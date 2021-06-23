19 случаев, когда костюмы и предметы реквизита блистали на экране не реже, чем известные актеры

Одежда и реквизит играют не последнюю роль в производстве фильмов. Подходящие костюмы отражают атмосферу эпохи, в которой происходят события, и помогают создавать образы персонажей. Иногда при просмотре ленты у зрителей возникает чувство дежавю, как будто тот или иной наряд они уже где-то видели. И в этом нет ничего странного, ведь по окончании съемок часть реквизита отправляется на студийные склады в ожидании следующей работы. Кинокомпании редко избавляются от дорогостоящих костюмов и украшений.

Мы в AdMe.ru решили внимательно присмотреться к знакомым кинолентам. Вдруг полюбившиеся нам наряды участвуют в съемках ничуть не реже, чем известные актеры?

«Разум и чувства» (1995) — «Полдарк» (2015–2019)

Пошив хорошего исторического костюма требует много времени и денег. Поэтому иногда студии предпочитают задействовать наряды из других постановок, а не изготавливать детали туалета заново. Зеленое платье изначально было сшито для Эммы Томпсон, которая исполняла роль Элинор в экранизации романа «Разум и чувства». А спустя 20 лет вновь появилось на экране в сериале «Полдарк».

«Тайна Эдвина Друда» (2012) — «Виктория» (2016)

Иногда похожие костюмы используются в сериалах. Герои проводят на экране больше времени, а значит, и нарядов им требуется много. И желательно, чтобы все они были разные. Так часть гардероба из телепостановки «Тайна Эдвина Друда» перекочевала в телешоу «Виктория».

«Белль» (2013) — «Куртизанки» (2017–2019)

Хотя биографическая драма «Белль» и сериал «Куртизанки» снимались разными кинокомпаниями, часть нарядов из первой ленты оказалась во второй. В числе самых запоминающихся оказалось роскошное фиолетовое платье, только для «Куртизанок» его немного перешили.

«1939» (2009) — «Вверх и вниз по лестнице» (2010–2012)

Крупные студии располагают собственными складами, где хранятся реквизит и наряды для съемок. Прежде чем заказывать новые платья, костюмеры изучают то, что уже есть в наличии. Поэтому многие повседневные туалеты кочуют из одного произведения в другое. Эта красная кофта была замечена еще как минимум в двух лентах помимо драмы «1939» и сериала «Вверх и вниз по лестнице».

«Эмма» (1996) — «Ноттинг-Хилл» (1999)

Из фильма в фильм перебираются не только наряды, но и украшения. В этом ожерелье снимались актрисы 7 различных кинокартин. Так, зрители могли его видеть в телевизионной постановке «Эмма» и фильме «Ноттинг-Хилл». Яркие и запоминающиеся ювелирные изделия студия может взять в аренду или заказать. Но такие незаметные аксессуары обычно хранятся на складе кинокомпании или фирмы, которая занимается изготовлением подобного реквизита.

«Касл» (2009–2016) — «Однажды в сказке» (2011–2018)

Размер студийного склада с одеждой и реквизитом во многом зависит от достатка самой компании. Многие предпочитают выставлять туалеты на аукционах или продавать их магазинам по окончании съемок. Поэтому гардеробы многих киногигантов несколько сократились со времен золотой эры Голливуда. Но определенные запасы есть у каждой студии. Просто костюмы можно использовать по-разному. Роскошное современное платье из сериала «Касл» легко превратилось в фантастический наряд для телешоу «Однажды в сказке». Понадобилось лишь добавить плащ.

«Борджиа» (2011–2013) — «Испанская принцесса» (2019–2020)

Этот крест, украшенный жемчужинами, тоже появлялся в нескольких проектах. Ожерелье можно увидеть на шеях героинь сериалов «Борджиа», «Медичи», «Испанская принцесса» и в фильме «Ромео и Джульетта» 2013 года.

«Голова в облаках» (2004) — «Сила воли» (2016)

Наряд необязательно должен быть историческим, чтобы задержаться на складе кинокомпании. Это простое, но эффектное платье сначала использовалось в ленте «Голова в облаках», а потом пролежало на полке 12 лет, прежде чем украсить героиню фильма «Сила воли».

«Доводы рассудка» (2007) — «Убийство в поместье Пемберли» (2013)

Этот жакет был сшит для экранизации романа «Доводы рассудка», его можно было увидеть на Салли Хокинс, которая исполняла роль тихони Энн Эллиот. Затем в сериале «Убийство в поместье Пемберли» его носила Александра Моэн, сыгравшая Джейн Бингли.

«Борджиа» (2011–2013) — «Испанская принцесса» (2019–2020)

Это запоминающееся ювелирное украшение из сериала «Борджиа» появилось еще в нескольких лентах. Правда, видоизмененным. Исчезли дополнительная подвеска и жемчужная нить, которую заменила ленточка. В новом варианте его можно было увидеть на Катарине Арагонской в сериале «Испанская принцесса».

«Ярмарка тщеславия» (2004) — «Убийство в поместье Пемберли» (2013)

Красный костюм для верховой езды был сшит для фильма «Ярмарка тщеславия». И оказался настолько удачным, что его использовали еще в трех картинах. Этот предмет гардероба носили актрисы в сериале «Убийство в поместье Пемберли», комедии «Остинленд» и одной из серий телепроекта «Виктория».

«Безумцы» (2007–2015) — «Страна Лавкрафта» (2020)

Оранжевую блузу зрители сначала увидели в драме 1997 года «Пристанище Евы». А потом ей находили применение в основном в сериалах. Сначала в «Безумцах», а затем в «Стране Лавкрафта».

«Влюбленный Шекспир» (1998) — «Испанская принцесса» (2019–2020)

Это ожерелье появлялось на экранах как минимум 14 раз. Например, его можно заметить в фильме «Влюбленный Шекспир». Но, похоже, впервые оно было использовано в фильме «Три мушкетера», который вышел в 1993 году. После этого украшение мелькало во множестве исторических лент. В последний раз его можно было увидеть в сериале «Испанская принцесса».

«Влюбленный Шекспир» (1998) — «Тюдоры» (2007–2010)

За костюмы для фильма «Влюбленный Шекспир» дизайнер Сэнди Пауэлл получила премию «Оскар». Платья из этой картины в дальнейшем часто использовались в сериале «Тюдоры». Хотя надо сказать, что создатели этого произведения вообще постарались отыскать все возможные наряды, сшитые для кинолент, посвященных Елизаветинской эпохе и эпохе Тюдоров.

«Эмма» (2009) — «Полдарк» (2015–2019)

Этот жакет сделал настоящую карьеру в британском кино. Впервые его использовали в экранизации романа «Эмма» в 2009 году, затем он перекочевал в сериал «Убийство в поместье Пемберли», показался в мелодраме «Красавица для чудовища» и «снялся» в заключительной серии «Полдарка».

«Жанна Пуассон, маркиза де Помпадур» (2006) — «Полдарк» (2015–2019)

Некоторые исторические костюмы приходится перешивать для нового фильма. Наряды подгоняют по размеру, убирают или добавляют необходимые детали. Например, ярко-голубое платье из серила «Жанна Пуассон, маркиза де Помпадур» лишилось кружевных оборок, чтобы выглядеть более естественно на юной героине «Полдарка».

«Тюдоры» (2007–2010) — «Приключения Сары Джейн» (2007–2020)

Эту корону зрители могли заметить в сериалах «Тюдоры» и «Приключения Сары Джейн». А впервые украшение увенчало голову Хелены Бонем Картер в сериале «Генрих VIII». Из общего числа нарядов, использованных в данной ленте, большинство создавалось специально для этой актрисы, поэтому, возможно, корона была изготовлена именно тогда. Потом ювелирное изделие, претерпев небольшие модификации, появлялось на экране еще несколько раз.

«Аноним» (2011) — «Борджиа» (2011–2013)

Это жемчужное ожерелье впервые появилось на экране в фильме «Аноним». Впоследствии его заметили в двух сериях телепроекта «Борджиа».

«Из 13 в 30» (2004) — «День „да“» (2021)

Некоторые ювелирные изделия не просто кочуют из фильма в фильм, но даже украшают одних и тех же актеров. Дженнифер Гарнер часто работает с костюмером Сьюзи ДеСанто. Именно Сьюзи готовила наряды и аксессуары для комедий «Из 13 в 30» и «День „да“». Поэтому, когда в последней ленте потребовалось украшение для свадебного платья, Дженнифер и Сьюзи вспомнили о милом ожерелье из старой кинокартины.