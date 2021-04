19 переводчиков, которые работают по принципу «И так сойдет»

Даже для профессионала своего дела качественный перевод может оказаться настоящим вызовом. Чтобы удачно донести изложенную мысль, нужно учитывать контекст, знать фразеологизмы и местные диалекты, да и просто весьма важно иметь большой опыт за плечами. Впрочем, некоторые особо не заморачиваются на этот счет и надеются, что авторы не узнают, а читатели или зрители не заметят подвоха. Однако искрометную отсебятину и перлы переводчиков пользователи сети редко оставляют без внимания.

Мы в AdMe.ru спешим поделиться шедеврами переводчиков, которые столкнулись с непреодолимым языковым барьером или же просто привыкли работать спустя рукава. А из бонуса вы узнаете, в каком случае наши прокатчики решили отречься от сложившейся традиции.

1. «А вы знаете, как зовут смешариков в немецкой версии? Кар-Карыч, например, у них стал Биг-Бигом, а Совунья вообще Ольга. ОЛЬГА!»

2. «Хочу напомнить, как элегантно датские переводчики решили проблему названия „451 градус по Фаренгейту“»

«233 градуса по Цельсию».

3. «Меня очень веселит тот факт, что мультики, которые в оригинале называются „За изгородью“ и „Акулья история“, перевели на русский вот так. По-пацански!»

4. Видимо, там была «непереводимая игра слов»

5. Заходишь в кафе перекусить, а там...

6. «Скачал радио, а там в списке стран есть интересная — „Я побежал“»

7. Не царское это дело — оригиналу потакать

8. «Четвертые „Мстители“ в оригинале называются „Endgame“, что нужно переводить как „Эндшпиль“. Но прокатчики назвали его „Финал“, и это полная ерунда»

9. «Рулон весны» и «горячую собаку», пожалуйста!

10. «В аэропорту в туалетах висят автоматы с бумажными полотенцами. Чтобы достать полотенце, нужно поместить руку перед сенсором (как гласит англоязычная надпись)»

«Сейчас вижу девушку, которая просто трогает этот сенсор. Все-таки большинство людей сразу после того, как вымоют руки, стараются не трогать все подряд в общественных местах, особенно если этого можно избежать. Но после того как я увидела, что написали наши доблестные переводчики, все встало на свои места».

11. «Длинный кофе. Они перевели „лунго“ дословно — „длинный кофе“»

12. Дела сердечные

13. «У друга отец — капитан теплохода, а теплоход покупали у китайцев. В общем, вот»

14. «Российские локализаторы перевели название фильма „Star Wars: The Rise of Skywalker“ как „Звездные Войны: Скайуокер. Восход“»

«И плевать, что правильно „Восхождение Скайуокера“».

15. «Отдыхали в Египте. В отеле нам дали карточки на полотенца. Переворачиваю, а там правила пользования, даже на русском есть. Но какой-то подвох не дает глазам покоя»

16. «Знаете, я думаю, что фильм „What We Do in the Shadows“ (в оригинале „Что мы делаем в тени“) перевели как „Реальные упыри“ просто потому, что название „Клыкастая братва“ уже было занято»

17. Когда «кустарный» — это не плохо

18. Бултыхть, но не смешивать!

19. С названиями дней недели что-то явно пошло не так

Бонус: «Прокатчики опять напортачили. Всем же ясно, что это „Дырявая братва“»