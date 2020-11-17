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19 примеров, когда в Голливуде решили не заморачиваться с русским языком

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Даже баснословный бюджет фильма не является гарантией того, что все этапы работы над ним будут выполнены тщательно и со всей ответственностью. Когда дело доходит до использования в кинолентах иностранных языков, голливудские режиссеры далеко не всегда прибегают к услугам консультантов, полагаясь, по всей видимости, на свои скромные познания или онлайн-переводчики. А вот зрителям потом приходится утирать слезы, читая названия несуществующих городов, ночных клубов и бессмысленные вывески.

Мы в AdMe.ru выяснили, в каких фильмах русский язык в очередной раз оказался не по зубам голливудским киноделам. А из бонуса вы узнаете, что за кум упоминается в фильме «Матрица».

«Убивая Еву»: вентилятор, ни с места!

© Killing Eve / BBC America

«Тик»: лучшее название для сверхтехнологичной брони

© The Tick / Sony Pictures Television

«Шакал»: кажется, в названии клуба как минимум не хватает одной буквы

© The Jackal / Universal Pictures

«Доктор Кто»: интересно, что же там заприщется?

© Doctor Who / BBC Studios

«День независимости»: если в Новосйойрске еще можно узнать Новосибирск, то касательно тучи у нас даже нет версий

© Independence Day / 20th Century Fox

«Шаг вперед 3D»: когда мы в клубе, мишки танцуют

© Step Up 3D / Walt Disney Studios Motion Pictures

«Каратель»: что ж, тут все по существу

© The Punisher / ABC Studios

«Агенты „Щ.И.Т.“»: для переключения языка нажмите Счифт + Алт

© Agents of S.H.I.E.L.D. / ABC Studios

«Американский вандал»: а на скейтбордах, видимо, написано «кепка»

© American Vandal / CBS Television Studios

«Видоизмененный углерод»: после тяжелого дня почему бы и не зайти в клуб «ДЛФ БЙЖЦ»

© Altered Carbon / Skydance Television

«Мистер Бин»: по мнению авторов фильма, на русском название столицы звучит не иначе как НПУЛЦА

© Mr. Bean / Tiger Aspect Productions

«Скорпион»: с бобрами шутки плохи

© Scorpion / CBS Television Studios

«Хитмэн»: ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в Муняград

© Hitman / 20th Century Fox

«В плену у космоса»: зачем нанимать консультантов, когда можно просто переключиться на кириллицу

© Stranded / Moving Pictures Media
  • К слову, именно так создатели фильма и поступили. Если набрать эти символы в английской раскладке, то получится: DANGER! Orbit deteriorating («ОПАСНОСТЬ! Изменение орбиты»).

«Превосходство Борна»: они хотя бы попытались

© The Bourne Supremacy / Universal Pictures

«Мстители»: мать моя ЖДНЩН!

© The Avengers / Marvel Studios

«Элизиум»: слово «калибр» оказалось Голливуду не по зубам

© Elysium / Sony Pictures Releasing

«Звездные врата: SG-1»: после Новосйойрска и Муняграда стоит непременно посетить Впаппвосток

© Stargate SG-1 / MGM Television

«Напряги извилины»: полный бак газолина, пожалуйста

© Get Smart / Warner Bros. Pictures

Бонус: «Матрица». А был ли кум?

© The Matrix / Warner Bros.
  • Когда главный герой поднимается в квартиру Оракула, на стене лифта отчетливо виднеется загадочная надпись «KУM». Многие особо зоркие русскоязычные зрители задались вопросом, кто же и почему решил увековечить в фильме свою любовь к куму. На самом деле этой надписью Вачовски отдали дань уважения художнице по костюмам Ким Барретт (Kym Barrett), чьей работой были восхищены.

А вы замечаете подобные оплошности в голливудских фильмах? Какие еще языковые ляпы попадались вам на глаза?

Фото на превью Killing Eve / BBC America
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