой они в любом возрасте успешно могут соперничать с современными звездами «фабрики грез». Не зря девушки и женщины того времени просили сделать им такую же прическу и макияж, как у героинь фильмов производства СССР, которые их поражали.

Мы в AdMe.ru с наслаждением составляли эту подборку, как лишнее доказательство того, что красота не имеет ни временных рамок, ни земных границ.

Дженнифер Лопес и Тамара Шакирова

Моника Беллуччи и Анна Самохина

Софи Тернер и Светлана Крючкова

Дженнифер Лоуренс и Наталья Фатеева

Роузи Хантингтон-Уайтли и Галина Польских

Эмма Стоун и Яна Поплавская

Аманда Сейфрид и Светлана Немоляева

Лейтон Мистер и Валентина Малявина

Эмбер Херд и Светлана Савелова

Шарлиз Терон и Алиса Фрейндлих

Сирша Ронан и Лина Бракните

Дженнифер Моррисон и Ирина Муравьева

Кэтрин Зета-Джонс и Люсьена Овчинникова

Риз Уизерспун и Надежда Румянцева

Мерил Стрип и Ирина Мирошниченко

Аня Тейлор-Джой и Галина Беляева

Кристен Стюарт и Людмила Чурсина

Кира Найтли и Татьяна Самойлова

Николь Кидман и Маргарита Терехова

Кого из советских актрис, по вашему мнению, легко представить в современных голливудских фильмах?

Фото на превью Emma / Working Title Films, Мой ласковый и нежный зверь / Мосфильм
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