19 школьников из кино и сериалов, которых сыграли отнюдь не подростки. Посмотрите, как они должны были выглядеть

Нередко в фильмах и сериалах взрослые актеры играют школьников, которым по сюжету не более 15–17 лет. И даже если исполнитель роли подростка сам не так уж и давно окончил учебное заведение, все равно зрители порой улавливают несоответствие между внешностью героя и его возрастом. Однако могут закрыть глаза на этот факт, если речь идет о талантливой актерской игре.

Мы в AdMe.ru воспользовались приложением FaceApp и выяснили, как бы выглядели киношные подростки, если бы исполнители ролей были немного моложе.

Олив — Эмма Стоун («Отличница легкого поведения»)

Эмма Стоун сыграла 17-летнюю старшеклассницу, когда ей было около 22 лет.

Розали — Никки Рид («Сумерки»)

С учетом того что Розали ходит в школу, можно предположить, что вампиром она стала примерно в 17-летнем возрасте. Актрисе же было около 20, когда она снялась в 1-й части франшизы.

Джон — Джесси Меткалф («Сдохни, Джон Такер!»)

Актеру было примерно 28 лет, когда он исполнил роль главного красавчика школы.

Кэрри — Ариэль Кеббел («Сдохни, Джон Такер!»)

В этой же картине в роли старшеклассницы предстала 21-летняя Ариэль Кеббел.

Рейчел — Линдси Лохан («Крутая Джорджия»)

Линдси было уже около 21 года, когда она сыграла девушку-тинейджера.

Виктория — Тара Рид («Американский пирог»)

В культовой комедии о старшеклассниках актриса сыграла, когда ей было около 24 лет.

Чарли — Зак Эфрон («Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда»)

По сюжету фильма персонаж только заканчивает школу. А актеру было примерно 23 года.

Кристин — Сирша Ронан («Леди Берд»)

В 24 года Сирша сыграла старшеклассницу. В начале фильма ей 17 лет.

Зак — Фредди Принц («Это все она»)

23-летний Фредди исполнил роль школьника, который готовится к выпускному.

Одри — Шерилин Фенн («Твин Пикс»)

Актриса сыграла старшеклассницу Одри Хорн, когда ей было около 25 лет.

Нейт — Джейкоб Элорди («Эйфория»)

В 1-м сезоне сериала актер появился в 22 года. Его герой — учащийся старших классов.

Джессика — Рейчел Макадамс («Цыпочка»)

В 24 года актриса засветилась в фильме «Цыпочка», где сыграла школьницу-чирлидершу.

Тайлер — Ченнинг Тейтум («Шаг вперед»)

26-летний актер сыграл несовершеннолетнего хулигана с талантом к танцам.

Тайлер — Майкл Тревино («Дневники вампира»)

Харизматичного игрока школьной футбольной команды играл 24-летний актер.

Серена — Блейк Лайвли («Сплетница»)

Актриса исполнила роль 16-летней школьницы, когда ей было 20 лет.

Блэр — Лейтон Мистер («Сплетница»)

Коллеге Блейк Лайвли по съемочной площадке было около 21 года на момент выхода 1-го сезона. Ее же героине было 16.

Тейт — Эван Питерс («Американская история ужасов»)

В 24 года Эван Питерс сыграл тинейджера-призрака в 1-м сезоне популярного сериала.

Клэй — Дилан Миннетт («13 причин почему»)

Дилану был уже 21 год, когда он исполнил роль старшеклассника.

Баффи — Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»)

Актрисе было около 20 лет, когда она сыграла 15-летнюю истребительницу вампиров.