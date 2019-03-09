19 снимков, показывающих, как изменились известные фильмы после добавления спецэффектов

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Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько далеко шагнул современный кинематограф? Без сомнений, спецэффекты открыли новую главу в его истории. И, готовы спорить, вы не всегда отличаете, в какой сцене их использовали, а в какой — нет. Давайте проверим!