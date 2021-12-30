AdMe
AdMe

19 персонажей известных сериалов, которые к последнему сезону будто стали другими людьми

114-

Последние 2 десятилетия подарили зрителям немало захватывающих сериалов, которые радовали киноманов с разными вкусами. Одни с придыханием следили за лихими грабителями из «Бумажного дома», другие хохотали над шутками из «Офиса» и сопереживали героям «Викингов».

Мы в AdMe.ru предались ностальгии и решили сравнить, как выглядели герои любимых телепроектов в первом и последнем сезоне.

Лагерта — «Викинги»

1-й сезон (2013 год) — 6-й сезон (2019 год).

Токио — «Бумажный дом»

1-й сезон (2017 год) — 3-й сезон (2021 год).

Майкл Скотт — «Офис»

1-й сезон (2005 год) — 9-й сезон (2012 год).

Джим Халперт — «Офис»

1-й сезон (2005 год) — 9-й сезон (2012 год).

Генрих VIII — «Тюдоры»

1-й сезон (2007 год) — 4-й сезон (2010 год).

Чарльз Брэндон, 1-й герцог Саффолк — «Тюдоры»

1-й сезон (2007 год) — 4-й сезон (2010 год).

Йонас Канвальд — «Тьма»

1-й сезон (2017 год) — 3-й сезон (2020 год).

Марта Нильсен — «Тьма»

1-й сезон (2017 год) — 3-й сезон (2020 год).

Люцифер Морнингстар — «Люцифер»

1-й сезон (2016 год) — 6-й сезон (2021 год).

Карл Галлагер — «Бесстыдники»

1-й сезон (2011 год) — 11-й сезон (2020 год).

Энн Ширли-Катберт — «Энн»

1-й сезон (2017 год) — 3-й сезон (2019 год).

Кларк Гриффин — «Сотня»

1-й сезон (2014 год) — 7-й сезон (2020 год).

Беллами Блейк — «Сотня»

1-й сезон (2014 год) — 7-й сезон (2020 год).

Октавия Блейк — «Сотня»

1-й сезон (2014 год) — 7-й сезон (2020 год).

Ричард Касл — «Касл»

1-й сезон (2009 год) — 8-й сезон (2015 год).

Алексис Касл — «Касл»

1-й сезон (2009 год) — 8-й сезон (2015 год).

Кейт Беккет — «Касл»

1-й сезон (2009 год) — 8-й сезон (2015 год).

Джекс Теллер — «Сыны анархии»

1-й сезон (2008 год) — 7-й сезон (2014 год).

Хюррем-султан — «Великолепный век»

1-й сезон (2011 год) — 3-й сезон (2012 год).

А какой из этих сериалов смотрели вы?

Фото на превью The Tudors / Bórd Scannán na hÉireann
114-
Поделиться этой статьёй