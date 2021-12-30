19 персонажей известных сериалов, которые к последнему сезону будто стали другими людьми

Последние 2 десятилетия подарили зрителям немало захватывающих сериалов, которые радовали киноманов с разными вкусами. Одни с придыханием следили за лихими грабителями из «Бумажного дома», другие хохотали над шутками из «Офиса» и сопереживали героям «Викингов».

Мы в AdMe.ru предались ностальгии и решили сравнить, как выглядели герои любимых телепроектов в первом и последнем сезоне.

Лагерта — «Викинги»

Токио — «Бумажный дом»

Майкл Скотт — «Офис»

Джим Халперт — «Офис»

Генрих VIII — «Тюдоры»

1-й сезон (2007 год) — 4-й сезон (2010 год).

Чарльз Брэндон, 1-й герцог Саффолк — «Тюдоры»

1-й сезон (2007 год) — 4-й сезон (2010 год).

Йонас Канвальд — «Тьма»

Марта Нильсен — «Тьма»

Люцифер Морнингстар — «Люцифер»

Карл Галлагер — «Бесстыдники»

Энн Ширли-Катберт — «Энн»

Кларк Гриффин — «Сотня»

Беллами Блейк — «Сотня»

Октавия Блейк — «Сотня»

Ричард Касл — «Касл»

Алексис Касл — «Касл»

Кейт Беккет — «Касл»

Джекс Теллер — «Сыны анархии»

Хюррем-султан — «Великолепный век»