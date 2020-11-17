19 примеров, когда в Голливуде решили не заморачиваться с русским языком

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Даже баснословный бюджет фильма не является гарантией того, что все этапы работы над ним будут выполнены тщательно и со всей ответственностью. Когда дело доходит до использования в кинолентах иностранных языков, голливудские режиссеры далеко не всегда прибегают к услугам консультантов, полагаясь, по всей видимости, на свои скромные познания или онлайн-переводчики. А вот зрителям потом приходится утирать слезы, читая названия несуществующих городов, ночных клубов и бессмысленные вывески.

Мы в AdMe.ru выяснили, в каких фильмах русский язык в очередной раз оказался не по зубам голливудским киноделам. А из бонуса вы узнаете, что за кум упоминается в фильме «Матрица».

«Убивая Еву»: вентилятор, ни с места!

«Тик»: лучшее название для сверхтехнологичной брони

«Шакал»: кажется, в названии клуба как минимум не хватает одной буквы

«Доктор Кто»: интересно, что же там заприщется?

«День независимости»: если в Новосйойрске еще можно узнать Новосибирск, то касательно тучи у нас даже нет версий

«Шаг вперед 3D»: когда мы в клубе, мишки танцуют

«Каратель»: что ж, тут все по существу

«Агенты „Щ.И.Т.“»: для переключения языка нажмите Счифт + Алт

«Американский вандал»: а на скейтбордах, видимо, написано «кепка»

«Видоизмененный углерод»: после тяжелого дня почему бы и не зайти в клуб «ДЛФ БЙЖЦ»

«Мистер Бин»: по мнению авторов фильма, на русском название столицы звучит не иначе как НПУЛЦА

«Скорпион»: с бобрами шутки плохи

«Хитмэн»: ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в Муняград

«В плену у космоса»: зачем нанимать консультантов, когда можно просто переключиться на кириллицу

К слову, именно так создатели фильма и поступили. Если набрать эти символы в английской раскладке, то получится: DANGER! Orbit deteriorating («ОПАСНОСТЬ! Изменение орбиты»).

«Превосходство Борна»: они хотя бы попытались

«Мстители»: мать моя ЖДНЩН!

«Элизиум»: слово «калибр» оказалось Голливуду не по зубам

«Звездные врата: SG-1»: после Новосйойрска и Муняграда стоит непременно посетить Впаппвосток

«Напряги извилины»: полный бак газолина, пожалуйста

Бонус: «Матрица». А был ли кум?

Когда главный герой поднимается в квартиру Оракула, на стене лифта отчетливо виднеется загадочная надпись «KУM». Многие особо зоркие русскоязычные зрители задались вопросом, кто же и почему решил увековечить в фильме свою любовь к куму. На самом деле этой надписью Вачовски отдали дань уважения художнице по костюмам Ким Барретт (Kym Barrett), чьей работой были восхищены.