19 примеров, когда в Голливуде решили не заморачиваться с русским языком
Даже баснословный бюджет фильма не является гарантией того, что все этапы работы над ним будут выполнены тщательно и со всей ответственностью. Когда дело доходит до использования в кинолентах иностранных языков, голливудские режиссеры далеко не всегда прибегают к услугам консультантов, полагаясь, по всей видимости, на свои скромные познания или онлайн-переводчики. А вот зрителям потом приходится утирать слезы, читая названия несуществующих городов, ночных клубов и бессмысленные вывески.
Мы в AdMe.ru выяснили, в каких фильмах русский язык в очередной раз оказался не по зубам голливудским киноделам. А из бонуса вы узнаете, что за кум упоминается в фильме «Матрица».
«Убивая Еву»: вентилятор, ни с места!
«Тик»: лучшее название для сверхтехнологичной брони
«Шакал»: кажется, в названии клуба как минимум не хватает одной буквы
«Доктор Кто»: интересно, что же там заприщется?
«День независимости»: если в Новосйойрске еще можно узнать Новосибирск, то касательно тучи у нас даже нет версий
«Шаг вперед 3D»: когда мы в клубе, мишки танцуют
«Каратель»: что ж, тут все по существу
«Агенты „Щ.И.Т.“»: для переключения языка нажмите Счифт + Алт
«Американский вандал»: а на скейтбордах, видимо, написано «кепка»
«Видоизмененный углерод»: после тяжелого дня почему бы и не зайти в клуб «ДЛФ БЙЖЦ»
«Мистер Бин»: по мнению авторов фильма, на русском название столицы звучит не иначе как НПУЛЦА
«Скорпион»: с бобрами шутки плохи
«Хитмэн»: ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в Муняград
«В плену у космоса»: зачем нанимать консультантов, когда можно просто переключиться на кириллицу
- К слову, именно так создатели фильма и поступили. Если набрать эти символы в английской раскладке, то получится: DANGER! Orbit deteriorating («ОПАСНОСТЬ! Изменение орбиты»).
«Превосходство Борна»: они хотя бы попытались
«Мстители»: мать моя ЖДНЩН!
«Элизиум»: слово «калибр» оказалось Голливуду не по зубам
«Звездные врата: SG-1»: после Новосйойрска и Муняграда стоит непременно посетить Впаппвосток
«Напряги извилины»: полный бак газолина, пожалуйста
Бонус: «Матрица». А был ли кум?
- Когда главный герой поднимается в квартиру Оракула, на стене лифта отчетливо виднеется загадочная надпись «KУM». Многие особо зоркие русскоязычные зрители задались вопросом, кто же и почему решил увековечить в фильме свою любовь к куму. На самом деле этой надписью Вачовски отдали дань уважения художнице по костюмам Ким Барретт (Kym Barrett), чьей работой были восхищены.
А вы замечаете подобные оплошности в голливудских фильмах? Какие еще языковые ляпы попадались вам на глаза?