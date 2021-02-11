19 человек, которые даже спустя столько лет умудрились раскопать кое-что новое о вселенной Гарри Поттера

Первая книга о Гарри Поттере, «Гарри Поттер и философский камень», вышла аж в 1997 году. Но любители истории о школе волшебства до сих пор выдвигают многочисленные теории по поводу героев, пытаются связать те или иные события, подмечают каждую деталь.

Мы в AdMe.ru снова разжились любопытными фактами, которые могут заинтересовать и истинных фанатов, не пропускающих ни одной детали, и новичков, только приступающих к знакомству с культовой историей.

1. Полная дама не просто забавный персонаж. В английском языке есть выражение «Ничего не кончено, пока полная дама не спела», которое обозначает, что ситуация не так уж и плоха

В этом контексте фраза «Да она уже столько лет поет» означает, что в Хогвартсе постоянно происходят настоящие катастрофы. © AngelfishX / Twitter

2. Давайте еще раз: кто тут действительно положительный персонаж?

Дамблдор использовал Гарри как пешку в своей игре, отправлял навстречу опасностям и поощрял его безрассудство.

Дурсль пытался предостеречь Гарри от поездки в Хогвартс, чтобы защитить его от того образа жизни, который привел его родителей к гибели. © Geek Приют «Гарцующий Пони» / Vk

3. Шрам Гарри Поттера на лбу — это не молния

Это траектория движения руки, которую чертит в воздухе волшебник, произнося заклинание «Авада Кедавра». © chertovka00 / Twitter

4. «На днях я чуть не выплюнула чай на стену после фразы бати „А им там на голову воск не капает?“»

5. Гарри Поттер поцеловался с дементором раньше, чем с девушкой. Этот парень жил слишком ненормальной жизнью

6. Гарри нападает на Снейпа в фильме об узнике Азкабана. Гермиона: «Гарри, ты напал на учителя!» Та же Гермиона двумя годами ранее:

7. «Только что узнала, что в серии „Гарри Поттер и тайная комната“ есть сцена после титров! 15 лет после выхода фильма прошло!»

8. Однако это были тяжелые 11 лет для Дамблдора

9. Патронус Рона в фильме — собака джек-рассел-терьер, а эта порода известна тем, что охотится на выдр. Патронус Гермионы — выдра

10. Оказывается, снитч в самом начале был реальной птицей, которую чрезвычайно сложно поймать

А 150 очков появились позже. Изначально тот, кто его ловил, получал 150 галлеонов. © DasDoeni / Reddit

11. «Фред и Джордж Уизли родились 1 апреля. Я думаю, с этим все понятно»

12. Почему никто не дал сыворотку правды Сириусу, когда он клялся, что невиновен?

13. В фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» профессор Люпин спит почти всю дорогу в Хогвартс не просто так

Дата — 1 сентября 1993 года. По календарю прошлой ночью реально была полная луна, и он, видимо, подустал от трансформации. © hesperidae / Reddit

14. В одном из интервью писательница рассказала, что существует по крайней мере 11 разных школ магии и волшебства

Среди них — Хогвартс в Великобритании, Шармбатон во Франции, Дурмстранг в Восточной Европе и Махотокоро в Японии. © anmuulop / Twitter

15. Девушка в белом на заднем плане неожиданно пугается. Это потому, что она врезается в фестрала, который запряжен в повозку

16. Помните, что, если вы родились между 1985-м и 1998-м, вы не получили письмо из Хогвартса по одной причине

Волан-де-Морт уничтожил министерские реестры маглорожденных волшебников. © murmurderer / Twitter

17. В фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» на окне в спальне маленького Тома Реддла можно заметить 7 камней

Это предзнаменование того, что Волан-де-Морт разделит свою душу на 7 крестражей. © anmuulop / Twitter

18. Гарри Поттер — самый молодой ловец за последние 100 лет

Также Гарри Поттер: долго не может поймать ни одно из тысячи писем, летающих вокруг. © Geek Приют «Гарцующий Пони» / Vk

19. «Дамблдор» — это старое английское слово, которое переводится как «шмель»