19 человек, которые даже спустя столько лет умудрились раскопать кое-что новое о вселенной Гарри Поттера

1. Полная дама не просто забавный персонаж. В английском языке есть выражение «Ничего не кончено, пока полная дама не спела», которое обозначает, что ситуация не так уж и плоха

2. Давайте еще раз: кто тут действительно положительный персонаж?

3. Шрам Гарри Поттера на лбу — это не молния

6. Гарри нападает на Снейпа в фильме об узнике Азкабана. Гермиона: «Гарри, ты напал на учителя!» Та же Гермиона двумя годами ранее:

10. Оказывается, снитч в самом начале был реальной птицей, которую чрезвычайно сложно поймать

13. В фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» профессор Люпин спит почти всю дорогу в Хогвартс не просто так

16. Помните, что, если вы родились между 1985-м и 1998-м, вы не получили письмо из Хогвартса по одной причине

17. В фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» на окне в спальне маленького Тома Реддла можно заметить 7 камней

18. Гарри Поттер — самый молодой ловец за последние 100 лет

19. «Дамблдор» — это старое английское слово, которое переводится как «шмель»

