19 снимков, показывающих, как изменились известные фильмы после добавления спецэффектов

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Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько далеко шагнул современный кинематограф? Без сомнений, спецэффекты открыли новую главу в его истории. И, готовы спорить, вы не всегда отличаете, в какой сцене их использовали, а в какой — нет. Давайте проверим!

AdMe.ru решил устроить вам небольшой тест и подготовил 19 кадров «до» и «после». Посмотрим, какие из них покажутся вам самыми неожиданными.

19. Аквамен

18. Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

17. Книга джунглей

16. Щелкунчик и 4 королевства

15. Большой и добрый великан

14. Мрачные тени

13. Мстители: Война бесконечности

12. Оз: Великий и Ужасный

11. 300 спартанцев: Расцвет империи

10. Kingsman: Секретная служба

9. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

8. Черная Пантера

7. Планета обезьян: Революция

6. Форма воды

5. Варкрафт

4. Малефисента

3. Люди Икс: Дни минувшего будущего

2. Аквамен

1. Звездные войны: Пробуждение силы

Пора обсудить результаты в комментариях! И не забудьте поделиться статьей с другом, который любит спецэффекты.

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