19 школьников из кино и сериалов, которых сыграли отнюдь не подростки. Посмотрите, как они должны были выглядеть
Нередко в фильмах и сериалах взрослые актеры играют школьников, которым по сюжету не более 15–17 лет. И даже если исполнитель роли подростка сам не так уж и давно окончил учебное заведение, все равно зрители порой улавливают несоответствие между внешностью героя и его возрастом. Однако могут закрыть глаза на этот факт, если речь идет о талантливой актерской игре.
Мы в AdMe.ru воспользовались приложением FaceApp и выяснили, как бы выглядели киношные подростки, если бы исполнители ролей были немного моложе.
Олив — Эмма Стоун («Отличница легкого поведения»)
Розали — Никки Рид («Сумерки»)
С учетом того что Розали ходит в школу, можно предположить, что вампиром она стала примерно в 17-летнем возрасте. Актрисе же было около 20, когда она снялась в 1-й части франшизы.
Джон — Джесси Меткалф («Сдохни, Джон Такер!»)
Кэрри — Ариэль Кеббел («Сдохни, Джон Такер!»)
В этой же картине в роли старшеклассницы предстала 21-летняя Ариэль Кеббел.
Рейчел — Линдси Лохан («Крутая Джорджия»)
Линдси было уже около 21 года, когда она сыграла девушку-тинейджера.
Виктория — Тара Рид («Американский пирог»)
В культовой комедии о старшеклассниках актриса сыграла, когда ей было около 24 лет.
Чарли — Зак Эфрон («Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда»)
По сюжету фильма персонаж только заканчивает школу. А актеру было примерно 23 года.
Кристин — Сирша Ронан («Леди Берд»)
В 24 года Сирша сыграла старшеклассницу. В начале фильма ей 17 лет.
Зак — Фредди Принц («Это все она»)
Одри — Шерилин Фенн («Твин Пикс»)
Актриса сыграла старшеклассницу Одри Хорн, когда ей было около 25 лет.
Нейт — Джейкоб Элорди («Эйфория»)
Джессика — Рейчел Макадамс («Цыпочка»)
В 24 года актриса засветилась в фильме «Цыпочка», где сыграла школьницу-чирлидершу.
Тайлер — Ченнинг Тейтум («Шаг вперед»)
Тайлер — Майкл Тревино («Дневники вампира»)
Серена — Блейк Лайвли («Сплетница»)
Блэр — Лейтон Мистер («Сплетница»)
Коллеге Блейк Лайвли по съемочной площадке было около 21 года на момент выхода 1-го сезона. Ее же героине было 16.
Тейт — Эван Питерс («Американская история ужасов»)
В 24 года Эван Питерс сыграл тинейджера-призрака в 1-м сезоне популярного сериала.
Клэй — Дилан Миннетт («13 причин почему»)
Дилану был уже 21 год, когда он исполнил роль старшеклассника.
Баффи — Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»)
Как вы думаете, кто должен играть школьников в кино: реальные подростки или же опытные актеры?