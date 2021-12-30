19 персонажей известных сериалов, которые к последнему сезону будто стали другими людьми
Последние 2 десятилетия подарили зрителям немало захватывающих сериалов, которые радовали киноманов с разными вкусами. Одни с придыханием следили за лихими грабителями из «Бумажного дома», другие хохотали над шутками из «Офиса» и сопереживали героям «Викингов».
Мы в AdMe.ru предались ностальгии и решили сравнить, как выглядели герои любимых телепроектов в первом и последнем сезоне.
Лагерта — «Викинги»
Токио — «Бумажный дом»
Майкл Скотт — «Офис»
Джим Халперт — «Офис»
Генрих VIII — «Тюдоры»
1-й сезон (2007 год) — 4-й сезон (2010 год).
Чарльз Брэндон, 1-й герцог Саффолк — «Тюдоры»
1-й сезон (2007 год) — 4-й сезон (2010 год).
Йонас Канвальд — «Тьма»
Марта Нильсен — «Тьма»
Люцифер Морнингстар — «Люцифер»
Карл Галлагер — «Бесстыдники»
Энн Ширли-Катберт — «Энн»
Кларк Гриффин — «Сотня»
Беллами Блейк — «Сотня»
Октавия Блейк — «Сотня»
Ричард Касл — «Касл»
Алексис Касл — «Касл»
Кейт Беккет — «Касл»
Джекс Теллер — «Сыны анархии»
Хюррем-султан — «Великолепный век»
А какой из этих сериалов смотрели вы?
Фото на превью The Tudors / Bórd Scannán na hÉireann
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