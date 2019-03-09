19 снимков, показывающих, как изменились известные фильмы после добавления спецэффектов
Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько далеко шагнул современный кинематограф? Без сомнений, спецэффекты открыли новую главу в его истории. И, готовы спорить, вы не всегда отличаете, в какой сцене их использовали, а в какой — нет. Давайте проверим!
AdMe.ru решил устроить вам небольшой тест и подготовил 19 кадров «до» и «после». Посмотрим, какие из них покажутся вам самыми неожиданными.
19. Аквамен
18. Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
17. Книга джунглей
16. Щелкунчик и 4 королевства
15. Большой и добрый великан
14. Мрачные тени
13. Мстители: Война бесконечности
12. Оз: Великий и Ужасный
11. 300 спартанцев: Расцвет империи
10. Kingsman: Секретная служба
9. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
8. Черная Пантера
7. Планета обезьян: Революция
6. Форма воды
5. Варкрафт
4. Малефисента
3. Люди Икс: Дни минувшего будущего
2. Аквамен
1. Звездные войны: Пробуждение силы
Пора обсудить результаты в комментариях! И не забудьте поделиться статьей с другом, который любит спецэффекты.
Фото на превью Dawn of the Planet of the Apes / 20th Century Fox